Украина будет переводить часы или нет: Рада приняла решающий закон

Депутаты Верховной Рады проголосовали за закон №4201 об отмене перевода времени в Украине.

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В Украине не будут переводить время / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Народные депутаты приняли решение о том, будут ли в Украине переводить часы с зимнего на летнее время. Они проголосовали за соответствующий закон №4201. Об этом стало известно из заседания Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

За отмену перевода времени проголосовали 261 депутат.

В Украине не будут переводить время / фото: Telegram

Как известно, в этом году украинцы еще переведут часы на зимнее время. Это произойдет в последнее воскресенье (27-го) октября. Однако после этого уже не будет перевода часов на летнего времени в 2025 году.

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Отмена перевода часов на летнее и зимнее время - что известно

Стоит напомнить, что принятие решения об отмене перевода времени тянется еще с 2021 года. Тогда 3 марта Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4201, который предусматривает отмену перевода часов в Украине на летнее время. В документе указывалось, что в стране хотят зафиксировать единое время - без переходов на "зимнее" и "летнее".

Тогда же в Раде объяснили фундаментальную важность отмены перевода часов. Руслан Стефанчук утверждал, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека.

"Временная разница между ними (восточными и западными областями - Главред) составляет 68 минут. В результате на востоке недовольны летним временем, потому что светает там в 3 часа ночи, а запад — зимним, из-за которого в 9 утра все еще темно", — сказал Стефанчук.

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