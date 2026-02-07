Укр
Не о деньгах: что на самом деле портит "дорогой" образ

Марина Иваненко
7 февраля 2026, 10:00
Логотипы, фурнитура, посадка и уход — какие детали делают образ неаккуратным и как этого избежать.
Как выглядеть дорого?
Как выглядеть дорого? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Ошибки, которые разрушают ваш стиль
  • Как выглядеть дорого

Желание выглядеть статусно нередко превращается в ловушку. В погоне за трендами и роскошью легко перейти тонкую грань, за которой начинается безвкусица. Именно поэтому даже брендовые вещи иногда выглядят как подделка с рынка, а тщательно продуманный аутфит вызывает не восхищение, а сочувствие. Главред расскажет о пяти ключевых ошибках в гардеробе, которые разрушают ваш имидж.

Стиль — это не о сумме на банковском счете. Это об ощущении меры, понимании контекста и внимании к деталям. Известное выражение "встречают по одежке" сегодня означает не ценник, а опрятность, гармонию и уместность образа.

Стилист Маргарита Винярская называет пять ключевых ошибок в гардеробе, которые мгновенно удешевляют внешний вид — независимо от бюджета.

1. Избыток логотипов и демонстративная "брендированность"

Самая распространенная ошибка — попытка подчеркнуть статус с помощью крупных логотипов. Когда сумка, ремень, футболка и обувь одновременно "кричат" Gucci или Louis Vuitton, эффект получается противоположным.

Почему это выглядит дешево:

Настоящая роскошь — тихая. Чрезмерная демонстрация брендов ассоциируется с желанием казаться более состоятельным, чем вы есть на самом деле.

Как исправить:

Придерживайтесь правила одного акцента. Если в образе есть брендовая вещь — пусть она будет единственной заметной деталью.

2. Дешевая и некачественная фурнитура

Даже платье из масс-маркета может выглядеть "на миллион", но только при отсутствии сомнительного декора. Блестящие пластиковые пуговицы, хлипкие молнии, криво приклеенные стразы — главные враги стильного образа.Обращайте внимание на фурнитуру. Матовая, сдержанная, в тон ткани выглядит значительно дороже. Часто замена пуговиц на качественные (роговые или металлические) полностью меняет вид жакета или пальто.

3. Неправильный размер и плохая посадка

Одежда, которая слишком облегает фигуру (особенно из тонкого трикотажа) или, наоборот, выглядит неопрятным оверсайзом, мгновенно портит впечатление. Складки в нежелательных местах, пережатая талия или слишком длинные рукава создают эффект случайности. Одежда должна "дышать". Между телом и тканью должно оставаться пространство. Не игнорируйте ателье — даже бюджетная вещь, идеально подогнанная по фигуре, будет выглядеть статусно.

Видео об ошибках, которые делают образ дешевым, можно посмотреть здесь:

4. Неопрятный вид и изношенные вещи

Ни один бренд не спасет образ, если на свитере видны катышки, белая рубашка пожелтела под мышками, а обувь имеет сбитые носки. Ухоженность — это и есть настоящая основа "доророго" стиля. Регулярно удаляйте катышки специальной машинкой. Черные вещи, потерявшие глубину цвета, лучше заменить или покрасить — "выцветший черный" всегда выглядит неопрятно.

5. Имитация роскоши дешевыми материалами

Искусственный мех с "общипанным" видом, лакированная обувь из дешевого кожзаменителя, избыток массивной бижутерии "под золото" создают визуальный шум. Попытка имитировать дорогие материалы всегда заметна. Выбирайте натуральные или качественные смесовые ткани — хлопок, лен, вискозу, шерсть. Вместо нескольких дешевых украшений лучше иметь одну лаконичную серебряную или минималистичную деталь.

Элегантность — это отсутствие лишнего. Чтобы выглядеть дорого, сосредоточьтесь на чистоте линий, сдержанных цветах и безупречном состоянии вещей. Помните: лучший аксессуар — это уверенность в себе, и ее невозможно купить ни за какие деньги.

О персоне: Маргарита Винярская

Маргарита Винярская — известная украинская стилистка, персональный шопер и эксперт в области психологии стиля. Она приобрела популярность благодаря своему системному подходу к формированию гардероба, который базируется не только на трендах, но и на теории архетипов.

Ленивый ужин на семью из полкилограмма фарша: рецепт проще простого

