Пригреет до +13 градусов: синоптики дали новый прогноз погоды

Ангелина Подвысоцкая
28 февраля 2026, 20:18
Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -6 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 1 марта / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 1 марта
  • Когда температура воздуха опустится до +13 градусов
  • В каких регионах будет туман

Погода в Украине 1 марта будет солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупредили о снежнолавинной опасности в высокогорье Закарпатской области. Она связана с оттепелью. 3 уровень опасности продержится до 2 марта.

погода 1 марта
Прогноз погоды в Украине на 1 марта / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в ближайшие выходные в Украине будет солнечно и сухо. Ночью еще будут держаться небольшие морозы, но днем будет плюсовая температура воздуха. Теплее всего будет на территории западных и южных областей. Там температура воздуха повысится до 10-13 градусов тепла.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 1 марта

В Украине 1 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день будет туман и гололедица. Ветер будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на западе и юге страны 8-13° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине будет +11

По данным meteoprog, 1 марта в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +2...+11 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха опустится до -6...+2 градусов.

погода 1 марта
Прогноз погоды в Украине на 1 марта / фото: meteoprog

Погода 1 марта в Киеве

В Киеве 1 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица и туман. Ветер в этот день будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 1 марта
Прогноз погоды в Украине на 1 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 27 февраля, в Украине будет без осадков и местами солнечно, благодаря влиянию антициклона Heiko. Температура ночью ожидается -1...-6°, днем от -2 до +4°, на юге и западе +2...+6°.

Также в пятницу, 27 февраля, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Местами ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Кроме того, в марте в Тернопольской области ожидается более теплая, чем обычно, погода: средняя температура +3…+9 °C, осадки в пределах нормы (39 мм). Возможны грозы, сильный ветер, гололед и мокрый снег.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра погода на выходные
