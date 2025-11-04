Такого в истории еще не было: зафиксирована самая большая вспышка черной дыры

В этом материале:
Сегодня, 4 ноября, переходный центр Цвикки (ZTF) исследовал редкое явление с помощью телескопа. Яркость объекта J2245+3743, расположенного на расстоянии около 10 миллиардов световых лет от Земли, резко возросла в 40 раз.
Астрономы утверждают, что это самая мощная в истории вспышка черной дыры. Как пишет издание Space.com, яркость объекта равна излучению 10 триллионов солнц.
Что произошло с черной дырой
Ученые говорят, что произошло приливное разрушение из-за того, что сверхмассивная черная дыра с массой в 500 миллионов солнц разорвала гигантскую звезду, которая подошла слишком близко. Это и вызвало вспышку такой мощности.
"Это не похоже ни на один активный ядерный объект, который мы когда-либо видели. Объект очень далекий и чрезвычайно яркий", - прокомментировал ситуацию руководитель исследования, профессор Калифорнийского технологического института Мэтью Грэм.
Исследователи отметили, что черная дыра продолжает "поглощать" остатки звезды, масса которой в 30 раз превышала массу Солнца. Поэтому это открытие позволяет предположить, что подобные инциденты случаются по всей Вселенной и просто ждут своего обнаружения.
