Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Вещи, которые никогда не выйдут из моды: стилисты назвали пять предметов

Алена Кюпели
8 января 2026, 13:05
118
Немногие вещи выдерживают испытание временем так же хорошо, как кожаная куртка.
Какие вещи возвращаются в моду
Какие вещи возвращаются в моду / Коллаж Главред, фото Pixabay

Избавление от ненужных вещей может быть приятным занятием, но бывает сложно точно определить, от чего именно избавиться. Особенно это касается переполненного гардероба.

Какие вещи гардероба можно считать базовыми:

Мода, в конце концов, циклична, и вы же не хотите потом жалеть о том, что выбросили вещи. Вдруг они снова вошли в моду?

видео дня

Кожаные куртки

Немногие вещи выдерживают испытание временем так же хорошо, как кожаная куртка. Независимо от того, есть ли у вас укороченная или удлиненная модель, эта базовая вещь верхней одежды должна занять постоянное место в вашем гардеробе. "Кожаная куртка, которая со временем становится мягче, только лучше с годами", — говорят звездные стилисты Элана и Дина Соломон, отмечая, что патина и эластичность (приходящие с возрастом) являются частью ее привлекательности.

Если ваша кожаная куртка кажется слишком патинированной (или особенно жесткой), первым шагом будет правильная чистка. Некоторые химчистки также предлагают специальные профессиональные услуги по уходу за кожаными куртками.

Кожаная куртка должна оставаться в гардеробе
Кожаная куртка должна оставаться в гардеробе / Фото Pixabay

Качественные пиджаки

Даже несмотря на то, что модные силуэты меняются от структурированных плеч к более свободным фасонам, блейзеры остаются вне времени — хотя и с небольшой переделкой. Если ваш блейзер кажется немного устаревшим, отнесите его к портному, чтобы заменить пуговицы или изменить посадку; это простой способ поддерживать его в актуальном состоянии, не выбрасывая его.

Сестры Соломон говорят, что качественный блейзер может преобразить что угодно, от платья-комбинации до джинсов. "Будь то выразительные плечи Balmain, непринужденная драпировка The Row или идеально сшитый пиджак-смокинг Saint Laurent, хороший блейзер мгновенно завершает образ", — объясняют они.

Качественные джинсы

Если у вас есть любимые джинсы, лучше их сохранить, особенно если они хорошо сидят на вашей фигуре. Хотя разные фасоны и расцветки в тренде в разное время, в мире джинсовой одежды все всегда возвращается.

"70-е — отличный тому пример", — делится владелица бутика Стефани Колтресс О'Нил. "Расклешенные и джинсы с высокой посадкой пережили мощное возвращение, и я думаю, что они будут продолжать входить в моду еще долгие годы. Когда вещь подходит многим типам фигуры и придает ей непринужденную форму, она никогда не выходит из моды надолго".

Джины - старейшина гардероба
Джины - старейшина гардероба / Фото Pixabay

Белые рубашки без излишеств

Белая рубашка — это незаменимый элемент гардероба, который можно сочетать практически с чем угодно и который отлично подходит для многослойных образов. "В белой рубашке есть что-то бесконечно шикарное", — говорит профессионал Тара Вест. "Это чистый холст, который адаптируется к вашему настроению и обстановке. Свежая, хорошо сидящая белая рубашка может сделать даже самый простой наряд продуманным".

Независимо от того, идете ли вы в офис или встречаетесь с друзьями на бранч в выходные, белая рубашка — идеальный вариант. Пока рубашка не пожелтела от времени и не потеряла свою форму, вы можете смело носить ее.

Классические тренчи

Тренчи — это классические, практичные вещи, которые выдерживают испытание временем. "Тренч изящно переносит переход между сезонами", — говорит Уэст. "Он сочетает в себе функциональность и элегантность, прекрасно сочетаясь со всем: от повседневной одежды до делового стиля".

