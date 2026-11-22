Вы узнаете:
- Почему крысы ищут укрытие в хозяйственных помещениях зимой
- Как хранить семена и корм для птиц, чтобы не привлекать грызунов
- Как защитить хозяйственные постройки от проникновения крыс
С наступлением холодов крысы начинают искать тёплые места, где можно укрыться от мороза и устроить гнездо. Одним из таких мест часто становится садовый сарай.
Главред расскажет, какие три работы нужно выполнить ещё до наступления холодов, чтобы не допустить появления грызунов.
Уберите источники пищи и материалы для гнездования
Семена растений, луковицы цветов, корм для птиц и компост могут привлекать крыс в садовый сарай, пишет Express. Поэтому перед зимой стоит проверить его содержимое и убрать все, что может стать пищей для грызунов.
Особое внимание следует уделить корму для птиц и запасам семян. Если их нужно оставить в сарае, лучше пересыпать содержимое в металлические контейнеры с плотными крышками. Обычные картонные коробки также стоит убрать: крысы могут использовать их для устройства гнезд.
Закройте щели и отверстия в сарае
Даже небольшого отверстия достаточно, чтобы крыса проникла внутрь. По словам специалистов, грызуны могут пролезать через щели шириной около 6 мм. Поэтому перед зимой важно тщательно осмотреть сарай и проверить, нет ли повреждений, через которые вредители могут попасть внутрь.
Прежде всего следует осмотреть двери, вентиляционные отверстия, нижнюю часть стен и места соединения конструкций. Для закрытия щелей рекомендуется использовать металлическую сетку или стальную вату. Пластик и монтажная пена не подходят для такой защиты, поскольку крысы способны их прогрызть.
Также нужно обрезать ветки и заросшие растения возле сарая. Они могут служить грызунам путем к крыше или окнам.
Поддерживайте порядок и не трогайте возможные гнезда
Загроможденный сарай с большим количеством коробок и вещей создает немало мест, где крысы могут спрятаться. Поэтому садовый инвентарь лучше привести в порядок, а коробки разместить на полках, оставив как можно меньше укромных уголков для гнездования.
В то же время важно не начинать самостоятельно перемещать тяжелые вещи, если есть подозрение, что внутри уже поселились грызуны. Крысы могут покинуть сарай и перебраться в другое место, в частности в дом, где также будут искать укрытие от холода.
В такой ситуации лучше обратиться к специалистам по борьбе с вредителями. Они смогут оценить масштабы проблемы и подобрать подходящий способ её устранения.
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