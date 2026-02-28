Стюардесса поделилась важным советом для туристов: нужна бутылка воды

Стюардесса раскрыла простой способ проверить безопасность гостиничного номера с помощью обычной бутылки воды. Метод занимает всего несколько секунд.

Стюардесса поделилась советами, которые помогают ей в путешествиях / Коллаж Главред, фото: instagram.com/esthersturrus

Вы узнаете:

Зачем закатывать бутылку под кровать

Что может оказаться вне поля зрения

Почему этот трюк советуют запомнить

Стюардесса с многолетним опытом путешествий раскрыла простой трюк, который помогает ей чувствовать себя в безопасности в любом гостиничном номере. Необычный способ не требует специальных устройств или сложных проверок. Нужна только обычная бутылка воды.

Эстер Стуррус, часто останавливающаяся в отелях по всему миру, рассказала, что сразу после заселения выполняет собственный список дел. Помимо душа и проверки матраса на наличие клопов, она использует метод, о котором многие даже не догадываются. Об этом пишет Unilad.

Бутылка под кроватью

По словам бортпроводницы, достаточно закатить бутылку воды под кровать. Если она свободно перекатится на другую сторону, значит, под ней нет препятствий. Такой способ позволяет убедиться, что под кроватью никто не прячется, не наклоняясь и не заглядывая внутрь.

Этот лайфхак быстро стал популярным и вызвал бурное обсуждение. Многие признались, что раньше не задумывались о подобной проверке, считая гостиничные номера по умолчанию безопасными.

Простые хитрости для комфорта

Среди других советов было использовать чашку как импровизированную колонку для усиления звука телефона и бумажный стаканчик как держатель для зубной щетки. Эти мелочи делают пребывание в отеле удобнее и помогают избежать контакта с поверхностями.

Стюардесса рассказывает о своей работе в соцсетях / Фото: instagram.com/esthersturrus

Эксперты также напоминают о мерах предосторожности после перелетов. Специалист по семейной медицине доктор Энни ДеПаскуале отмечает, что риск передачи инфекции в самолете повышается в пределах одного ряда от больного пассажира. Капли при кашле и чихании могут оседать на одежде, поэтому по возвращении домой рекомендуется сразу отправить вещи в стирку.

Почему это важно

Хотя большинство отелей соблюдают стандарты безопасности, привычка проверять номер и соблюдать базовые меры гигиены может снизить риски пострадать. Иногда самые простые решения оказываются самыми эффективными и помогают чувствовать себя спокойнее вдали от дома.

В видео стюардесса делится простыми советами, которые использует во время путешествий:

Ранее Главред писал о том, что пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете. Блогер решил проверить один из самых дорогих форматов авиаперелета, потратив почти $14 000 за билет в люксе первого класса A380 Singapore Airlines.

Также сообщалось откуда берется жужжание в салоне самолета. Профессиональный пилот гражданской авиации Питер Каппио рассказал о "тревожных" сигналах во время полета.

Об источнике: UNILAD Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.

