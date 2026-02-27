Укр
Читать на украинском
Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

Руслана Заклинская
27 февраля 2026, 16:47
НБУ установил курс, который свидетельствует о заметном укреплении гривни в начале марта.
Курс валют в Украине на 2 марта // Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 2 марта
  • На сколько подешевел евро
  • Сколько будет стоить злотый 2 марта

На понедельник, 2 марта, Национальный банк Украины заметно укрепил официальный курс гривни по отношению к основным иностранным валютам. Доллар США, евро и польский злотый синхронно подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара установлен на уровне 43,10 грн/долл., что ниже показателя пятницы, 27 февраля (43,21 грн/долл.). Таким образом, американская валюта потеряла в цене около 11 копеек.

Евро подешевел до 50,87 грн/евро против 51,02 грн/евро по состоянию на 27 февраля. Европейская валюта потеряла 15 копеек в стоимости.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,07/43,10 грн/долл., а евро - 50,83/50,85 грн/евро.

Курс злотого на 2 марта

Польский злотый также сдал позиции относительно украинской гривни. Его курс на понедельник составляет 12,04 грн, тогда как в пятницу он стоил 12,08 грн. Падение составило 4 копейки.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют в ближайшее время - прогноз

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, март и апрель будут преимущественно благоприятны для гривни. Блокировка кредита ЕС пока не создает ощутимого давления на валютный рынок. Эксперт отмечает, что с наступлением потепления активируются аграрии и фермеры, что обеспечит дополнительное предложение валюты.

По евро, наличный курс прогнозируется в пределах 51,0-51,5 грн, а на межбанковском рынке он вряд ли опустится ниже 50,5 грн. В то же время, доллар США ожидается на уровне 43,25-43,75 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на 27 февраля Нацбанк Украины незначительно изменил официальный курс гривни. Доллар подешевел до 43,21 грн, евро вырос до 51,02 грн, а польский злотый - до 12,08 грн.

Валютные резервы НБУ в 2026 году останутся на высоком уровне благодаря ожидаемым во втором квартале траншам от ЕС и МВФ. По словам экономиста Александра Хмелевского, в госбюджете заложен среднегодовой курс 45,7 грн/долл., поэтому Национальный банк может проводить плавную девальвацию гривны.

Как сообщал Главред, член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что из-за давления на доллар на мировом рынке и достаточных резервов Украины гривня в краткосрочной перспективе может несколько укрепиться или оставаться в пределах узкого диапазона.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

валюта курс валют обмен валют курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ
Реклама

Популярное

Реклама
Реклама
Реклама
