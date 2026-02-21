Российские оккупанты ночью атаковали Украину: где гремели взрывы

Армия РФ атаковала Одессу, Сумы и Запорожскую область.

Российские оккупанты ночью атаковали Украину / коллаж: Главред, фото: Сергій Лисак/Одеська МВА, Поліція Cумської області

Кратко:

Армия РФ терроризировала Одессу беспилотниками

РФ нанесла авиаудар по одному из частных секторов города Сумы

Под вражеским обстрелом были 36 населенных пунктов Запорожской области

В ночь на субботу, 21 февраля, 2026 года российская армия продолжила атаковать украинские города. В частности, оккупанты атаковали Одессу, Сумы и Запорожскую область.

Армия РФ терроризировала Одессу беспилотниками. Повреждены жилые дома. Травмирован мужчина. Об этом заявил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали и оказывают необходимую помощь", - сообщил чиновник.

В результате российского удара повреждения фиксируют в разных районах города. В Одессе есть разрушение инфраструктуры, четырех жилых домов и учебного заведения.

Кроме того, сегодня около 4 часов утра российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы. Среди раненых есть ребенок. Об этом сообщили в полиции.

"В результате взрыва полностью разрушены два жилых дома, по меньшей мере, десять соседних домовладений получили повреждения. Также уничтожен гражданский автомобиль и повреждена газовая труба", - говорится в сообщении.

По последним данным, ранения получили три человека, среди них ребенок в возрасте 5 и несовершеннолетний 17 лет, а также 70-летняя женщина, которая госпитализирована в лечебное учреждение. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также российские войска за сутки осуществили почти 700 обстрелов по 36 населенным пунктам Запорожской области, пострадали семь человек, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"В течение суток оккупанты нанесли 679 ударов по 36 населенным пунктам Запорожской области. Семь человек получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам", – написал он.

Федоров отметил, что войска РФ нанесли 23 авиационных удара по Комышевахе, Юлиевке, Зализнычному, Гуляйпольскому, Воздвижевке, Ривно, Чаривному, Горькому, Верхней Терсе, Любицкому и Копаням.

Он добавил, что 364 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали населенные пункты Запорожской области.

Кроме того, поступило 142 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Россия готовит новые атаки на Украину - предупреждение эксперта

Главред писал, что по словам бывшего командующего Аэромобильными войсками ВСУ Ивана Якубца, весной и летом россияне могут наносить удары по объектам, обеспечивающим водоснабжение.

Под угрозой в первую очередь будут города-миллионники, то есть Киев, Одесса, Харьков и Днепр, а также областные центры. Кроме этого будут удары РФ по заводам, предприятиям, военно-промышленному комплексу.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Утром 20 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Был атакован Слободской район. В результате удара вспыхнули автомобили, выбиты окна в домах.

Как писал Главред, в ночь на 19 февраля российская оккупационная армия обстреляла Лозовскую громаду в Харьковской области. В результате была повреждена крупнейшая котельная Лозовой и объекты водоснабжения. Тысячи людей остались без воды и тепла.

Вечером 17 февраля российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки погибла женщина, еще шесть человек пострадали, в том числе двое детей.

