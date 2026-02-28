Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Одна чайная ложка — и цветение круглый год: натуральное удобрение своими руками

Анна Ярославская
28 февраля 2026, 09:19
Домашнее средство для подкормки растений превосходит по эффективности любые покупные удобрения. Герань, фиалки и замиокулькас будут цвести без остановки.
Комнатные цветы
Цветы будут расти как на дрожжах: секрет пышного цветения без химии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как приготовить удобрение из муки и дрожжей
  • В чем польза такой подкормки
  • Как часто можно применять такое удобрение

Универсальное удобрение для комнатных цветов можно легко приготовить дома. Подкормка абсолютно натуральная и подходит для герани, денежного дерева, фиалок и даже замиокулькаса.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО поделились рецептом, который поможет заставить ярко и пышно цвести абсолютно все домашние цветы. Благодаря этому удобрению все листочки становятся очень яркими и плотными. Также активно наращивается зелёная масса, хорошо развивается корневая система, закладывается очень много новых почек, появляется много пышных бутонов.

видео дня

"Растения цветут не только весной и летом, но также осенью и даже зимой — можно добиться легко и просто пышного красивого цветения. Ни одна покупная подкормка не сравнится с этой натуральной домашней. Всего одна чайная ложечка — и вы удивитесь, как красиво могут цвести ваши домашние цветы", — рассказали на канале.

Если вам интересно, как приготовить рисовый раствор для цветов по народному рецепту, читайте материал: Зацветут через день: рецепт мощной подкормки для всех цветов из двух ингредиентов.

Как приготовить удобрение для цветов дома

В банку наливают тёплую воду. Воду лучше взять кипячёную. Она должна быть не холодная и не горячая, чуть теплее комнатной температуры.

Первый ингредиент — это одна чайная ложка муки. Мука обладает высокой питательной ценностью и очень полезна для домашних цветов и растений. Мало кто знает, но мука содержит в себе большое количество полезных микро- и макроэлементов, витаминов и минералов, которые очень полезны для цветов.

В муке содержатся витамины группы B, витамин E, витамины группы A, также цинк, магний, железо и многие другие полезные витамины.

Муку нужно тщательно размешать в воде, чтобы не осталось комочков.

Следующий ингредиент — одна чайная ложка дрожжей. Они содержат в себе также очень много питательных веществ и микроэлементов: витамины группы B, а также цинк, железо, магний, кальций, калий и многие другие полезные витамины. От такой подпитки растения будут расти как на дрожжах.

Дрожжи можно использовать как сухие, так и влажные.

Третий ингредиент — чайная ложка сахара. Он необходим для питания дрожжей, что способствует высвобождению ещё большего количества полезных веществ.

Раствор нужно размешать и поставить на два часа постоять в тёплом месте. Можно оставить на кухне, недалеко от плиты.

После того как два часа прошло, раствор ещё раз хорошо перемешивают.

Одну чайную ложку такого настоя подливают под корень, обязательно по влажной почве. То есть сначала растение нужно полить как обычно, после чего прямо под корень необходимо внести одну чайную ложку настоя.

На канале утверждают, что уже на следующий день растения начнут зеленеть, становятся пышными и красивыми.

Подкармливать цветы таким образом можно один раз в две недели.

Смотрите видео - Как приготовить удобрение для цветов в домашних условиях:

Как писал Главред, крепкая и здоровая рассада - залог богатого урожая. Эксперты поделились проверенным рецептом натуральной подкормки, благодаря которой рассада никогда не будет вытягиваться и без досвечивания вырастет жирной и коренастой.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

удобрения комнатные растения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль выбрал цели: ISW предупредил о подготовке РФ к новому наступлению

Кремль выбрал цели: ISW предупредил о подготовке РФ к новому наступлению

09:44Фронт
Израиль нанес удар по Ирану: прогремели десятки взрывов, что известно

Израиль нанес удар по Ирану: прогремели десятки взрывов, что известно

09:27Мир
Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 году

Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 году

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

Последние новости

09:44

Кремль выбрал цели: ISW предупредил о подготовке РФ к новому наступлению

09:27

Израиль нанес удар по Ирану: прогремели десятки взрывов, что известноВидео

09:19

Одна чайная ложка — и цветение круглый год: натуральное удобрение своими рукамиВидео

09:00

Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 годуВидео

08:56

Проведут ли выборы в Украине в ближайшие месяцы – ответ Зеленского

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
08:30

Дроны мощно ударили по РФ, зафиксирован пожар: уже известно о последствиях

07:45

Армия РФ не прорвалась: ВСУ добились успеха на трех направлениях, фронт изменился

07:43

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

06:34

В ЕС постепенно отменяют защиту украинцев: Павел Кравчук объяснил, чего ожидатьмнение

Реклама
06:17

Гороскоп Таро на март 2026: Ракам - деньги, Львам - риск, Девам - весельеВидео

05:57

Мороз внезапно отступает из Полтавщины: когда температура поднимется до 5°C

05:41

Огурцы растут как на дрожжах: метод с скорлупой, ромашкой и молоком

04:41

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

04:13

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

03:57

Украинская казацкая кухня: забытые блюда XVII века, которые стоит попробовать

03:00

Любовь найдет именно их: в жизни четырех знаков зодиака стартует новая глава

01:24

Весеннее тепло врывается на Львовщину: когда область разогреет до +13

00:45

Где можно будет увидеть парад планет 28 февраля 2026: лучшее время

00:33

Разметают с полок: в Украине стремительно дорожает главный овощ

Реклама
00:16

И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

27 февраля, пятница
23:27

"Я говорю 100%": депутат рассказал, когда могут отменить графики отключений

23:15

"Война продлится дольше": Зеленский откровенно высказался о встрече с Путиным

22:33

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

22:22

Как объехать все ямы на дороге и не повредить авто: названы лучшие способыВидео

22:21

Россия боится участия Китая в мирных переговорах: Денисенко объяснил причинумнение

21:35

На большую можно не рассчитывать: что нельзя сажать возле капустыВидео

21:32

Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

21:27

Кого проклинали украинцы тысячу лет назад: расшифровано надписи в Софии КиевскойВидео

21:27

Для чего "бандеровцы" издавали коммунистические книги — историк раскрыл нюансВидео

21:02

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

20:59

Температура подскочит до +10 градусов: в Тернополь идет весеннее потепление

20:50

Блестящий ум и мистическое предчувствие: три знака зодиака отличаются от других

20:44

Скандал вокруг Берлинале: директора кинофестиваля хотят уволить

20:26

Картофель даст рекордный урожай: что следует обязательно положить в лунки при посадке

20:05

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФВидео

20:00

Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

19:35

Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

19:31

Мать бросила маленького сына одного в горах за непослушание: что он натворил

19:30

В одной области будет опасная погода: синоптики объявили 3 уровень

Реклама
19:09

Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

19:02

Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

18:58

Гороскоп Таро на март 2026: Весам - повышение, Скорпионам - свобода, Стрельцам - прибыльВидео

18:57

Божественные маринованные огурцы за час: быстрый рецепт хрустящей закуски

18:56

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

18:51

Клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз: что произошло

18:27

Водитель нашел в машине необычное устройство после ремонта: что его напугало

18:21

Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

18:19

Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

18:05

Собака кладет лапу на человека не просто так: дрессировщица раскрыла истинный смысл жеста

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять