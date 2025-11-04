Такого в истории еще не было: зафиксирована самая большая вспышка черной дыры

Открытие помогло астронавтам понять кое-что важное.

Ученые зафиксировали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

На черной дыре зафиксировали сверхмощную вспышку

Вспышку вызвало приливное разрушение

Сегодня, 4 ноября, переходный центр Цвикки (ZTF) исследовал редкое явление с помощью телескопа. Яркость объекта J2245+3743, расположенного на расстоянии около 10 миллиардов световых лет от Земли, резко возросла в 40 раз.

Астрономы утверждают, что это самая мощная в истории вспышка черной дыры. Как пишет издание Space.com, яркость объекта равна излучению 10 триллионов солнц.

Что произошло с черной дырой

Ученые говорят, что произошло приливное разрушение из-за того, что сверхмассивная черная дыра с массой в 500 миллионов солнц разорвала гигантскую звезду, которая подошла слишком близко. Это и вызвало вспышку такой мощности.

"Это не похоже ни на один активный ядерный объект, который мы когда-либо видели. Объект очень далекий и чрезвычайно яркий", - прокомментировал ситуацию руководитель исследования, профессор Калифорнийского технологического института Мэтью Грэм.

Исследователи отметили, что черная дыра продолжает "поглощать" остатки звезды, масса которой в 30 раз превышала массу Солнца. Поэтому это открытие позволяет предположить, что подобные инциденты случаются по всей Вселенной и просто ждут своего обнаружения.

Открытия ученых в космосе - последние новости

Напомним, Главред писал, что ученые из Университета Джонса Хопкинса и Института астрофизики имени Лейбница заявили, что приблизились к разгадке одной из самых больших загадок Вселенной - они, возможно, нашли следы темной материи, которые так долго искали.

Накануне также астрономы сделали впечатляющее открытие - они нашли самый большой и древний резервуар воды во Вселенной. Огромное облако водяного пара было замечено вокруг квазара APM 08279+5255, расположенного более чем в 12 миллиардах световых лет от Земли.

Ранее комета 3I/ATLAS, за которой недавно наблюдали сразу три космических аппарата NASA, преподнесла ученым настоящий сюрприз. Приближаясь к Солнцу, она начала ярко сиять, причем ее светимость выросла в семь раз быстрее, чем у большинства известных комет.

Об источнике: Space.com Space.com - онлайн-издание, посвященное исследованию космоса, астрономии, наблюдению за небом и развлечениям. Запущено 20 июля 1999 года. Веб-сайт предлагает прямые трансляции космических миссий, астрономических открытий и обзоры телескопов, биноклей и научно-фантастического развлекательного оборудования для наблюдения за небом.

