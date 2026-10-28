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В РФ вычеркнули упоминания о Русском королевстве из истории: что умалчивает Кремль

Юрий Берендий
28 октября 2026, 16:19
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Королевство Русь имело собственный герб, монархов и обширные территории. Историк Алферов рассказал, почему в российской историографии его называют иначе.

В РФ вычеркнули Русское королевство из истории: о чём умалчивает Кремль
В РФ вычеркнули Русское королевство из истории: о чём умалчивает Кремль / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Когда возникло Русское королевство
  • Кто основал Русское королевство
  • Какие территории входили в состав Русского королевства

Русское королевство возникло в 1253 году, когда Даниил Романович был коронован при участии Папы Римского Иннокентия IV. Украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube рассказал о государстве, его территориях, королевской символике и обстоятельствах гибели последнего монарха. По его словам, в российской историографии вместо названия "Русское королевство" используется название "Галицко-Волынское княжество". Чем отличалось Русское королевство, какие земли входили в его состав и как погиб последний монарх - выяснял Главред.

видео дня

Когда образовалось Русское королевство и кто им правил

История Русского королевства связана с Даниилом Романовичем, который получил королевскую корону в середине XIII века. Это событие стало важным этапом в развитии государства и его отношений с европейским миром.

"Королевство Русь образовалось в 1253 году, когда Даниил Романович был коронован Папой Иннокентием IV", - отметил историк Александр Алферов.

В латинской европейской традиции для обозначения государства использовались названия Rex Russiae и Rex Ruthenorum. По словам историка, титулатура также содержала упоминание о власти над всей Русью.

"Титул наших королей в латинской европейской традиции звучал как Rex Russiae или Rex Ruthenorum. В контексте Ruthenorum это латинский аналог, а Russiae - греческий, потому что наше государство называли Руссией на греческом языке", - рассказал Алферов.

Герб Русского королевства и происхождение сине-жёлтых цветов

"Гербом Русского королевства был золотой лев на синем фоне, что одновременно соответствовало европейским правилам. Если ты не можешь изобразить герб, то изобрази на флаге его цвета. Да, друзья, мы получили сине-желтые цвета на нашем флаге еще с XIII века", - отметил историк.

Смотрите видео об истории Русского королевства:

Чем Русское королевство отличалось от Московского царства

Александр Алферов подчеркивает различия между ветвями династии Мономаховичей. По его словам, старшие представители династии правили в Русском королевстве, тогда как младшие князья контролировали земли, на которых впоследствии сформировалось Московское царство.

"Русским королевством правили старшие Мономаховичи. Это самые старшие князья в нашей русской династии, которые, соответственно, имели права на всё. А вот младшие Мономаховичи правили на территориях будущего Московского царства", - рассказал Алферов.

Почему в России используют название Галицко-Волынское княжество

Отдельно историк обратил внимание на то, как Русское королевство представлено в российской историографии. Он утверждает, что там не используют понятие "Русское королевство", а вместо этого пользуются названием "Галицко-Волынское княжество".

Алферов связывает это с историческим нарративом, в котором формирование московской государственности рассматривается через призму объединения русских земель после монгольского нашествия.

"Поэтому, конечно, в российской историографии отсутствует понятие Русского королевства. Вместо этого существует Галицко-Волынское княжество", - заявил историк.

Какие территории входили в Русское королевство

По словам Александра Алферова, владения Русского королевства охватывали значительную часть земель современной Украины и территории, которые сейчас находятся в Польше и Молдове. Историк назвал среди них Перемышльскую, Звенигородскую, Теребовлянскую, Владимирскую, Луцкую, Белзскую и Холмскую земли, Берестейщину и Подолье.

Он также упомянул Шипинские и Берладские земли, связав их историю с формированием Молдавского княжества в XIV веке. По его оценке, территория королевства доходила до района современных Черкасс и простиралась вдоль Днепра.

"Территория Русского королевства была огромной. Считается, что это было одно из крупнейших европейских государств", - отметил Алферов.

Среди других территорий, которые историк связывает с королевством, он назвал Люблин и Холм. В то же время Алферов отметил, что Люблин впоследствии был утрачен.

Кто был последним монархом Русского королевства

Особое внимание историк уделил Юрию Богославу Троеденовичу, которого назвал последним монархом Русского королевства. По его словам, правитель умер в 1340 году, а его происхождение было связано с двумя династиями.

Алферов рассказал, что Юрий Богослав был сыном дочери последнего князя и литовского князя Троедена. Такая семейная связь, по его объяснению, объединяла русское и литовское династическое происхождение.

"И вот этот династ умер в 1340 году от отравления", - сообщил историк.

Как боярская оппозиция влияла на Русское королевство

Говоря о смерти последнего монарха, Александр Алферов обратил внимание на политические противоречия внутри государства. Он связывает гибель Юрия Богослава с влиянием боярской оппозиции, которая, по его словам, играла значительную роль в политической жизни королевства.

Историк отметил, что противостояние между княжеской властью и боярами существовало ещё во времена Даниила Романовича. Он привёл пример изгнания князя из Галича, объясняя, что боярские группировки могли влиять на смену власти.

"Поэтому это была очень сильная боярская история, и о ней я расскажу чуть позже. А то, что наш последний монарх Русского королевства был отравлен, - это довольно досадный факт", - подчеркнул Алферов.

Александр Алферов
Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983 года, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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