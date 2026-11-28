Эффектные закуски с колбасой, красной рыбой, крем-сыром и хамоном не требуют сложного приготовления и станут украшением праздничного стола.

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Что приготовить на новогодний стол / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Какие закуски приготовить на Новый год

Как приготовить тарталетки с красной рыбой

Как оригинально подать колбасу и хамон

Подготовка новогоднего стола не обязательно должна отнимать много времени и сил. Даже из простых ингредиентов можно приготовить оригинальные закуски, которые будут эффектно выглядеть и удивят гостей. Главред расскажет подробнее.

Кулинарная блогерша Pani Hanni на своей странице в Instagram поделилась четырьмя идеями праздничных закусок к новогоднему столу. Они не требуют сложной подготовки, большого количества ингредиентов и длительного приготовления.

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Колбасные бантики - рецепт

Ингредиенты:

тонко нарезанная колбаса;

оливки.

Способ приготовления:

Сформируйте из тонких ломтиков колбасы бантики и закрепите их с помощью оливок. Выложите готовую закуску на праздничную тарелку.

Тарталетки с красной рыбой - рецепт

Ингредиенты:

чёрные тарталетки с чернилами каракатицы;

красная рыба;

крем-сыр;

укроп;

петрушка;

лимонная цедра;

зерна граната.

Способ приготовления:

Мелко нарежьте красную рыбу, укроп и петрушку. Смешайте ингредиенты с крем-сыром и лимонной цедрой.

Наполните тарталетки готовой начинкой, украсьте веточками укропа и зернами граната.

Видео с рецептами можно посмотреть здесь.

Гренки с колбасной розой - рецепт

Ингредиенты:

классические хрустящие гренки;

крем-сыр;

тонко нарезанная колбаса.

Способ приготовления:

Смажьте гренки крем-сыром. Сложите тонкие ломтики колбасы в форме розы и выложите их поверх сыра.

Гренки с хамоном - рецепт

Ингредиенты:

классические хрустящие гренки;

крем-сыр;

листья салата;

хамон.

Способ приготовления:

Смажьте хрустящие гренки крем-сыром. Сверху выложите листья салата и хамон, сформированный в виде веера.

Готовые закуски можно выложить на одну большую тарелку, создав праздничное ассорти. Такая подача будет выглядеть оригинально и не потребует много времени на приготовление.

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