Путин прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной: кого РФ отправит в ОАЭ

Диктатор назвал тех, кто способствует поиску решений для прекращения войны.

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Путин выступил с заявлением о трехсторонних переговорах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Делегацию РФ возглавит Мединский

В состав группы вошли дипломаты МИД и военные Генштаба

Встреча в Абу-Даби запланирована на 10–11 ноября

Страна-агрессор Россия отправит на трехсторонние переговоры в Абу-Даби делегацию из пяти человек во главе с помощником Путина Владимиром Мединским. В ее состав также вошли заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба РФ Игорь Костюков и представитель Генштаба Юрий Жигарловский.

Состав делегации подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает Reuters.

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"В пятницу все члены делегации встретились с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета безопасности РФ, которое частично было посвящено предстоящим переговорам", - говорится в статье.

По словам Пескова, помощник Путина Юрий Ушаков непосредственно в встрече участвовать не будет, однако курирует переговоры по международным вопросам.

Сам кремлевский диктатор Путин, анонсируя встречу, поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за ее организацию. По его словам, Эмираты последовательно содействуют поиску решения по войне в Украине, а также помогают с гуманитарными вопросами и обменами.

Обещания Кремля и реальность / Инфографика: Главред

Что известно о переговорах в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией должны состояться в Абу-Даби 10–11 ноября. Украинскую делегацию возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, в ее состав также войдет руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Возможен ли прорыв на переговорах с Россией

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Белый дом будет пытаться до конца года достичь хоть какого-то результата, однако препятствий для соглашения слишком много.

"Скорее всего, в течение ближайшего месяца Белый дом будет прилагать максимум усилий, чтобы хотя бы до конца года достичь определенного результата в переговорном процессе. Трамп, вероятно, мечтал собрать „совет мира" на полях для гольфа в Майами, где стороны подпишут соглашение. Но это фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью: слишком много препятствий - и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Поэтому если что-то и изменится, то в лучшем случае ближе к весне, не раньше", - считает эксперт.

В то же время, оценивая позицию Москвы, Золотарев подчеркнул, что Кремль не отказался от ставки на силовое давление.

"Россия, как и прежде, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину. У Путина такая позиция: раз не удалось достичь желаемого политическим путем - через Трампа и "дух Анкориджа", значит, он будет добиваться этого военной силой. В первую очередь будут продолжаться удары по инфраструктуре Украины. Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования", - пояснил политолог.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов не ожидает существенного прорыва от встречи в Абу-Даби. По его словам, эти переговоры не будут последними, а стороны должны обсудить готовность завершить войну. Прогрессом Буданов считает сам факт того, что делегации Украины и России согласились встретиться лично.

Позицию Киева перед встречей обозначили в Офисе президента. Советник ОП Сергей Лещенко заявил, что Украина будет предлагать остановить войну по нынешней линии фронта без территориальных уступок. Среди других тем - секторальное перемирие в энергетике и Черном море, а также подготовка встречи лидеров Украины, США и России.

В конце октября риторика Москвы в отношении встречи была более осторожной. Тогда в Кремле отказались подтвердить переговоры в Абу-Даби. В то же время в Москве заявляли о тесных контактах с командой Дональда Трампа и рассчитывали на урегулирование с учетом так называемых причин конфликта.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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