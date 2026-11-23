Кратко:
- Статус критически важных предприятий продлен до 20 декабря 2026 года
- Отсрочки для забронированных работников также действуют до этой даты
- Бронировать работников донорских учреждений можно будет через приложение "Дія"
Кабинет министров продлил до 20 декабря 2026 года статус критически важных для отдельных предприятий, учреждений и организаций. До этой же даты сохраняются отсрочки от мобилизации для их забронированных работников. Такие изменения предусмотрены постановлением правительства № 1452 от 19 ноября.
Статус будет продлен автоматически только тем организациям, критерии критичности которых государственные органы согласовали с Координационным центром по организации бронирования военнообязанных. Решение охватывает два случая. Первый - статус или бронирование истекает до 20 декабря. Второй - они уже истекли в период между вступлением в силу постановления № 1328 от 23 октября и нового постановления № 1452.
Предприятиям, утратившим статус в этот переходный период, временно не придется подтверждать его повторно. Впрочем, это не касается решений, которые уже отменены или должны быть отменены в соответствии с постановлением № 1328 или другими нормами законодательства.
Квоты бронирования придется пересмотреть
Отдельные обязательства правительство возложило на руководителей критически важных предприятий, представительств донорских организаций и исполнителей проектов международной технической помощи. Для них предусмотрен переходный период.
"До 20 декабря они должны привести количество забронированных работников в соответствие с обновленными требованиями порядка бронирования. В течение этого периода соответствующие нормы порядка в отношении них не будут применяться", - говорится в постановлении.
Министерство цифровой трансформации должно в течение пяти дней после вступления постановления в силу открыть в приложении "Дії" бронирование для работников этих учреждений. На специальный военный учет их будут переводить по упрощенной процедуре, без срока, установленного пунктом 29 порядка бронирования.
Что меняется в работе Координационного центра
Постановление также изменяет порядок бронирования военнообязанных, утвержденный постановлением Кабмина № 76, и правила работы Координационного центра. Организации, получившие статус критически важных отдельным решением правительства, смогут самостоятельно определять, сколько сотрудников бронировать. Окончательное количество будет устанавливаться по результатам рассмотрения в Координационном центре.
Упростится и подтверждение критериев критичности. Вместо полного протокола заседания центра достаточно будет официальной выписки из него, заверенной секретарем.
Кроме того, Координационный центр будет рассматривать обращения Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности в отношении предприятий, которые могут систематически не уплачивать налоги. Речь идет, в частности, о документально подтвержденных схемах уклонения от уплаты НДС и налога на доходы физических лиц.
Что стоит проверить в связи с изменениями в бронировании
Адвокат Алексей Мендрук советует работодателям проверить статус критически важного предприятия и следить за обновлением отраслевых и региональных критериев. Больше всего вопросов, по его мнению, может возникнуть у компаний, получивших этот статус преимущественно по экономическим показателям.
Комментируя новые ограничения на резервирование, Мендрук отметил, что возвращение к 100%-ному резервированию возможно только по определенной процедуре.
"Как вы поняли, 100-процентного бронирования уже не будет. А если оно и будет, то только при условии механизма, когда часть таких людей всё же будут отправлять на фронт в соответствии с определённой процедурой, которую мы также увидим", - сказал адвокат.
Военнообязанным Мендрук советует проверить, правильно ли оформлено их право на отсрочку и актуальны ли подтверждающие документы.
"Если у вас есть право на отсрочку, обновите эти документы, обратитесь в ЦНАП или через "Резерв+", оформите отсрочку", - подчеркнул он.
Изменения в бронировании работников - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, статус критичности для предприятий, у которых он заканчивается в ноябре–декабре 2026 года, планируется автоматически продлить до 1 февраля 2027 года. Соответствующий проект акта о переходном периоде уже подготовлен, чтобы критически важный бизнес не остановился во время перестройки системы бронирования
Напомним, народный депутат Ярослав Железняк сообщил о проекте изменений в правила бронирования, который предусматривал снижение лимитов для оборонной и энергетической отраслей. В проекте предлагалось сократить квоты до 85% для оборонно-промышленного и энергетического секторов.
Премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что пересмотр системы бронирования не приведет к радикальным изменениям для критически важных предприятий оборонной и энергетической сфер. По его словам, постановление находится на стадии проработки и будет доработано перед обнародованием.
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