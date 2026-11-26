Частое нанесение стойкой краски по всей длине может сделать волосы ломкими, даже если процедура проводится с использованием профессиональных средств.

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Как часто можно красить волосы / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как часто можно красить волосы стойкой краской

Чем тонер отличается от перманентной краски

Как осветление и повторное окрашивание влияют на структуру волос

Окрашивание помогает изменить цвет волос и скрыть седину, однако частое использование стойких красителей может сделать волосы сухими и ломкими.

Главред расскажет, как часто можно обновлять цвет и какие средства меньше повреждают волосы.

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Как окрашивание влияет на волосы

Парикмахер Том Ганнеманн объясняет, что перманентная краска изменяет естественный пигмент волос с помощью окислителя, пишет Ofeminin. Во время химической реакции компоненты красителя проникают внутрь волоса и образуют молекулы цвета. Этот процесс изменяет его структуру, поэтому даже профессиональное окрашивание не обходится без определённого воздействия.

По словам Ганнеманна, многое зависит от желаемого результата. Чем сильнее нужно осветлить волосы, тем более активный окислитель используют и тем выше риск повреждения.

Тонеры действуют иначе: их пигменты оседают преимущественно на поверхности и во внешних слоях волоса, не осветляя естественный цвет. Поэтому такие средства обычно действуют более щадяще. Однако некоторые тонеры также требуют использования окислителя, поэтому важно учитывать их состав.

Как часто можно окрашивать волосы

Единого правила для всех нет. Частота окрашивания зависит от типа краски, состояния волос и выбранной техники. Обычно корни после использования перманентной краски подкрашивают каждые 4–6 недель.

При этом средство следует наносить только на отросшую часть волос. Если каждый раз окрашивать всю длину, химическое воздействие будет накапливаться, из-за чего волосы могут стать сухими и ломкими.

Особенно осторожно нужно обращаться с осветлёнными прядями. Во время процедуры волосы теряют естественный пигмент, поэтому повторное осветление уже обработанных участков повышает риск повреждения.

Тонеры без окислителя можно использовать чаще, чем стойкие краски. Однако даже с ними важно следить за состоянием волос и соблюдать рекомендации производителя.

Может ли краска вызвать аллергию

Красители могут вызывать контактную аллергию и раздражение кожи головы. Причем реакция иногда возникает даже после многих лет использования одного средства без каких-либо проблем.

Сильное жжение, зуд или боль во время окрашивания - повод немедленно прекратить процедуру и тщательно смыть краску. Если появились признаки аллергической реакции, нужно обратиться к врачу.

Тест на переносимость перед окрашиванием помогает выявить возможную чувствительность, но не гарантирует полного отсутствия аллергии. Тем, у кого уже были подобные реакции, парикмахер советует проконсультироваться с дерматологом.

Действительно ли безаммиачная краска безопаснее

Отсутствие аммиака не означает, что краска не повреждает волосы. В таких средствах могут использоваться другие щелочные компоненты, которые также влияют на их структуру. Поэтому важны весь состав продукта, тип окислителя и способ нанесения.

Уменьшить контакт краски с кожей головы помогают техники балаяжа и мелирования. Во время таких процедур окрашивают отдельные пряди, а не всю прикорневую зону.

Растительные красители, в частности хна, не требуют окислителя, однако не позволяют осветлить естественный цвет волос. Кроме того, натуральное происхождение не исключает аллергических реакций.

Как окрашивать волосы без лишнего повреждения

Парикмахер Том Ганнеманн отмечает, что отказываться от окрашивания ради сохранения здоровья волос необязательно. Зато стоит правильно подбирать средства и не повторять химические процедуры без необходимости.

Если нужно лишь освежить оттенок, вместо стойкой краски можно воспользоваться тонером или средством для придания блеска. А при плановом окрашивании лучше ограничиваться отросшими корнями, не нанося краску повторно на всю длину.

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