В Аграрном совете прогнозируют подорожание некоторых продуктов до 25 %.

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В ближайшее время цены на продукты, которые украинцы покупают почти каждый день, вырастут / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Хлеб может подорожать ещё до 5%

Цены на тепличные овощи вырастут

Дефицита продуктов в Украине не будет

Зимой в Украине продукты питания продолжат дорожать: хлеб - еще до 5%, овощи борщового набора - до 7%, тепличные овощи - на 10–15% в течение ближайшего месяца, а молочные продукты - на 10–25%.

Такой прогноз дал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире программы "Ранок .LIVE". Аграрий признал, что зимний сезон в этом году не обойдется без роста цен.

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"Зимний период пройдет, к сожалению, под знаком роста цен. В среднем это составит где-то 10–15 %, если смотреть по категориям", - отметил Марчук.

Почему дорожают продукты

Среди основных причин подорожания Марчук назвал удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре, расходы производителей на генераторы, осложнения с логистикой и инфляцию.

Будет ли дефицит продуктов в Украине

Несмотря на рост цен, дефицита продовольствия в Украине не ожидается. Марчук подчеркнул, что сокращение посевных площадей не повлияет на обеспечение внутреннего рынка основными видами продукции.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на молоко и овощи зимой

Еще в сентябре Денис Марчук в интервью Главреду предупреждал, что в осенне-зимний период молочная продукция дорожает сама по себе, а логистика добавляет к ее стоимости еще несколько процентов.

"В нынешних условиях, помимо того, что в осенне-зимний период молочная продукция дорожает сама по себе, растут расходы на логистику. Из-за этого к стоимости мы добавляем еще около 5%. Поэтому в целом в молочном секторе следует ожидать роста цен на 10-15% на различную продукцию", - подчеркнул специалист.

Говоря об овощах, аграрий объяснил, почему продукция из теплиц дорожает значительно быстрее, чем та, что находится на складе.

"Когда исчезает предложение овощей из открытого грунта, на рынке в основном реализуется продукция тепличных хозяйств. У тепличных хозяйств совершенно другие затраты на выращивание овощей. Из-за этого овощная продукция осенью, во второй половине осени, может подорожать более чем на 20%", - пояснил Марчук.

В то же время первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в комментарии УНИАН считает, что единой волны подорожания всех продовольственных товаров не будет, а давление почувствуют отдельные категории.

"Наибольшее давление ожидаю на молочные продукты, яйца и овощи из-за сезонности, энергетики и затрат на хранение", - отметил он.

Сдержать цены на хлеб, по словам Непрана, должны помочь хороший урожай и ограниченный экспорт.

"Для хлеба, круп и муки хороший урожай и ограниченный экспорт должны стать сдерживающими факторами", - добавил эксперт.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Алексей Кущ предупредил, что масло в Украине может подорожать в 1,5–2 раза. Причинами он назвал проблемы с логистикой и остановку внутреннего производства. В то же время дефицита масла пока не ожидается.

Под давлением находится и рынок мяса. В отраслевой ассоциации заявили, что свинина может подорожать до 300–400 гривен за килограмм и стать дефицитной. Это может произойти, если не удастся остановить распространение африканской чумы свиней.

Дорожают и сезонные овощи. Недавно популярные в Украине овощи резко взлетели в цене на оптовых рынках. Изменения цен зафиксировали в еженедельном обзоре.

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