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Что Трамп заявил Путину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина прекратить военную агрессию против европейских территорий и как можно скорее заключить мирное соглашение с Украиной. Американский лидер заявил, что ежемесячно в войне гибнут тысячи людей, а достижение мира станет значительным результатом для всех сторон. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в сообщении в социальной сети Truth Social.

Американский президент утверждает, что во время переговоров с российским лидером в Китае значительную часть времени посвятил вопросу прекращения боевых действий. Он также выразил убеждение, что договоренности между Москвой и Киевом можно достичь в ближайшее время.

"Во время моих переговоров в Китае с президентом России Владимиром Путиным я уделил много времени обсуждению того, что хотел бы видеть прекращение президентом Путиным всей военной агрессии против территорий в Европе. Надеюсь, это позволит заключить соглашение между Россией и Украиной, причем как можно скорее. Я действительно считаю, что это вполне реально. Тысячи людей гибнут каждый месяц. Это настоящая "кровавая баня". И достижение мира станет большой заслугой для всех!" - заявил Трамп. видео дня

Отдельно президент США рассказал о переговорах с главой НАТО Марком Рютте. Встреча состоялась в его резиденции Мар-а-Лаго, где стороны обсудили войну России против Украины, ситуацию вокруг Ирана и сотрудничество в области обороны.

В совместном заявлении Трампа и Рютте подчеркивается необходимость не допустить дальнейшего расширения войны.

"Мы также подробно обсудили важность того, чтобы Россия и Украина избегали любых действий, которые намеренно или непреднамеренно могут привести к расширению войны, а также необходимость скорейшего достижения мирного урегулирования", - заявил он.

Стороны также обсудили перспективы мирного урегулирования и оборонные расходы стран Альянса.

Еще одной темой стала американская военная промышленность. Трамп заявил о расширении производственных возможностей оборонных компаний США, которые строят более 20 новых производственных объектов.

По его словам, предприятия сосредоточены на выпуске систем Patriot, комплексов THAAD, ракет Tomahawk и других видов вооружения.

"Еще никогда Соединенные Штаты не производили столько военной техники и боеприпасов, как сейчас. Вскоре наши арсеналы будут полностью заполнены, и тогда наши союзники и партнеры по всему миру извлекут из этого значительную выгоду", - заявил президент США.

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