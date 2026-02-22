На Житомирщину идет долгожданное потепление, но радоваться рано: чем расстроит погода

Главное из новости:
- В Житомире и области ночью и утром ожидается мокрый снег, дождь и гололед
- Днем осадки продолжатся, температура поднимется до +5…+7°
- Ветер усилится и изменит направление с южного на западный
В ночь на понедельник, 23 февраля, Житомир и область окажутся под влиянием влажного атмосферного фронта, который принесет осадки сразу в двух "форматах" - мокрый снег и дождь. Об этом сообщает Житомирский областной центр по гидрометеорологии.
По прогнозу синоптиков, в Житомире в течение суток будет облачно, а уже с полуночи ожидается умеренный мокрый снег, переходящий в дождь. Днем осадки продолжатся, местами снова смешиваясь со снегом. Самая сложная ситуация - на дорогах: ночью и утром прогнозируют гололед, поэтому водителям советуют быть особенно внимательными.
Ветер в течение суток будет менять направление: с южного перейдет на западный, скорость - 7-12 м/с. Температура в городе будет колебаться от 0...+2° ночью до +3...+5° днем.
В районах области погода будет схожей, но с некоторыми нюансами. Ночью ожидается мокрый снег и дождь, а днем - небольшой, местами умеренный дождь, кое-где с мокрым снегом. На отдельных участках возможны слабая гололедица и налипание мокрого снега, что может затруднить движение транспорта.
Температура по области в течение суток будет держаться в пределах 0...+5°, а местами днем поднимется до +7°.
Синоптики призывают жителей региона учитывать погодные условия при планировании поездок и быть осторожными на скользких дорогах.
Как сообщал Главред, синоптики говорили, что на выходных погоду в Тернопольской области будет определять влияние антициклона, который принесет недолговечные морозы. Но уже с понедельника ожидается изменение синоптической ситуации - прохождение атмосферных фронтов из Атлантики.
В то же время Днепр стоит на пороге календарной весны - последняя неделя февраля в городе обещает переменчивую, но постепенно теплую погоду. Горожан ждут морозные утра, мокрый снег, облачность и ощутимый температурный скачок уже 1 марта.
В Ровенской области в течение 21-23 февраля прогнозируется изменение погодных условий. Если в течение 21-22 февраля синоптики прогнозируют морозную погоду, то уже с 23 февраля ожидается ощутимое повышение температуры.
Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии
Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.
