С наступлением холодов грызуны начинают искать тёплые укрытия, поэтому хозяйственные помещения следует подготовить к зиме заранее.

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Как избавиться от крыс / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему крысы ищут укрытие в хозяйственных помещениях зимой

Как хранить семена и корм для птиц, чтобы не привлекать грызунов

Как защитить хозяйственные постройки от проникновения крыс

С наступлением холодов крысы начинают искать тёплые места, где можно укрыться от мороза и устроить гнездо. Одним из таких мест часто становится садовый сарай.

Главред расскажет, какие три работы нужно выполнить ещё до наступления холодов, чтобы не допустить появления грызунов.

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Уберите источники пищи и материалы для гнездования

Семена растений, луковицы цветов, корм для птиц и компост могут привлекать крыс в садовый сарай, пишет Express. Поэтому перед зимой стоит проверить его содержимое и убрать все, что может стать пищей для грызунов.

Особое внимание следует уделить корму для птиц и запасам семян. Если их нужно оставить в сарае, лучше пересыпать содержимое в металлические контейнеры с плотными крышками. Обычные картонные коробки также стоит убрать: крысы могут использовать их для устройства гнезд.

Закройте щели и отверстия в сарае

Даже небольшого отверстия достаточно, чтобы крыса проникла внутрь. По словам специалистов, грызуны могут пролезать через щели шириной около 6 мм. Поэтому перед зимой важно тщательно осмотреть сарай и проверить, нет ли повреждений, через которые вредители могут попасть внутрь.

Прежде всего следует осмотреть двери, вентиляционные отверстия, нижнюю часть стен и места соединения конструкций. Для закрытия щелей рекомендуется использовать металлическую сетку или стальную вату. Пластик и монтажная пена не подходят для такой защиты, поскольку крысы способны их прогрызть.

Также нужно обрезать ветки и заросшие растения возле сарая. Они могут служить грызунам путем к крыше или окнам.

Как избавиться от мышей / Инфографика: Главред

Поддерживайте порядок и не трогайте возможные гнезда

Загроможденный сарай с большим количеством коробок и вещей создает немало мест, где крысы могут спрятаться. Поэтому садовый инвентарь лучше привести в порядок, а коробки разместить на полках, оставив как можно меньше укромных уголков для гнездования.

В то же время важно не начинать самостоятельно перемещать тяжелые вещи, если есть подозрение, что внутри уже поселились грызуны. Крысы могут покинуть сарай и перебраться в другое место, в частности в дом, где также будут искать укрытие от холода.

В такой ситуации лучше обратиться к специалистам по борьбе с вредителями. Они смогут оценить масштабы проблемы и подобрать подходящий способ её устранения.

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