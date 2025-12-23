Секрет пышного цветения магнолии: эксперт раскрыл простые правила зимнего ухода

Автор рассказал, как правильно утеплить магнолию, чтобы сохранить цветочные почки зимой.

https://glavred.info/sad-ogorod/sekret-pyshnogo-cveteniya-magnolii-ekspert-raskryl-prostye-pravila-zimnego-uhoda-10726694.html Ссылка скопирована

Когда именно начинать укрывать магнолию, чтобы не повредить растение / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как правильно утеплить корни магнолии

Какой каркас выбрать для защиты ветвей

Когда начинать укрывать дерево на зиму

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда магнолия растет годами, но не дает цветов.

Главред решил рассказать, как правильно защитить магнолию зимой, избежать ошибок и обеспечить пышное ежегодное цветение.

видео дня

По словам Станислава, автора канала "Пусть растет", причина часто кроется не в почве или сорте, а в неправильном зимнем уходе. Хотя само дерево магнолии выдерживает морозы, но цветочные почки значительно уязвимее и могут погибнуть при холодной зиме.

Защита корней

Эксперт рассказывает, что магнолия имеет поверхностную корневую систему глубиной 15-20 см, поэтому утепление приствольного круга критически важно. Станислав советует мульчировать почву слоем 10-15 см сосновой корой или кислым торфом, при этом не присыпать ствол напрямую, чтобы избежать гнили.

Каркас для веток

Чтобы сохранить цветочные почки, магнолию следует укрывать пирамидальной конструкцией ("шалашом") из металлопластиковых опор, которые не гниют в отличие от деревянных.

Типичные ошибки

Среди самых распространенных ошибок автор выделяет использование пленки, под которой растение при оттепели "сваривается" и быстро загнивает. Эксперт советует применять только агроволокно плотностью 50 г/м².

Также следует позаботиться о безопасных верхушках каркаса: острые углы можно накрыть пластиковыми бутылками, теннисными мячиками или обмотать тканью.

Не менее важно не спешить с укрытием при первых морозах -5°C, ведь кратковременные заморозки лишь закаляют магнолию. Укрывать дерево следует только при стабильных морозах.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Фиксация укрытия

Станисла отмечает, что агроволокно нужно плотно закрепить шпагатом или специальными зажимами, а низ конструкции прижать кирпичом. Это позволяет проветривать растение, если температура длительное время поднимается выше нуля.

Станислав отмечает: особенно важно укрывать магнолию в течение первых трех лет после посадки, чтобы сформировать крепкое растение, которое будет ежегодно радовать пышным цветением.

Подробнее о зимней защите магнолии смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: ютуб - канал "Пусть растет" На канале "Пусть растет" рассказывается о том, как просто и с удовольствием ухаживать за садом и огородом. Здесь есть практические советы, полезные лайфхаки и эффективные методы борьбы с вредителями и болезнями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред