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Земля стремительно теряет защиту: ученые бьют тревогу из-за пугающей аномалии

Алексей Тесля
7 ноября 2026, 02:25
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Особую роль в разрушении озона исторически играли хлорфторуглероды, применявшиеся в холодильниках, кондиционерах и аэрозольной продукции.
озоновый слой
Появилось новое исследование об озоновом слое / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Почему озоновая дыра увеличилась
  • Чем опасные тенденции грозят планете

Над Южным полюсом ученые зафиксировали одно из наиболее масштабных истощений озонового слоя за последнее десятилетие.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на наблюдения NASA и американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

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По данным ученых, в период с 7 сентября по 13 октября средняя площадь озоновой дыры составляла около 25 миллионов квадратных километров. Максимального значения она достигла 18 сентября. За всю историю спутникового мониторинга, начавшегося 48 лет назад, этот показатель стал седьмым по величине. Последний раз сопоставимые масштабы наблюдались примерно десять лет назад.

Почему озоновая дыра увеличилась

Главным фактором специалисты называют необычайно сильный полярный вихрь, который удерживал холодные воздушные массы над Антарктидой.

По объяснению исследователей, обычно атмосферные волны нарушают устойчивость этого вихря и ослабляют его. Однако в августе и сентябре их активность оказалась ниже обычной. В результате сильные ветры сохранялись вблизи Южного полюса, создавая условия для более интенсивного разрушения озона.

Ученые подчеркивают, что нынешний скачок не означает полного прекращения восстановления защитного слоя планеты. Скорее, речь идет о сезонном отклонении, обусловленном особенностями атмосферной циркуляции.

Почему ситуация могла быть еще хуже

Несмотря на тревожные показатели, международные ограничения на использование озоноразрушающих веществ продолжают приносить результаты. По оценке исследователей NASA, если бы концентрация таких соединений оставалась на уровне 2000 года, площадь озоновой дыры могла бы оказаться еще примерно на 3,5 миллиона квадратных километров больше.

Особую роль в разрушении озона исторически играли хлорфторуглероды, применявшиеся в холодильниках, кондиционерах и аэрозольной продукции. В 1987 году был принят Монреальский протокол, благодаря которому производство и использование многих опасных веществ постепенно сократили.

Однако их остатки продолжают находиться в атмосфере. По прогнозам специалистов, значительное снижение их концентрации ожидается в ближайшие десятилетия, а более полное восстановление озонового слоя потребует времени вплоть до второй половины XXI века.

Чем это грозит планете

Озоновый слой защищает живые организмы от опасного ультрафиолетового излучения. Его истончение увеличивает риск рака кожи и катаракты, может ослаблять иммунную защиту человека, а также негативно воздействовать на растения и морские экосистемы.

Озоновая дыра над Антарктидой формируется каждую весну Южного полушария под воздействием низких температур, солнечного света и химических соединений хлора и брома.

Ученые отмечают, что нынешнее увеличение ее площади не отменяет долгосрочного прогресса в восстановлении атмосферы. Однако изменения климата и связанные с ними нарушения циркуляции воздуха могут влиять на скорость этого процесса.

Наблюдения за озоновым слоем продолжаются, поскольку даже после десятилетий международных усилий его восстановление остается незавершенной задачей.

Обнаружено новое космическое явление - что говорят ученые

Наблюдения с помощью телескопа обсерватории Цвикки (ZTF) позволили ученым выявить редчайшую вспышку в далекой части Вселенной. Источником сигнала стал объект J2245+3743, расположенный на расстоянии около 10 миллиардов световых лет от нашей планеты. Исследователи предполагают, что это событие может оказаться самым мощным из всех известных на сегодняшний день всплесков энергии, связанных с активностью черной дыры.

Напомним, Главред писал, что ученые из Университета Джонса Хопкинса и Института астрофизики имени Лейбница заявили, что приблизились к разгадке одной из самых больших загадок Вселенной - они, возможно, нашли следы темной материи, которые так долго искали.

Накануне также астрономы сделали впечатляющее открытие - они нашли самый большой и древний резервуар воды во Вселенной. Огромное облако водяного пара было замечено вокруг квазара APM 08279+5255, расположенного более чем в 12 миллиардах световых лет от Земли.

Ранее комета 3I/ATLAS, за которой недавно наблюдали сразу три космических аппарата NASA, преподнесла ученым настоящий сюрприз. Приближаясь к Солнцу, она начала ярко сиять, причем ее светимость выросла в семь раз быстрее, чем у большинства известных комет.

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Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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