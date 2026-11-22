Это украинское выражение, возможно, связано с древним способом установления вины. В Средневековье человека могли бросить в воду, чтобы проверить его честность.

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Что означает это выражение / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

О чем вы узнаете:

Что означает выражение "вывести на чистую воду"

Как в древности проверяли виновность человека

Почему того, кто тонул, могли признать невиновным

В украинском языке есть немало выражений, истинное происхождение которых может удивить. Одно из них - "вывести на чистую воду". Сегодня его используют, когда речь идет о разоблачении лжи, обмана или скрытых намерений. Главред расскажет подробнее

Однако существует версия, что этот фразеологизм связан с жестокими средневековыми испытаниями. Тогда вину человека могли определять с помощью воды. Об этой необычной практике рассказывается в TikTok-видео, посвященном истории Киевской Руси.

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Что означает выражение "вывести на чистую воду"

Фразеологизм "вывести на чистую воду" означает разоблачить человека, который пытается скрыть правду. Чаще всего его используют, когда кто-то обманывает других или скрывает свои истинные намерения.

Например, если мошенника удалось разоблачить, можно сказать, что его вывели на чистую воду.

Сегодня это выражение имеет переносное значение. Однако одна из версий его происхождения связана с древними обрядами, во время которых вода якобы помогала отличить правду от лжи.

Видео о том, что означает выражение "вывести на чистую воду", можно посмотреть здесь:

Как в Киевской Руси проверяли виновность человека

В Средневековье существовал особый способ установления вины - ордалии. Их также называли "Божьим судом".

Люди верили, что высшая сила способна защитить невиновного. Поэтому вместо привычных нам доказательств иногда использовали испытания водой или раскалённым железом.

Такие практики были известны и в Киевской Руси. Об ордалиях упоминается в исследованиях древнерусского права, в частности в "Русской Правде".

Одним из самых страшных считалось испытание холодной водой. Подозреваемому могли связать руки и ноги, после чего опускали его в водоем.

А дальше начиналось самое неожиданное.

Почему невиновный человек должен был утонуть

Согласно древним верованиям, вода была чистой стихией, которая не принимала виновных людей.

Поэтому результат испытания трактовали совсем не так, как можно было бы предположить сегодня.

Если человек оставался на поверхности, его могли признать виновным. Считалось, что вода отталкивает преступника.

А того, кто начинал тонуть, считали невиновным. По правилам такого испытания человека должны были вытащить из воды.

Таким образом, попытка удержаться на поверхности могла обернуться обвинением, а погружение под воду - оправданием.

Конечно, этот способ не имел ничего общего со справедливым судопроизводством. Результат зависел от физических обстоятельств, а не от того, действительно ли человек совершил преступление.

Откуда на самом деле происходит выражение "вывести на чистую воду"

Лингвисты рассматривают несколько версий происхождения этого фразеологизма.

Одна из них связывает его с древними испытаниями и обрядами, в которых вода символизировала очищение и раскрытие скрытой правды.

Однако утверждать, что выражение возникло именно от средневекового суда водой, нельзя. Существуют также объяснения, связанные с народными верованиями и магическими обрядами.

Со временем выражение приобрело современное значение. Теперь "вывести на чистую воду" означает раскрыть обман и показать истинную сущность чьих-либо поступков.

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