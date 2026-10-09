Как правильно сказать "пайетки" на украинском — слово, которое знают не все

Вы узнаете:
- Как правильно сказать на украинском "пайетки"
- Откуда происходит слово "лелитка" и что оно означает
- Почему это слово можно использовать в качестве ласкового обращения
Украинцы часто используют слово "паетки", когда говорят о маленьких блестящих элементах, которыми украшают одежду. Однако мало кто знает, что существует исконно украинский эквивалент.
Главред выяснил, как правильно называть пайетки на украинском языке/
Как сказать "пайетки" на украинском
Как рассказал журналист и языковой активист Рами Аль Шайер в видео в TikTok, маленькие блестящие кружочки, которыми украшают одежду, на украинском языке можно называть "лелитками".
По словам языкового активиста, слово "пайетка" имеет французское происхождение. В то же время он подчеркивает, что в украинском языке есть собственный эквивалент, который стоит знать и использовать.
"Собственно, "пайетка" на украинском будет "лелитка", - пояснил Рами Аль Шайер.
Видео о том, как правильно сказать "пайетки" на украинском, смотрите по ссылке.
Откуда происходит слово "лелитка"
Как отметил журналист, слово "лелитка" имеет давнюю историю, и наши предки уже использовали его, однако со временем оно стало менее распространенным в повседневной речи.
Рами Аль Шайер также связывает это слово с глаголом "лелити", который передает значение блеска и сияния. Именно поэтому "лелитка" звучит не только необычно, но и образно описывает маленький блестящий элемент на одежде.
Языковой активист призывает не забывать исконно украинские слова и возвращать их в повседневное общение.
Как ещё можно употреблять слово "лелитка"
По словам Рами Аль Шаера, слово "лелитка" может использоваться не только для обозначения блестящего украшения, но и как ласковое обращение к девушке.
Журналист предложил сравнить два выражения: "ты моя пайетка" и "ты же моя лелиточка". По его мнению, второй вариант звучит значительно нежнее и естественнее.
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О персоне: Рами Аль Шайер
Рами Айманович Аль Шайер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
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