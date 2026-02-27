Женщина доверилась незнакомцу: через пару минут она получила $1 млн

Остановка на заправке принесла девушке миллион долларов. Она долго сомневалась перед покупкой лотерейного билета, но в итоге доверилась совету продавца.

https://glavred.info/life/zhenshchina-doverilas-neznakomcu-cherez-paru-minut-ona-poluchila-1-mln-10744523.html Ссылка скопирована

Женщина выиграла миллион долларов на заправке / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как доверие к незнакомцу принесло целое состояние

Что женщина выбрала вместо миллиона и почему

На что победительница планирует потратить выигрыш

В городе Уодсворт, штат Огайо (США), местная жительница сорвала джекпот в размере миллиона долларов (примерено 43,2 млн гривен) и все это из-за минутной нерешительности.

По словам победительницы, она изначально просто хотела попытать удачу, но долго не могла определиться с выбором. Об этом пишет UPI.

видео дня

Совет продавца

Несколько минут американка, которая решила не называть своего имени, стояла у кассы, разглядывая варианты, пока продавец не предложил ей билет мгновенной лотереи Extreme Millions Scratch-Off за 30 долларов (около 1300 гривен). Цена показалась ей высокой, и женщина даже в шутку призналась, что муж вряд ли одобрит такую спонтанную покупку.

Тем не менее американка решила довериться совету сотрудника заправки.

Когда она стерла защитный слой, оказалось, что сомнения были напрасны, ведь билет принес ей главный приз.

Лотерейный билет, который принес 1 млн долларов / Фото: Ohio Lottery

Победительнице предложили два варианта получения выигрыша: либо по 40 тысяч долларов (примерно 1,7 млн гривен) ежегодно в течение 25 лет, либо единовременную выплату в размере 500 тысяч долларов (около 21,6 млн гривен).

Женщина выбрала разовую выплату. После удержания налогов сумма составила 366 250 долларов (примерно 15,8 млн гривен). По словам победительницы, часть денег она планирует потратить на покупку одного или двух автомобилей, а остальное намерена сохранить на будущее ради финансовой стабильности семьи.

Ранее Главред писал о том, что мужчина выиграл в лотерею более 39 млрд гривен. Житель Нью-Джерси выиграл в лотерею джекпот на сумму 1,12 миллиарда долларов. Это восьмой по величине выигрыш в американской истории. Однако всю сумму победитель сразу не получит.

Также сообщалось о том, что мужчина прослушивал жену и неожиданно разбогател. В частности, он прослушивал ее рабочий разговор и решил приобрести акции компании, где работала супруга, и ему удалось на этом заработать. Однако история закончилась явно не тем, на что рассчитывал герой истории.

Вам может быть интересно:

Что за ресурс - UPI (United Press International)? UPI (United Press International) - это международное информационное агентство, которое предоставляет новости по всему миру. Оно было основано в 1907 году как United Press, а в 1958 году United Press объединилось с International News Service, образовав United Press International. UPI предоставляет новости из разных областей, включая политику, экономику, спорт, развлечения и науку. Агентство известно своим объективным и беспристрастным освещением событий и имеет корреспондентов по всему миру, что позволяет им предоставлять новости из разных регионов. Информагентство поставляет новости для газет, радиостанций, телевизионных каналов и веб-сайтов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред