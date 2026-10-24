Пять необычных украинских слов, которые удивят даже тех, кто хорошо знает язык

Вы узнаете:
- Какие украинские слова одним словом заменяют целое предложение
- Как правильно употреблять "підперезатися" и "підперізуватися"
- Откуда происходят выражения "купувати витрішки" и "йти на витрішки"
Украинский язык сохраняет короткие и образные слова, которые одним словом передают смысл целого предложения. Однако обычный украинец часто их не знает. Среди таких находок - "дещиця", "бовваніти", "офірувати" и "витрішки", - рассказывает в TikTok музыкант и популяризатор языка Рами Аль Шайер.
Современный человек легко усваивает модные заимствования и сленг из ленты новостей. В то же время слова, которые давно существуют в украинском языке, постепенно выходят из употребления. Часть из них передается из поколения в поколение. Другие встречаются разве что на страницах книг и словарей.
Редко употребляемая лексика - это не просто языковая реликвия. Она позволяет формулировать мысли точнее, разнообразит речь и открывает менее знакомые грани родного языка.
От "дещиці" до "бовваніти"
Первое слово из подборки, "дещиця", означает небольшое количество чего-либо. Его можно использовать, например, в кулинарном совете: "Додай до страви дещицю солі".
Пару "підперезатися" и "підперізуватися" следует различать по виду действия. Первый глагол означает один раз обвязать себя поясом или ремнем. Второе описывает повторяющееся действие или процесс: "Він довго підперізувався перед дорогою".
Глагол "бовваніти" описывает что-то, что неясно виднеется вдали и выделяется на фоне местности. Пример употребления: "За обрієм бовваніли гори".
Чем заменили "офірувати"
Книжное слово "офірувати" означает приносить что-то в жертву ради кого-то или чего-то. В современной речи его в значительной степени вытеснило разговорное заимствование "задонатити". Пример употребления: "Вона офірувала свої заощадження на добру справу".
Существительное "витрішки" означает разглядывание всего вокруг. Чаще всего оно встречается в шуточных устойчивых выражениях: "витрішки купувати", "продавати" или "ловити", а также "іти на витрішки".
Смотрите видео о 5 украинских словах, которые никто не знает:
@show_rami
Пишите редкие слова, которые знаете?? Помогите 5 ШБ, ссылка в шапке!♬ оригинальная аудиозапись - Rami Bulvar Lu
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Об персоне: Рами Аль Шаер
Рами Айманович Аль Шайер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
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