Перевод часов в 2026 году: перейдет ли Украина на летнее время

Вы узнаете:
- Будут ли переводить часы в Украине в 2026 году
- Когда переводят часы на летнее время 2026
Практика перевода часов два раза в год была введена для экономии электроэнергии. Однако со временем стало очевидно, что реальной пользы она не приносит, а наоборот вредит здоровью людей. Именно поэтому в Украине неоднократно обсуждали отмену летнего времени и переход на единое "киевское время" (GMT+2).
Главред расскажет, будет ли переход на летнее время в 2026 году
Будет ли Украина переходить на летнее время
В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект об отказе от перевода часов. Ожидалось, что это станет последним годом, когда украинцы будут жить по летнему времени. Однако документ так и не вступил в силу, ведь его не подписал президент. Если ситуация не изменится, то и в 2026 году украинцы снова переведут часы.
Когда переводят часы в Украине
Сегодня перевод часов регулируется постановлением Кабинета Министров. Согласно традиционному графику:
- Летнее время начинается в последнее воскресенье марта - стрелки переводят на час вперед.
- Зимнее время начинается в последнее воскресенье октября - стрелки возвращают на час назад.
Когда переводят часы на летнее время в 2026 году
В 2026 году переход на летнее время состоится в ночь с 28 на 29 марта. В 3:00 ночи стрелки нужно перевести на час вперед - после 2:59 сразу наступит 4:00.
Это означает:
- спать придется на час меньше;
- вечера станут светлее, ведь темнеть будет позже;
- Украина временно перейдет с GMT+2 на GMT+3.
Большинство современных гаджетов обновят время автоматически, а механические часы придется перевести вручную.
Читайте также:
- ВСУ пошли в контратаку и отбили сотни километров: детали от Зеленского
- "Я этого и опасался": "Флеш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА
- Почему 22 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред