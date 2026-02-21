Перевод часов в 2026 году: перейдет ли Украина на летнее время

Рассказываем, будут ли переводить часы в Украине в 2026 году.

Когда переводят часы на летнее время в 2026 году

Будут ли переводить часы в Украине в 2026 году

Когда переводят часы на летнее время 2026

Практика перевода часов два раза в год была введена для экономии электроэнергии. Однако со временем стало очевидно, что реальной пользы она не приносит, а наоборот вредит здоровью людей. Именно поэтому в Украине неоднократно обсуждали отмену летнего времени и переход на единое "киевское время" (GMT+2).

Будет ли Украина переходить на летнее время

В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект об отказе от перевода часов. Ожидалось, что это станет последним годом, когда украинцы будут жить по летнему времени. Однако документ так и не вступил в силу, ведь его не подписал президент. Если ситуация не изменится, то и в 2026 году украинцы снова переведут часы.

Когда переводят часы в Украине

Сегодня перевод часов регулируется постановлением Кабинета Министров. Согласно традиционному графику:

Летнее время начинается в последнее воскресенье марта - стрелки переводят на час вперед.

Зимнее время начинается в последнее воскресенье октября - стрелки возвращают на час назад.

Когда переводят часы на летнее время в 2026 году

В 2026 году переход на летнее время состоится в ночь с 28 на 29 марта. В 3:00 ночи стрелки нужно перевести на час вперед - после 2:59 сразу наступит 4:00.

Это означает:

спать придется на час меньше;

вечера станут светлее, ведь темнеть будет позже;

Украина временно перейдет с GMT+2 на GMT+3.

Большинство современных гаджетов обновят время автоматически, а механические часы придется перевести вручную.

