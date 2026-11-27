Вы узнаете:
- Почему жир на мясе бывает желтым или белым
- Какой жир лучше подходит для гриля, духовки и фарша
Выбирая мясо в супермаркете, многие люди могут заметить, что у одних кусков жир белый, а у других - желтый. Такая разница вызывает много вопросов.
Главред решил разобраться, что означают белый и желтый жир на мясе.
Означает ли желтый жир, что мясо испорчено
Желтоватый жир на говядине не означает, что мясо испорчено или залежалось. Его цвет зависит от рациона животного, а не от срока хранения, пишет Diario UNO.
Покупатели годами считали желтый жир признаком того, что продукт пролежал слишком долго. На самом деле жир - это не отходы, которые нужно отрезать и выбросить. Он играет заметную роль в приготовлении блюда.
Когда жир может иметь желтый цвет
Желтый цвет имеет жир животных, которые паслись на открытых пастбищах. Свежая трава содержит бета-каротин - природный пигмент, из которого организм получает витамин А. Этот пигмент накапливается в жировой ткани. Такое мясо обладает более глубоким, насыщенным, "деревенским" вкусом и содержит больше жирных кислот, в частности омега-3.
Когда жир имеет белый цвет
Белый жир бывает у скота, которого кормили зерном или держали на откормочных площадках. В зерне бета-каротина почти нет, поэтому ткань остается равномерно белой. Такой жир обычно мягче на ощупь и быстрее плавится при нагревании, поэтому мясо сразу кажется более нежным.
Какое мясо выбрать для гриля
Универсального лучшего варианта нет: выбор зависит от блюда и способа термической обработки. Для гриля куски с желтым жиром подходят тем, кто хочет яркого вкуса.
Те, кто ценит максимальную нежность с первого кусочка, обычно выбирают говядину с зерновым откормом и белым жиром.
Какое мясо выбрать для тушения и фарша
Для духовки или кастрюли, когда мясо долго готовится в собственном соку или с жидкостью, лучше подходит белый жир. Он легче растворяется в соках и не делает блюдо тяжелым.
Для домашних бургеров стоит смешивать нежирные куски с частью мяса животных, откормленных травой. Так фарш получается сочным и сохраняет традиционный вкус.
Как выбирать качественное мясо – видео:
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