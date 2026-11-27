Орхидея может вновь порадовать пышными бутонами, если правильно обрезать цветонос, не переувлажнять корни и подобрать для горшка подходящее место.

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Куда переставить орхидею после цветения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как ухаживать за орхидеей после опадения цветов

Куда переставить горшок, чтобы растение снова зацвело

Когда нужно обрезать цветонос и пересаживать орхидею

Орхидея-бабочка, или фаленопсис, после окончания цветения не обязательно погибает. В этот период растение переходит в фазу покоя и накапливает силы для появления новых цветов. Однако, чтобы она снова зацвела, важно правильно поливать её, следить за состоянием корней и обеспечить соответствующие условия.

Главред выяснил, как ухаживать за орхидеей после опадения цветов, где лучше поставить горшок и когда нужно пересаживать растение.

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Как пишет Kerteszkedj.hu, одним из важных факторов повторного цветения фаленопсиса является перепад дневной и ночной температуры. Несколько недель более прохладных ночей могут стимулировать появление нового цветоноса. В то же время растению требуется достаточное количество света, умеренный полив и защита от сквозняков.

Что делать с орхидеей после опадения цветов

После окончания цветения не нужно выбрасывать орхидею. Она просто переходит в период покоя, во время которого восстанавливает силы. В это время поливать растение нужно реже, но нельзя допускать полного пересыхания корней.

Важно следить за их цветом. Здоровые сухие корни имеют серебристый оттенок, а после полива становятся зелеными. Если оно коричневое, мягкое или полые, это может свидетельствовать о загнивании из-за избыточной влаги. В таком случае поврежденные части нужно удалить чистыми ножницами.

Также стоит осмотреть цветонос. Если он высох и стал коричневым, его можно срезать у основания. Если же стебель остаётся зелёным, Королевское садоводческое общество (RHS) советует не удалять его полностью. Достаточно обрезать цветонос примерно на 2,5 сантиметра выше второго узла от основания. Это может стимулировать появление бокового побега и повторное цветение.

Где поставить орхидею, чтобы она снова зацвела

Фаленопсису нужно светлое место, но прямые солнечные лучи могут обжечь его листья. Зимой для растения подойдет восточный или западный подоконник. Если горшок стоит у южного окна, его лучше защитить от солнца с помощью шторы.

В то же время важно обеспечить орхидее более прохладные ночи. По данным Ботанического сада Миссури, несколько недель с ночной температурой около 13 градусов могут стимулировать образование новых цветоносов. Разница между дневной и ночной температурой имеет значение для повторного цветения.

Для этого горшок можно на ночь переставлять в более прохладную комнату, например спальню, или оставлять на подоконнике, где температура ниже. Днем растение следует возвращать на привычное светлое место.

Однако прохлада не должна превращаться в резкое переохлаждение. Орхидею нужно защищать от сквозняков, холодного воздуха из открытого окна и контакта листьев со стеклом. Также не стоит ставить горшок непосредственно над батареей, ведь тёплый сухой воздух может навредить растению.

Как правильно поливать орхидею после цветения

В период покоя фаленопсис нуждается в меньшем количестве воды. Ориентироваться нужно по состоянию субстрата и корней: поливать растение следует тогда, когда кора в горшке высохнет, а корни приобретут серебристый цвет.

Один из способов увлажнения - погружной полив. Для этого горшок нужно поставить в тёплую воду на 10–15 минут, а затем дать лишней влаге полностью стечь.

Нельзя оставлять воду в поддоне или кашпо, поскольку застой влаги может привести к загниванию корней. Лучше использовать отстоянную воду комнатной температуры. Поливать орхидею кубиками льда не рекомендуется, ведь холод может повредить корневую систему.

Подкармливать растение можно примерно раз в месяц удобрением для орхидей. Питательный раствор нужно наносить на влажные корни, а концентрацию лучше делать меньше, чем указано на упаковке. Избыток удобрений может повредить корневую систему.

Когда пересаживать орхидею

Пересаживать фаленопсис после каждого цветения не нужно. Если растение растет в коре, субстрат обычно обновляют примерно раз в 1,5–2 года. Лучшее время для этого - период после окончания цветения или весна.

Во время пересадки следует осмотреть корни и удалить поврежденные или загнившие части. Для растения нужно использовать свежую кору, предназначенную для орхидей.

Как понять, что орхидея снова зацветёт

После нескольких недель более прохладных ночей на растении может появиться новый цветонос. Иногда его легко спутать с воздушными корнями. Однако есть заметное отличие: кончик корня обычно округлый и зеленоватый, а цветонос имеет более плоскую форму, похожую на перчатку.

Когда новый стебель начнёт расти, горшок лучше не поворачивать. Цветонос тянется к свету, поэтому частые изменения положения могут привести к его искривлению. Когда он достигнет примерно 15–20 сантиметров, его можно осторожно закрепить на тонкой опоре.

Также не стоит переносить орхидею в другое место во время формирования бутонов. Внезапное изменение условий может спровоцировать их опадение. При правильном уходе ожидание будет вознаграждено: цветы фаленопсиса могут оставаться на растении от двух до шести месяцев.

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