Тренчи - вечная классика
Тренчи - вечная классика / Фото Pixabay

Вещи от таких известных брендов, как Burberry, Hermès и Chanel, "созданы на века как с точки зрения конструкции, так и стиля". Если ваш тренч кажется немного устаревшим, измените посадку у портного или обновите подкладку, прежде чем выбросить его. Качественная работа не выходит из моды.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

14:32Мир
Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

14:07Война
С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

12:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Последние новости

14:55

Один ингредиент меняет все: лучший способ идеальной яичницы – вкус потрясает

14:48

LaserVille объявляет о расширении услуг в Киеве новости компании

14:47

Враг может продвинуться к важному городу на Днепропетровщине - прогноз эксперта

14:36

Пять знаков зодиака встретят истинную любовь в этом году: кому повезет

14:32

Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
14:25

Жена Виктора Павлика слегла - врачи делают все возможное

14:07

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

13:58

Михаил Поплавский: Университет культуры задаёт тренды и переходит к "Университету в смартфоне" актуально

13:53

Прореживать больше не нужно: огородница раскрыла лучший метод посадки морковиВидео

Реклама
13:33

"Это работает": Мэтт Деймон признался, как похудел для роли в "Одиссее"

13:31

Какой когда-то была Киевщина: украинцев поставила в ступор карта 1699 года

13:23

Восемь бытовых привычек, которые незаметно делают ваш дом грязнее и хуже

13:05

Вещи, которые никогда не выйдут из моды: стилисты назвали пять предметов

12:59

Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

12:40

Кот в панике от пылесоса: почему животное боится и что делатьВидео

12:37

С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

12:30

Задорная Мартыновская похвасталась стильной фотосессией и стройными ножками

12:29

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

12:13

Военная помощь Британии: Украина получит 13 мощных систем ПВО

12:02

Вдова умершего ADAM растрогала душераздирающим обращением к нему

Реклама
11:44

Вдовец Брижит Бардо раскрыл причину смерти и последние слова звезды

11:36

"Вне всяких сомнений": в ВСУ прокомментировали якобы оккупацию Андреевки

11:29

Как убрать соль с обуви зимой: простые способы для кожи, замши и ткани

11:26

Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора - как проголосовать

11:10

Облачно с дождем: какая погода в Харькове будет 8 января

11:08

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

11:04

"Нас просто уничтожают": оккупанты отказываются идти на штурмы

10:56

Младшую дочь Заворотнюк жестоко облапошили в РФ: что с ней сделали

10:40

"Неделя будет одной из самых сложных": украинцев предупредили о новом обстреле

10:29

"Даже стыдно": Кацурина прокомментировала личную жизнь на фоне слухов о разрыве с Дантесом

10:11

Почему 9 января нельзя пришивать пуговицы к одежде: какой церковный праздник

10:07

Его еще можно спасти: как понять, что денежное дерево погибает

09:42

Армия РФ оккупировала два села в Донецкой и Сумской областях - DeepState

09:34

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные переменыФото

09:23

Мелания ненавидит: Трамп раскрыл неожиданные подробности семейной жизниВидео

09:17

СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

09:16

Астрологи назвали лучший месяц для каждого знака зодиака в 2026 году

09:14

Как говорить "я хочу" в отношениях без драмы: два простых шага к любовной гармонии

09:13

Почти весна: какой погодный сюрприз 8 января ждать Одессе

09:10

Переход Буданова в ОП: как это повлияет на ГУР?мнение

Реклама
08:57

Лариса Гузеева показалась на публике: выглядит, как бабушка

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 января (обновляется)

08:41

Отключение света в Украине — графики на 8 января (обновляется)

08:37

Оккупанты на Херсонщине намеренно портят свои катера – "АТЕШ"

08:30

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

Гороскоп Таро на сегодня 9 января: Козерогам - урок, Рыбам - достичь желаемого

07:48

Трамп одобрил жесткий санкционный удар по "спонсорам" Кремля: детали

07:13

Меньше, чем ожидали: сколько своих солдат страны Запада готовы направить в Украину

06:54

Российская агрессия и интервенция США в Венесуэлу: в чем разница?мнение

06:24

Любовь, деньги и переезд: зима готовит одному знаку зодиака неожиданные повороты

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять