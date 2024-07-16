Украина будет переводить часы или нет: Рада приняла решающий закон

Народные депутаты приняли решение о том, будут ли в Украине переводить часы с зимнего на летнее время. Они проголосовали за соответствующий закон №4201. Об этом стало известно из заседания Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
За отмену перевода времени проголосовали 261 депутат.
Как известно, в этом году украинцы еще переведут часы на зимнее время. Это произойдет в последнее воскресенье (27-го) октября. Однако после этого уже не будет перевода часов на летнего времени в 2025 году.
Отмена перевода часов на летнее и зимнее время - что известно
Стоит напомнить, что принятие решения об отмене перевода времени тянется еще с 2021 года. Тогда 3 марта Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4201, который предусматривает отмену перевода часов в Украине на летнее время. В документе указывалось, что в стране хотят зафиксировать единое время - без переходов на "зимнее" и "летнее".
Тогда же в Раде объяснили фундаментальную важность отмены перевода часов. Руслан Стефанчук утверждал, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека.
"Временная разница между ними (восточными и западными областями - Главред) составляет 68 минут. В результате на востоке недовольны летним временем, потому что светает там в 3 часа ночи, а запад — зимним, из-за которого в 9 утра все еще темно", — сказал Стефанчук.
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