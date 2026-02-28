Одна чайная ложка — и цветение круглый год: натуральное удобрение своими руками

Домашнее средство для подкормки растений превосходит по эффективности любые покупные удобрения. Герань, фиалки и замиокулькас будут цвести без остановки.

Цветы будут расти как на дрожжах: секрет пышного цветения без химии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как приготовить удобрение из муки и дрожжей

В чем польза такой подкормки

Как часто можно применять такое удобрение

Универсальное удобрение для комнатных цветов можно легко приготовить дома. Подкормка абсолютно натуральная и подходит для герани, денежного дерева, фиалок и даже замиокулькаса.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО поделились рецептом, который поможет заставить ярко и пышно цвести абсолютно все домашние цветы. Благодаря этому удобрению все листочки становятся очень яркими и плотными. Также активно наращивается зелёная масса, хорошо развивается корневая система, закладывается очень много новых почек, появляется много пышных бутонов.

"Растения цветут не только весной и летом, но также осенью и даже зимой — можно добиться легко и просто пышного красивого цветения. Ни одна покупная подкормка не сравнится с этой натуральной домашней. Всего одна чайная ложечка — и вы удивитесь, как красиво могут цвести ваши домашние цветы", — рассказали на канале.

Как приготовить удобрение для цветов дома

В банку наливают тёплую воду. Воду лучше взять кипячёную. Она должна быть не холодная и не горячая, чуть теплее комнатной температуры.

Первый ингредиент — это одна чайная ложка муки. Мука обладает высокой питательной ценностью и очень полезна для домашних цветов и растений. Мало кто знает, но мука содержит в себе большое количество полезных микро- и макроэлементов, витаминов и минералов, которые очень полезны для цветов.

В муке содержатся витамины группы B, витамин E, витамины группы A, также цинк, магний, железо и многие другие полезные витамины.

Муку нужно тщательно размешать в воде, чтобы не осталось комочков.

Следующий ингредиент — одна чайная ложка дрожжей. Они содержат в себе также очень много питательных веществ и микроэлементов: витамины группы B, а также цинк, железо, магний, кальций, калий и многие другие полезные витамины. От такой подпитки растения будут расти как на дрожжах.

Дрожжи можно использовать как сухие, так и влажные.

Третий ингредиент — чайная ложка сахара. Он необходим для питания дрожжей, что способствует высвобождению ещё большего количества полезных веществ.

Раствор нужно размешать и поставить на два часа постоять в тёплом месте. Можно оставить на кухне, недалеко от плиты.

После того как два часа прошло, раствор ещё раз хорошо перемешивают.

Одну чайную ложку такого настоя подливают под корень, обязательно по влажной почве. То есть сначала растение нужно полить как обычно, после чего прямо под корень необходимо внести одну чайную ложку настоя.

На канале утверждают, что уже на следующий день растения начнут зеленеть, становятся пышными и красивыми.

Подкармливать цветы таким образом можно один раз в две недели.

