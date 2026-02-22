Укр
Россия нанесла комбинированный удар по Украине: первые последствия в Киеве и других регионах

Дарья Пшеничник
22 февраля 2026, 07:14
Информация о пострадавших в результате атаки уточняется.

Ночная атака РФ по Украине дронами и ракетами 22 февраля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из новости:

  • РФ ночью нанесла комбинированный удар по Украине, взрывы прогремели в нескольких городах
  • В Киеве из-за атаки загорелся многоэтажный дом, фиксировали серии ракетных ударов

В ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

Что известно об атаке

По данным Воздушных сил, ночь начиналась относительно спокойно, однако около 02:00 в воздушное пространство Украины массово вошли группы российских дронов. Они двигались со стороны Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областей, а впоследствии их количество увеличилось.

Около 04:00 враг начал пуски баллистических ракет. Часть целей летела с севера, другие - с юга. Мониторинговые ресурсы предполагали, что из Крыма могли запускать "Цирконы".

Параллельно в воздух поднялись МиГ-31К - носители "Кинжалов". Пусков этих ракет не зафиксировано, но именно их активность вызвала общеукраинскую воздушную тревогу.

Позже россияне ввели в игру стратегическую авиацию: Ту-95МС и Ту-160. В 04:30 они выполнили пусковые маневры, а уже в 05:30 первые крылатые ракеты были замечены над Сумщиной - они направлялись на Киев.

Города под ударом

Киев

Столица стала одной из главных целей атаки. Между 04:00 и 06:00 в городе прогремела серия взрывов - сначала из-за баллистических ракет, затем из-за крылатых ракет и дронов, которые заходили одновременно.

В Святошинском районе в результате обстрела загорелась крыша многоэтажного жилого дома. По данным начальника КМВА Тимура Ткаченко, информация о возможных пострадавших уточняется.

Смотрите видео с первыми последствиями прилетов:

Кропивницкий

В городе зафиксировали взрывы в 04:16 и 04:21. Перед первым взрывом военные сообщали о скоростной цели, которая впоследствии изменила курс на Киев. После 05:30 прогремела новая серия взрывов - вероятно, из-за баллистических ударов.

Николаев

Около 05:22 местные жители услышали взрывы. Характер поражения пока не установлен.

Полтава

В 05:40 в городе прогремели взрывы. В это время над регионом пролетали крылатые ракеты, двигавшиеся в направлении Киевской области.

Контекст

Это уже вторая за неделю масштабная комбинированная атака РФ. Предыдущая произошла в ночь на 17 февраля, когда под ударами оказались Одесская, Днепропетровская области и Бурштын в Ивано-Франковской области. Тогда были повреждены промышленные объекты, жилые дома и инфраструктура.

Влияет ли погода на атаки РФ

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорил, что несмотря на постепенное повышение температуры в Украине, угроза нового масштабного ракетно-дронового удара со стороны России остается высокой.

По его словам, погодный фактор не играет ключевой роли в планировании российских операций. Решающим остается ресурс, который оккупанты способны накопить.

Он также добавил, что очередная массированная атака может произойти уже в ближайшие дни. Он обращает внимание на характерную для РФ тенденцию атаковать именно в выходные дни.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на субботу, 21 февраля, российская армия продолжила атаковать украинские города. В частности, оккупанты атаковали Одессу, Сумы и Запорожскую область. В результате российского удара повреждения фиксируются в разных районах. В Одессе есть разрушения инфраструктуры, четырех жилых домов и учебного заведения.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что Россия готовит новый удар по энергетике. Поэтому задача для всех служб — не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что с потеплением можно ожидать сокращения ударов РФ. По его мнению, РФ полностью не откажется от ударов по объектам энергетики, однако сосредоточится на других целях.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

обстрелы атака дронов Ракетная атака на Украину
Единственный дуэт Гиги: известный певец первым связался с семьей Гиги после потериВидео

