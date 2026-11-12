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Новые правила бронирования в Украине: что ждет работников

Дарья Пшеничник
12 ноября 2026, 13:47
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Предприятиям с истекающим в ноябре–декабре статусом подготовили автоматическое продление, а компании с недействительными критериями его потеряют.
мобилизация, бронирование
Как теперь подтвердить статус предприятия, имеющего стратегическое значение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Вы узнаете:

  • Кто может лишиться статуса критически важного предприятия
  • Какие два условия теперь необходимы для сохранения статуса
  • До какой даты продлят статус критичности

Статус критичности для предприятий, у которых он истекает в ноябре–декабре 2026 года, планируется автоматически продлить до 1 февраля 2027 года. Соответствующий проект акта о переходном периоде уже подготовлен, чтобы критически важный бизнес не остановился во время перестройки системы бронирования, сообщает Министерство экономики.

Переход связан с постановлением Кабмина от 27 октября 2026 года, которым правительство обновило порядок получения и подтверждения статуса критически важного предприятия. Новый алгоритм определяет этапы, ответственных исполнителей и сроки перехода.

Наиболее чувствительный для бизнеса шаг - пересмотр уже присвоенных статусов. Компании, которые стали критически важными по критериям, утратившим силу, будут лишены этого статуса. В то же время они смогут сразу подать новую заявку, если соответствуют другим действующим основаниям.

Критерии практически согласованы, лимиты уже действуют

Отраслевые критерии пересмотрели 90% государственных органов, в частности все министерства и областные военные администрации. Координационный центр согласовал их на двух заседаниях, уложившись в установленный 10-дневный срок. Остальные госорганы получили предложения доработать свои разработки, после чего их вновь рассмотрит Координационный центр.

Далее госорганы совместно с Минюстом должны провести государственную регистрацию соответствующих актов - на это отведено до пяти рабочих дней. Только после регистрации новые критерии вступят в силу.

Отдельный дедлайн касался топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов: до 10 ноября предприятия ТЭК и ОПК должны были привести количество забронированных работников в соответствие с лимитом в 95%. При этом бронь обязательно должна была остаться за специалистами, задействованными в производстве и аварийно-восстановительных работах.

"Согласно действующим нормам, несоблюдение предприятием установленной квоты более чем на 10 рабочих дней может стать основанием для отмены статуса критичности", - отмечают в Минэкономики.

Два новых условия для присвоения статуса критичности

Компании, для которых профильные требования остались неизменными, подают документы в центральные органы исполнительной власти и ОГА в обычном порядке - за 2–3 месяца до истечения срока действия. Впрочем, сама проверка стала более строгой.

"Однако теперь для получения или планового продления статуса критичности недостаточно просто соответствовать базовым финансовым или отраслевым показателям", – отмечают в министерстве.

Первое условие - работодатель должен доказать, что остановка работы предприятия нанесет ущерб обороноспособности государства, жизнеобеспечению населения, функционированию объектов критической инфраструктуры или макрофинансовой стабильности страны.

Второе - компания должна работать в одной из 13 сфер, без которых государство не может функционировать в военное время:

  • безопасность и энергетика: ОПК, ТЭК, аварийно-спасательные службы;
  • производство и строительство: добывающая и перерабатывающая промышленность, строительство, агропроизводство и продовольственная безопасность;
  • инфраструктура и услуги: транспорт и логистика, ИТ, связь, банковская деятельность, здравоохранение, розничная торговля.

Этот перечень не является окончательным: его могут расширить по представлению профильного министерства или ОГА, согласованному с Координационным центром.

Что следует проверить в связи с изменениями в бронировании

Адвокат Алексей Мендрук советует работодателям проверить статус критически важного предприятия и следить за обновлением отраслевых и региональных критериев. Больше всего вопросов, по его мнению, может возникнуть у компаний, получивших этот статус преимущественно по экономическим показателям.

Комментируя новые ограничения на резервирование, Мендрук отметил, что возвращение к 100%-ному резервированию возможно только по определенной процедуре.

"Как вы поняли, 100-процентного бронирования уже не будет. А если оно и будет, то только при условии механизма, когда часть таких людей всё же будут отправлять на фронт в соответствии с определённой процедурой, которую мы также увидим", - сказал адвокат.

Военнообязанным Мендрук советует проверить, правильно ли оформлено их право на отсрочку и актуальны ли подтверждающие документы.

"Если у вас есть право на отсрочку, обновите эти документы, обратитесь в ЦНАП или через "Резерв+", оформите отсрочку", - подчеркнул он.

Изменения в бронировании работников - новости по теме

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк сообщил о проекте изменений в правилах призыва, который предусматривал снижение лимитов для оборонной и энергетической отраслей. В проекте предлагалось сократить квоты до 85% для оборонно-промышленного и энергетического секторов.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что пересмотр системы бронирования не приведет к радикальным изменениям для критически важных предприятий оборонной и энергетической сфер. По его словам, постановление находится на стадии проработки и будет доработано перед обнародованием.

Адвокат Алексей Мендрух пояснил, что несоответствие требованиям по воинскому учету или статусу работодателя может стать основанием для отказа в бронировании даже на предприятии, имеющем право на бронирование. Механизм подачи списков предусматривает электронную подачу данных через портал "Дия" в соответствии с постановлением № 76.

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