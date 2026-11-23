Между тем Координационный центр получил новые полномочия, в частности в отношении проверки предприятий, которые могут уклоняться от уплаты налогов.

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Правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных / Коллаж Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, Главред

Кратко:

Статус критически важных предприятий продлен до 20 декабря 2026 года

Отсрочки для забронированных работников также действуют до этой даты

Бронировать работников донорских учреждений можно будет через приложение "Дія"

Кабинет министров продлил до 20 декабря 2026 года статус критически важных для отдельных предприятий, учреждений и организаций. До этой же даты сохраняются отсрочки от мобилизации для их забронированных работников. Такие изменения предусмотрены постановлением правительства № 1452 от 19 ноября.

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Статус будет продлен автоматически только тем организациям, критерии критичности которых государственные органы согласовали с Координационным центром по организации бронирования военнообязанных. Решение охватывает два случая. Первый - статус или бронирование истекает до 20 декабря. Второй - они уже истекли в период между вступлением в силу постановления № 1328 от 23 октября и нового постановления № 1452.

Предприятиям, утратившим статус в этот переходный период, временно не придется подтверждать его повторно. Впрочем, это не касается решений, которые уже отменены или должны быть отменены в соответствии с постановлением № 1328 или другими нормами законодательства.

Квоты бронирования придется пересмотреть

Отдельные обязательства правительство возложило на руководителей критически важных предприятий, представительств донорских организаций и исполнителей проектов международной технической помощи. Для них предусмотрен переходный период.

"До 20 декабря они должны привести количество забронированных работников в соответствие с обновленными требованиями порядка бронирования. В течение этого периода соответствующие нормы порядка в отношении них не будут применяться", - говорится в постановлении.

Министерство цифровой трансформации должно в течение пяти дней после вступления постановления в силу открыть в приложении "Дії" бронирование для работников этих учреждений. На специальный военный учет их будут переводить по упрощенной процедуре, без срока, установленного пунктом 29 порядка бронирования.

Что меняется в работе Координационного центра

Постановление также изменяет порядок бронирования военнообязанных, утвержденный постановлением Кабмина № 76, и правила работы Координационного центра. Организации, получившие статус критически важных отдельным решением правительства, смогут самостоятельно определять, сколько сотрудников бронировать. Окончательное количество будет устанавливаться по результатам рассмотрения в Координационном центре.

Упростится и подтверждение критериев критичности. Вместо полного протокола заседания центра достаточно будет официальной выписки из него, заверенной секретарем.

Кроме того, Координационный центр будет рассматривать обращения Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности в отношении предприятий, которые могут систематически не уплачивать налоги. Речь идет, в частности, о документально подтвержденных схемах уклонения от уплаты НДС и налога на доходы физических лиц.

Координационный центр по организации бронирования / Инфографика: Главред

Что стоит проверить в связи с изменениями в бронировании

Адвокат Алексей Мендрук советует работодателям проверить статус критически важного предприятия и следить за обновлением отраслевых и региональных критериев. Больше всего вопросов, по его мнению, может возникнуть у компаний, получивших этот статус преимущественно по экономическим показателям.

Комментируя новые ограничения на резервирование, Мендрук отметил, что возвращение к 100%-ному резервированию возможно только по определенной процедуре.

"Как вы поняли, 100-процентного бронирования уже не будет. А если оно и будет, то только при условии механизма, когда часть таких людей всё же будут отправлять на фронт в соответствии с определённой процедурой, которую мы также увидим", - сказал адвокат.

Военнообязанным Мендрук советует проверить, правильно ли оформлено их право на отсрочку и актуальны ли подтверждающие документы.

"Если у вас есть право на отсрочку, обновите эти документы, обратитесь в ЦНАП или через "Резерв+", оформите отсрочку", - подчеркнул он.

Изменения в бронировании работников - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, статус критичности для предприятий, у которых он заканчивается в ноябре–декабре 2026 года, планируется автоматически продлить до 1 февраля 2027 года. Соответствующий проект акта о переходном периоде уже подготовлен, чтобы критически важный бизнес не остановился во время перестройки системы бронирования

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк сообщил о проекте изменений в правила бронирования, который предусматривал снижение лимитов для оборонной и энергетической отраслей. В проекте предлагалось сократить квоты до 85% для оборонно-промышленного и энергетического секторов.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что пересмотр системы бронирования не приведет к радикальным изменениям для критически важных предприятий оборонной и энергетической сфер. По его словам, постановление находится на стадии проработки и будет доработано перед обнародованием.

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