Война может закончиться в 2026 году: Зеленский назвал месяц

Президент подчеркнул, что сейчас у Украины есть окно возможностей для завершения войны в этом году.

https://glavred.info/war/voyna-mozhet-zakonchitsya-v-2026-godu-zelenskiy-nazval-mesyac-10744586.html Ссылка скопирована

Война может закончиться в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: ОП, 41 отдельная механизированная бригада

Что известно:

Киев имеет окно возможностей для завершения войны

Война может закончиться в 2026 году

Война в Украине может закончиться в этом году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью SkyNews. Он считает, что у Киева есть такой шанс — завершить войну до осени 2026 года, перед началом промежуточных выборов в США.

"Сейчас я думаю, что у нас есть шанс... Это зависит от этих месяцев, от того, будет ли у нас шанс закончить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей. Сейчас это окно открыто", - сказал он. видео дня

В то же время без давления на Москву этого сделать не удастся. Зеленский убеждает, что это давление должны усилить США, у которых есть возможность положить конец войне.

"Соединенные Штаты даже сильнее, чем они сами о себе думают. И я действительно так считаю. Они действительно могут оказывать давление на Путина. Они могут остановить эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Президент призвал США усилить санкции против семей российской "верхушки". К тому же нужно предоставить Киеву больше современного оружия, что также усилит давление на РФ и заставит Москву сесть за стол переговоров.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Ранее глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду сказал, что война в Украине не закончится, пока Путин будет оставаться у власти.

Он убежден, что Путин не способен, не хочет и не может остановить войну, потому что потеряет все.

"Поэтому война будет продолжаться как минимум до тех пор, пока Путин остается во главе России", - подчеркнул экономист.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ потеряет имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении добиться скорейшего завершения войны.

Накануне стало известно, что заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

Другие новости:

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред