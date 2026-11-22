Вы узнаете:
- Почему сансевиерия желтеет и начинает гнить
- Как перекись водорода помогает спасти корни растения
- Как правильно ухаживать за сансевиерией после пересадки
Сансевиерия может пострадать от чрезмерного полива. Если листья желтеют и теряют упругость, хотя почва остается влажной, причиной может быть загнивание корней.
Главред расскажет, как спасти растение с помощью простого средства из домашней аптечки.
Почему сансевиерия начинает гнить
Избыток воды вытесняет воздух из почвы, из-за чего корням не хватает кислорода, пишет Deccoria. В постоянно влажном субстрате также активнее развиваются микроорганизмы, способствующие загниванию. Поврежденные корни перестают полноценно снабжать растение влагой, поэтому листья желтеют, размягчаются и опадают.
Чтобы проверить состояние цветка, достаньте его из горшка. Здоровые корни должны быть светлыми и упругими, а пораженные гнилью становятся коричневыми или черными, размягчаются и могут неприятно пахнуть.
Как использовать перекись водорода для спасения растения
Для обработки корней можно приготовить слабый раствор из аптечной 3% перекиси водорода. Смешайте одну часть препарата с двумя частями воды - так получится примерно 1% раствор.
Сначала промойте корни под проточной водой и обрежьте чистыми ножницами все темные и мягкие участки. Здоровые корни можно окунуть в раствор примерно на три минуты. В то же время перекись не гарантирует избавления от гнили, а чрезмерная концентрация может повредить растение.
После процедуры оставьте сансевиерию на 2–3 дня в сухом проветриваемом месте, чтобы срезы подсохли. Затем пересадите её в свежий субстрат для суккулентов и чистый горшок с дренажными отверстиями. Старую почву повторно использовать не стоит.
Как не допустить повторного загнивания
После пересадки не спешите поливать сансевиерию. В дальнейшем увлажняйте почву только после её полного высыхания. Также не оставляйте воду в поддоне: постоянная влажность у корней повышает риск повторного загнивания.
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