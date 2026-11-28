Вы узнаете:
- Какие закуски приготовить на Новый год
- Как приготовить тарталетки с красной рыбой
- Как оригинально подать колбасу и хамон
Подготовка новогоднего стола не обязательно должна отнимать много времени и сил. Даже из простых ингредиентов можно приготовить оригинальные закуски, которые будут эффектно выглядеть и удивят гостей. Главред расскажет подробнее.
Кулинарная блогерша Pani Hanni на своей странице в Instagram поделилась четырьмя идеями праздничных закусок к новогоднему столу. Они не требуют сложной подготовки, большого количества ингредиентов и длительного приготовления.
Колбасные бантики - рецепт
Ингредиенты:
- тонко нарезанная колбаса;
- оливки.
Способ приготовления:
Сформируйте из тонких ломтиков колбасы бантики и закрепите их с помощью оливок. Выложите готовую закуску на праздничную тарелку.
Тарталетки с красной рыбой - рецепт
Ингредиенты:
- чёрные тарталетки с чернилами каракатицы;
- красная рыба;
- крем-сыр;
- укроп;
- петрушка;
- лимонная цедра;
- зерна граната.
Способ приготовления:
Мелко нарежьте красную рыбу, укроп и петрушку. Смешайте ингредиенты с крем-сыром и лимонной цедрой.
Наполните тарталетки готовой начинкой, украсьте веточками укропа и зернами граната.
Видео с рецептами можно посмотреть здесь.
Гренки с колбасной розой - рецепт
Ингредиенты:
- классические хрустящие гренки;
- крем-сыр;
- тонко нарезанная колбаса.
Способ приготовления:
Смажьте гренки крем-сыром. Сложите тонкие ломтики колбасы в форме розы и выложите их поверх сыра.
Гренки с хамоном - рецепт
Ингредиенты:
- классические хрустящие гренки;
- крем-сыр;
- листья салата;
- хамон.
Способ приготовления:
Смажьте хрустящие гренки крем-сыром. Сверху выложите листья салата и хамон, сформированный в виде веера.
Готовые закуски можно выложить на одну большую тарелку, создав праздничное ассорти. Такая подача будет выглядеть оригинально и не потребует много времени на приготовление.
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