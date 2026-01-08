Вещи, которые никогда не выйдут из моды: стилисты назвали пять предметов

Немногие вещи выдерживают испытание временем так же хорошо, как кожаная куртка.

Какие вещи возвращаются в моду / Коллаж Главред, фото Pixabay

Избавление от ненужных вещей может быть приятным занятием, но бывает сложно точно определить, от чего именно избавиться. Особенно это касается переполненного гардероба.

Какие вещи гардероба можно считать базовыми:

Мода, в конце концов, циклична, и вы же не хотите потом жалеть о том, что выбросили вещи. Вдруг они снова вошли в моду?

Немногие вещи выдерживают испытание временем так же хорошо, как кожаная куртка. Независимо от того, есть ли у вас укороченная или удлиненная модель, эта базовая вещь верхней одежды должна занять постоянное место в вашем гардеробе. "Кожаная куртка, которая со временем становится мягче, только лучше с годами", — говорят звездные стилисты Элана и Дина Соломон, отмечая, что патина и эластичность (приходящие с возрастом) являются частью ее привлекательности.

Если ваша кожаная куртка кажется слишком патинированной (или особенно жесткой), первым шагом будет правильная чистка. Некоторые химчистки также предлагают специальные профессиональные услуги по уходу за кожаными куртками.

Кожаная куртка должна оставаться в гардеробе / Фото Pixabay

Даже несмотря на то, что модные силуэты меняются от структурированных плеч к более свободным фасонам, блейзеры остаются вне времени — хотя и с небольшой переделкой. Если ваш блейзер кажется немного устаревшим, отнесите его к портному, чтобы заменить пуговицы или изменить посадку; это простой способ поддерживать его в актуальном состоянии, не выбрасывая его.

Сестры Соломон говорят, что качественный блейзер может преобразить что угодно, от платья-комбинации до джинсов. "Будь то выразительные плечи Balmain, непринужденная драпировка The Row или идеально сшитый пиджак-смокинг Saint Laurent, хороший блейзер мгновенно завершает образ", — объясняют они.

Если у вас есть любимые джинсы, лучше их сохранить, особенно если они хорошо сидят на вашей фигуре. Хотя разные фасоны и расцветки в тренде в разное время, в мире джинсовой одежды все всегда возвращается.

"70-е — отличный тому пример", — делится владелица бутика Стефани Колтресс О'Нил. "Расклешенные и джинсы с высокой посадкой пережили мощное возвращение, и я думаю, что они будут продолжать входить в моду еще долгие годы. Когда вещь подходит многим типам фигуры и придает ей непринужденную форму, она никогда не выходит из моды надолго".

Джины - старейшина гардероба / Фото Pixabay

Белая рубашка — это незаменимый элемент гардероба, который можно сочетать практически с чем угодно и который отлично подходит для многослойных образов. "В белой рубашке есть что-то бесконечно шикарное", — говорит профессионал Тара Вест. "Это чистый холст, который адаптируется к вашему настроению и обстановке. Свежая, хорошо сидящая белая рубашка может сделать даже самый простой наряд продуманным".

Независимо от того, идете ли вы в офис или встречаетесь с друзьями на бранч в выходные, белая рубашка — идеальный вариант. Пока рубашка не пожелтела от времени и не потеряла свою форму, вы можете смело носить ее.

Тренчи — это классические, практичные вещи, которые выдерживают испытание временем. "Тренч изящно переносит переход между сезонами", — говорит Уэст. "Он сочетает в себе функциональность и элегантность, прекрасно сочетаясь со всем: от повседневной одежды до делового стиля".

Тренчи - вечная классика / Фото Pixabay

Вещи от таких известных брендов, как Burberry, Hermès и Chanel, "созданы на века как с точки зрения конструкции, так и стиля". Если ваш тренч кажется немного устаревшим, измените посадку у портного или обновите подкладку, прежде чем выбросить его. Качественная работа не выходит из моды.

