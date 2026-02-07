Мощное поражение объектов врага: Генштаб сообщил о блестящей работе ВСУ

Силы обороны работают над уменьшением наступательных способностей врага.

В Генштабе отчитались об успешных ударах Сил обороны / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Что сообщили в Генштабе:

Силы обороны успешно наносили удары по объектам РФ два дня подряд

Под удар ВСУ попала система "Ураган"

В Запорожской области поражен пункт управления БПЛА

В рамках мероприятий по снижению наступательных способностей страны-агрессора России, подразделения Сил обороны Украины, 5-го и в ночь на 6 февраля, нанесли огневое поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщили в Генштабе ВС Украины, поражены РСЗО "Ураган", пункты управления БПЛА, сосредоточение живой силы и центр производства FPV противника.

Детали поражения вражеских объектов

На временно оккупированной Донецкой области, в районе населенного пункта Новомайорское, поражена вражеская реактивная система залпового огня "Ураган". В то же время в районе Часового Яра зафиксировано поражение сосредоточения живой силы противника.

В Запорожской области в районе населенных пунктов Ровнополье, Гуляйполе и Ровно поражена живая сила противника, пункт управления БПЛА и склад материально-технического обеспечения.

"Кроме того, в районе н.п. Комыш-Заря зафиксировано поражение центра производства FPV-дронов и подготовки пилотов противника. Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются", - добавили в Генштабе.

Удары Сил обороны по объектам РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в течение января 2026 года совершили серию успешных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.

Ранее украинские воины впервые в истории поразили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" непосредственно на территории РФ - в Белгородской области.

Накануне стало известно, что на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Каменки, украинские воины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М1".

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

