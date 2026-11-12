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"Мне сказали это еще в больнице": Кейт Миддлтон высказалась об онкологии

Алена Кюпели
12 ноября 2026, 07:50
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Кейт Миддлтон дала редкий комментарий в отношении своего серьезного заболевания.
Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце
Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

  • Что сказала Кейт Миддлтон
  • Что сейчас известно о ее болезни

Принцесса Уэльская Кэтрин,которая в 2024 году столкнулась с онкологическим заболеванием, впервые за долгое время подробно рассказала о своем самочувствии и жизни после лечения.

Супруга принца Уильяма призналась, что процесс восстановления оказался непростым и требует гораздо больше времени, чем можно было ожидать.

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Откровениями 44-летняя принцесса поделилась в интервью изданию Country Life. Разговор состоялся в рамках специального выпуска журнала, приглашенным редактором которого выступил ее муж, принц Уильям.

Кейт призналась, что еще во время лечения врачи предупреждали ее: возвращение к привычной жизни не будет быстрым и равномерным. По словам принцессы, на пути к выздоровлению неизбежны как хорошие, так и тяжелые периоды.

"В больнице мне сказали, что мое восстановление не будет линейным. Будут хорошие и плохие дни, и на все потребуется время", - поделилась Миддлтон.

Кейт Миддлтон выгуляла простые сережки
Кейт Миддлтон сделала откровенное признание / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Принцесса сравнила процесс восстановления с природными циклами. Она отметила, что человеку, как и природе, необходимы периоды отдыха, обновления и переосмысления происходящего.

Что помогает Кейт Миддлтон после болезни

По словам супруги принца Уильяма, одним из главных источников душевного равновесия для нее стало время, проведенное на природе.

Кейт призналась, что во время борьбы с серьезным заболеванием столкнулась не только с физическими трудностями, но и с необходимостью по-новому взглянуть на собственную жизнь.

Прогулки на свежем воздухе помогли ей справляться с эмоциональным напряжением и лучше понимать свои потребности.

"Природа стала моим убежищем, местом, куда меня инстинктивно тянуло", - рассказала принцесса.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон лечилась от рака / ua.depositphotos.com

Миддлтон подчеркнула, что на природе человеку не нужно соответствовать чужим ожиданиям или постоянно демонстрировать силу. Именно возможность просто побыть собой оказалась для нее особенно ценной.

Кроме того, принцесса рассказала, что старается прививать любовь к природе своим троим детям - принцам Джорджу и Луи, а также принцессе Шарлотте. Она считает важным давать детям возможность самостоятельно исследовать окружающий мир.

Что известно о болезни Кейт Миддлтон

Напомним, в январе 2024 года принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. Первоначально предполагалось, что ее заболевание не связано с онкологией, однако послеоперационные исследования выявили рак.

В марте того же года Кейт публично сообщила о диагнозе и рассказала, что проходит профилактическую химиотерапию.

В сентябре 2024-го принцесса объявила о завершении курса лечения, а в январе 2025 года сообщила, что болезнь находится в стадии ремиссии.

При этом Миддлтон неоднократно подчеркивала, что завершение лечения не означает мгновенного возвращения к прежней жизни.

Сейчас принцесса постепенно продолжает выполнять королевские обязанности, уделяя особое внимание своему здоровью, семье и эмоциональному восстановлению.

Точный тип онкологического заболевания Кейт Миддлтон публично не раскрывала.

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О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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