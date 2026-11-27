Вы узнаете:
- Чем можно заменить соль во время гололеда
- Как сделать лестницы и дорожки нескользкими
- Какие средства нельзя использовать для борьбы с льдом
Зимой лестницы и садовые дорожки часто покрываются льдом, что повышает риск падений и травм. Самым распространенным способом борьбы с гололедом является использование соли, однако у нее есть существенные недостатки. Главред расскажет подробнее.
Как пишет Kertvar.hu, последствия использования соли могут стать заметными только весной, когда бетон начинает разрушаться, брусчатка повреждается, а растения у тротуаров увядают. Однако существуют альтернативные способы борьбы с гололедом, которые помогут сделать дорожки и лестницы менее скользкими и минимизировать вред для покрытия и растений.
Чем посыпать дорожки зимой, чтобы они не скользили
Уборка снега лопатой
Самый простой и дешевый способ предотвратить образование льда - своевременно убирать свежий снег. Для декоративной плитки и лестниц лучше использовать лопаты с пластиковыми или резиновыми краями, поскольку металлические могут повредить покрытие.
Если снег успели утоптать и он превратился в плотный слой льда, понадобятся дополнительные средства.
Песок и мелкий щебень
Песок и щебень размером 2–4 мм не растапливают лёд, однако делают поверхность шероховатой, обеспечивая лучшее сцепление подошвы обуви с дорожкой.
Песок можно использовать вблизи газонов, деревьев и на свежем бетоне. Однако после снегопада или оттепели посыпку придется повторить.
Древесная зола
Для борьбы с гололедом можно использовать полностью остывшую золу от сжигания чистой, необработанной древесины. Зола от окрашенных или лакированных досок, мебели и бытовых отходов для этого не подходит.
Пепел лучше использовать на садовых дорожках, чем на входных лестницах, поскольку он оставляет следы на обуви и полу. Также его не стоит рассыпать возле растений, предпочитающих кислые почвы.
Ацетат кальция-магния
Это противогололедное средство менее агрессивно по отношению к бетону и растениям, чем обычная дорожная соль. Однако оно стоит значительно дороже и действует медленнее, особенно при сильных морозах.
Его целесообразно использовать на входных лестницах, декоративном каменном покрытии и дорожках возле живых изгородей.
Хлорид магния
Хлорид магния помогает растапливать лёд и может быть менее вредным для растений, чем обычная соль. Однако полностью безопасным его назвать нельзя.
Средство необходимо распределять тонким равномерным слоем непосредственно по льду, избегая попадания на растения и свежий бетон.
Хлорид кальция
Хлорид кальция быстро растапливает лёд даже при сильных морозах. В то же время он может повреждать бетон и вызывать коррозию металла.
Использовать его рекомендуется только в минимальных количествах, а после таяния льда необходимо убрать образовавшуюся кашу.
Смесь песка и соли
Если дома уже есть дорожная соль, её можно смешать с песком в соотношении 50:1. Песок обеспечит сцепление с поверхностью, а небольшое количество соли поможет предотвратить смерзание смеси.
На свежем бетоне в течение первой зимы лучше использовать только песок или мелкий щебень.
Как сделать лестницу нескользкой зимой
Альтернативой противообледенительным средствам могут стать резиновые или кокосовые коврики, а также специальные противоскользящие накладки на края ступеней.
Перфорированные резиновые коврики пропускают талую воду, что помогает уменьшить её скопление и последующее замерзание. Ещё одним вариантом являются специальные коврики с подогревом, однако их использование требует дополнительных затрат на электроэнергию.
Видео о том, как уберечься от травм во время гололеда, можно посмотреть здесь:
Как предотвратить образование льда на дорожках
Важно проверить водосточные трубы. Если вода из них попадает на тротуар или лестницу, днем снег будет таять, а ночью талая вода снова замерзать. Отвод воды от пешеходных зон поможет предотвратить повторное образование льда.
Также не стоит складывать снег, смешанный с солью, рядом с живыми изгородями, розами и другими садовыми растениями. Это может негативно сказаться на их состоянии весной.
Чем нельзя посыпать дорожки во время гололеда
Для борьбы со льдом не рекомендуется использовать садовые удобрения, в частности аммиачную селитру и сульфат аммония, поскольку они могут разрушать бетон. Мочевина также может способствовать активному росту сорняков между плитками весной.
Не стоит поливать замерзшие дорожки горячей водой. Она быстро остынет и превратится в тонкий слой льда, сделав поверхность ещё более скользкой.
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