Даже неприхотливая сансевиерия может погибнуть из-за чрезмерного полива.

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Почему желтеет сансевиерия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему сансевиерия желтеет и начинает гнить

Как перекись водорода помогает спасти корни растения

Как правильно ухаживать за сансевиерией после пересадки

Сансевиерия может пострадать от чрезмерного полива. Если листья желтеют и теряют упругость, хотя почва остается влажной, причиной может быть загнивание корней.

Главред расскажет, как спасти растение с помощью простого средства из домашней аптечки.

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Почему сансевиерия начинает гнить

Избыток воды вытесняет воздух из почвы, из-за чего корням не хватает кислорода, пишет Deccoria. В постоянно влажном субстрате также активнее развиваются микроорганизмы, способствующие загниванию. Поврежденные корни перестают полноценно снабжать растение влагой, поэтому листья желтеют, размягчаются и опадают.

Чтобы проверить состояние цветка, достаньте его из горшка. Здоровые корни должны быть светлыми и упругими, а пораженные гнилью становятся коричневыми или черными, размягчаются и могут неприятно пахнуть.

Как использовать перекись водорода для спасения растения

Для обработки корней можно приготовить слабый раствор из аптечной 3% перекиси водорода. Смешайте одну часть препарата с двумя частями воды - так получится примерно 1% раствор.

Сначала промойте корни под проточной водой и обрежьте чистыми ножницами все темные и мягкие участки. Здоровые корни можно окунуть в раствор примерно на три минуты. В то же время перекись не гарантирует избавления от гнили, а чрезмерная концентрация может повредить растение.

После процедуры оставьте сансевиерию на 2–3 дня в сухом проветриваемом месте, чтобы срезы подсохли. Затем пересадите её в свежий субстрат для суккулентов и чистый горшок с дренажными отверстиями. Старую почву повторно использовать не стоит.

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Как не допустить повторного загнивания

После пересадки не спешите поливать сансевиерию. В дальнейшем увлажняйте почву только после её полного высыхания. Также не оставляйте воду в поддоне: постоянная влажность у корней повышает риск повторного загнивания.

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