Оттенок зависит от того, чем кормили животное, а не от того, как долго хранилось мясо.

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Как выбрать мясо по цвету жира / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему жир на мясе бывает желтым или белым

Какой жир лучше подходит для гриля, духовки и фарша

Выбирая мясо в супермаркете, многие люди могут заметить, что у одних кусков жир белый, а у других - желтый. Такая разница вызывает много вопросов.

Главред решил разобраться, что означают белый и желтый жир на мясе.

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Означает ли желтый жир, что мясо испорчено

Желтоватый жир на говядине не означает, что мясо испорчено или залежалось. Его цвет зависит от рациона животного, а не от срока хранения, пишет Diario UNO.

Покупатели годами считали желтый жир признаком того, что продукт пролежал слишком долго. На самом деле жир - это не отходы, которые нужно отрезать и выбросить. Он играет заметную роль в приготовлении блюда.

Когда жир может иметь желтый цвет

Желтый цвет имеет жир животных, которые паслись на открытых пастбищах. Свежая трава содержит бета-каротин - природный пигмент, из которого организм получает витамин А. Этот пигмент накапливается в жировой ткани. Такое мясо обладает более глубоким, насыщенным, "деревенским" вкусом и содержит больше жирных кислот, в частности омега-3.

Когда жир имеет белый цвет

Белый жир бывает у скота, которого кормили зерном или держали на откормочных площадках. В зерне бета-каротина почти нет, поэтому ткань остается равномерно белой. Такой жир обычно мягче на ощупь и быстрее плавится при нагревании, поэтому мясо сразу кажется более нежным.

Какое мясо выбрать для гриля

Универсального лучшего варианта нет: выбор зависит от блюда и способа термической обработки. Для гриля куски с желтым жиром подходят тем, кто хочет яркого вкуса.

Те, кто ценит максимальную нежность с первого кусочка, обычно выбирают говядину с зерновым откормом и белым жиром.

Какое мясо выбрать для тушения и фарша

Для духовки или кастрюли, когда мясо долго готовится в собственном соку или с жидкостью, лучше подходит белый жир. Он легче растворяется в соках и не делает блюдо тяжелым.

Для домашних бургеров стоит смешивать нежирные куски с частью мяса животных, откормленных травой. Так фарш получается сочным и сохраняет традиционный вкус.

Как выбирать качественное мясо – видео:

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