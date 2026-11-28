В ночь на Андрея, согласно народным поверьям, незамужние девушки могут узнать имя будущего мужа и даже год свадьбы.

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Как гадать на Андрея / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как гадать на Андрея

Как узнать имя будущего мужа

Какие гадания можно проводить в компании подруг

День святого Андрея Первозванного традиционно связывают с различными гаданиями на любовь и замужество. Особенно популярны гадания, для которых понадобятся обычные предметы быта. Главред расскажет подробнее.

Нумеролог и астролог Надежда Омельчук на своей странице в Instagram поделилась тремя способами гадания на Андрея, которые можно попробовать самостоятельно или в компании подруг.

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Гадание на Андрея по имени суженого

В ночь на 30 ноября под подушку нужно положить 12 бумажек. На 11 из них следует написать разные мужские имена, а одну оставить пустой.

Утром после пробуждения необходимо наугад вытащить одну бумажку. По поверью, написанное на ней имя будет носить будущий муж.

Гадание на Андрея на год замужества

Для этого гадания понадобятся миска с водой, три ложечки сахара и семь бумажек.

На каждом листочке нужно написать один из ближайших годов, начиная с 2027-го. Затем следует добавить в воду сахар, опустить листочки и перемешать.

Считается, что год, указанный на бумажке, которая утонет первой, станет годом замужества.

Видео о том, как можно гадать на Андрея, можно посмотреть здесь:

Гадание на Андрея с помощью ниток

Этот способ гадания подойдет для компании незамужних подруг. Каждая девушка должна взять нитку одинаковой длины и одновременно с другими поджечь её.

По поверью, девушка, чья нить догорит первой, первой выйдет замуж. Если же нить погаснет, в течение года изменений в личной жизни якобы не будет.

Во время такого гадания важно соблюдать правила пожарной безопасности.

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