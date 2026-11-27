Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев рассчитывает, что нейросеть поможет сделать сделку более выгодной для Москвы.

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Россия привлекает ИИ к подготовке мирного соглашения / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, t.me/umerov_rustem

Что заявил Дмитриев:

ИИ помогает Кремлю готовиться к переговорам с Украиной

Нейросети должны укрепить позицию Москвы в соглашении

Спецпредставитель хвалит именно российские модели

Спецпредставитель главы Кремля Кирилл Дмитриев использует искусственный интеллект для подготовки к мирным переговорам с Украиной. По его словам, нейронные сети помогают формулировать предложения таким образом, чтобы будущее соглашение в большей степени отражало позицию страны-агрессора - РФ.

Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, рассказал об этом на конференции AI Journey 2026 в Москве. Его выступление передало издание ASTRA.

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Представитель страны-агрессора РФ объяснил, какой именно вопрос он задает нейросети во время работы над текстом соглашения.

"Можно задать следующий вопрос: как сделать так, чтобы это соглашение в большей степени отражало российскую позицию, еще более аргументированно отражало те опасения, которые есть в России, и решало их? Действительно, это очень важный инструмент", - сказал Дмитриев.

Кроме того, по словам Дмитриева, искусственный интеллект способен помогать не только с практическими задачами, но и в подготовке "геополитических прорывов". Какие именно нейросети он использует при работе над переговорными документами, спецпредставитель не уточнил.

"Безусловно, искусственный интеллект помогает готовиться к переговорам", - заявил Дмитриев.

Действительно ли Россия стремится договориться на переговорах

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что Москва не собирается отказываться от своих требований.

"Россия не откажется от своих максималистских требований. Теоретически она может выдвигать и условно минималистские требования - например, требовать выхода Украины из Донбасса. Но поскольку Украина не соглашается, Россия вновь повышает ставки и заявляет, что не отдаст "ни пяди родной земли", - подчеркнул специалист.

Говоря о переговорной тактике Кремля, Розумный напомнил о предыдущем опыте договоренностей с Москвой.

"Как ведет переговоры Путин, мы сами видели: Минск-1, Минск-2, затем встреча с Зеленским. Все это из той же оперы. Они играют в ту же игру, в которую играли всегда. И, к сожалению, мы остаемся в роли пассивных зрителей этой игры", - пояснил Розумный.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете от 25 ноября также обратили внимание на разрыв между позициями сторон.

"Существует большое расхождение между тем, что предложили американские и европейские переговорщики, и тем, что Москва, судя по её сигналам, готова принять", - говорится в отчёте.

Переговоры с Россией - новости по теме

Как сообщал Главред, Европа готова к прямым переговорам с Путиным. Поводом для изменения позиции европейских лидеров стал вызов, который Путин бросил им 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Европейцы настаивают на нейтральных площадках для встречи, а не на Москве.

Ранее в Кремле заявляли, что участие Европы в следующем раунде переговоров Москва не согласовывала. По данным Reuters, помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что дата новых переговоров еще не определена. Тогда речь шла лишь о трехстороннем формате с участием России, Украины и США.

Также Ушаков пригласил в Москву советников по вопросам безопасности Франции, Германии и Великобритании. Согласно информации "Радио Свобода", поездка представителей ЕС в Москву могла состояться в ноябре. Окончательное решение о визите на тот момент принято не было.

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