Почему грустит Кейт Миддлтон: дело в старшем сыне

Кейт Миддлтон - прежде всего мама, а потом уже принцесса.

https://glavred.info/starnews/pochemu-grustit-keyt-middlton-delo-v-starshem-syne-10806356.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон скучает за старшим сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

От чего грустит Кейт Миддлтон

Как монархи защищают своих детей

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала о семейных переменах, связанных с началом нового этапа в жизни ее старшего сына, принца Джорджа.

Как пишет Page Six, 13-летний наследник британского престола в сентябре поступил в престижный Итонский колледж и теперь живет вдали от семьи во время учебы.

видео дня

Во время визита в благотворительный магазин в Ховетоне, графство Норфолк, принцесса Уэльская призналась, что с нетерпением ждет каникул, когда сможет провести время со всеми тремя детьми. Особенно она рада возвращению домой Джорджа, который впервые учится в школе-пансионе.

Принц Джордж учится в новой школе / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Половина семестра - хорошее время, чтобы наверстать упущенное в семейной жизни", - сказала Кейт, говоря о предстоящих каникулах.

Почему переезд Джорджа стал важным событием для семьи

Принц Джордж начал обучение в Итоне 8 сентября. Это престижное учебное заведение для мальчиков находится недалеко от Виндзора. В свое время его окончил и принц Уильям, поэтому выбор школы стал продолжением семейной традиции.

Переход к учебе в пансионе означает, что Джордж будет проводить больше времени отдельно от родителей и младших брата и сестры. При этом колледж расположен достаточно близко к семейному дому, поэтому расстояние не мешает им видеться во время предусмотренных школьным расписанием выходных и каникул.

Джордж идет по стопам своего отца / Фото Instagram/https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Для Кейт и Уильяма этот этап связан не только с образованием сына, но и с изменением привычного семейного уклада. Раньше все трое детей учились в одной школе, а теперь старший наследник начинает более самостоятельную жизнь.

Как Кейт и Уильям оберегают детей от внимания публики

Принц и принцесса Уэльские стараются давать детям возможность расти без постоянного вмешательства прессы. В день поступления Джорджа в Итон представители королевской семьи разрешили сделать несколько официальных фотографий, но не стали превращать начало учебы в масштабное публичное событие.

По мнению королевских обозревателей, одной из главных задач для Джорджа станет сохранение личного пространства. В эпоху социальных сетей даже обычные школьные будни наследника престола могут привлекать повышенное внимание.

Кейт и Уильям - многодетные родители / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Уильям и Кейт, судя по их публичным заявлениям и решениям, стремятся сочетать подготовку сына к будущей роли с возможностью вести относительно обычную жизнь подростка.

Предстоящие осенние каникулы станут для семьи возможностью вновь собраться вместе. Для Кейт это особенно важный момент: ее старший сын делает первые шаги к самостоятельности, а родители привыкают к тому, что дети постепенно взрослеют.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, что Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания из-за дорогого гардероба.

Ранее также ранее известный музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле, в 72 года готовится к рождению дочери.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред