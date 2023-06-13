В Бельгии украинец-беженец выиграл 500 тыс. евро в лотерею

Имя победителя традиционно не раскрывают, но говорят, что лотерейный билет украинец купил на заправке всего за 5 евро (около 200 гривен).

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Лотерейные выигрыши в Бельгии не облагаются налогами / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Беженец из Украины в Брюсселе внезапно выиграл в лотерею 500 тысяч евро. Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на свои источники в Национальной лотереи Бельгии.

Имя победителя традиционно не раскрывают, но говорят, что лотерейный билет он купил на заправке всего за 5 евро (около 200 гривен).

Ему повезло не только в том, что он выиграл в 100 тысяч раз больше денег, чем потратил, но и потому, что лотерейный выигрыш в Бельгии не облагается налогами.

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"Его чувства были очень смешанными. Он явно думал об Украине, а в это время тяжело радоваться всему происходящему в твоей стране. Но одновременно, конечно, он был очень рад своей победе и, прежде всего, исполнен надежды", – заявил представитель Национальной лотереи Бельгии Джоук Вермоер.

Также есть информация, что победитель сначала мечтает устроить вечеринку на выигранные деньги (чтобы поблагодарить всех, кто помог ему обустроиться в Бельгии). А потом он планирует сделать что-нибудь полезное для украинцев и восстановления Украины после войны.

Напомним, на Закарпатье житель Мукачево выиграл внедорожник, став победителем акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", которую проводили в громаде среди вакцинированных. Автомобиль, телевизоры и другие призы, которые вручали мукачевцам за вакцинацию, закуплены за средства городского бюджета.

Также стало известно, что депутат от "Слуги народа" Максим Павлюк выиграл в лотерею 900 тысяч гривен, о чем украинцы узнали из его декларации.

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