Мольфарка Елена Стеценко связывает тяжёлые месяцы с "энергиями солнца" и советует украинцам беречься до лета 2027 года.

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Мольфарка назвала два самых тяжелых периода для Украины - когда следует ожидать сокращения атак РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие периоды мольфарка назвала самыми тяжелыми для украинцев

Когда, по её прогнозу, атаки России пойдут на спад

Мольфарка Елена Стеценко предупредила украинцев о сложной зиме и весне 2027 года. По ее прогнозу, этот период будет сопровождаться сильными магнитными бурями, возможными опасными солнечными явлениями и новыми атаками России. В то же время летом ситуация, по её словам, должна начать улучшаться. Победительница 13-го сезона "Битвы экстрасенсов" озвучила своё видение ближайшего года в интервью для YouTube-канала"Астрофеномен".

На что именно она советует обратить внимание, рассказывает Главред.

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Какими будут магнитные бури весной 2027 года: прогноз мольфарки

Говоря о главных предостережениях на ближайший год, Елена Стеценко обратила внимание на солнечные явления. Она связывает с ними потенциальные опасности для людей.

"На ближайший год серьёзное предупреждение украинцам связано с энергиями Солнца. Поражение может быть тепловым, а также могут произойти взрывы - какие-то солнечные взрывы", - отметила Елена Стеценко.

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​Особое внимание мольфарка уделила весне 2027 года. Именно в этот период, по её словам, люди могут ощущать негативное влияние природных явлений на самочувствие.

"Весной будут очень сильные магнитные бури, когда люди будут чувствовать себя очень плохо", - предупредила мольфарка.

Будут ли новые атаки России зимой и весной 2027 года

Еще одна часть прогноза Елены Стеценко касается военной ситуации в Украине. Она связывает предстоящую зиму и весну с продолжением опасных для страны событий.

"Зимой и весной также очень многое будет связано со взрывами, с нашей войной, с нападениями нашего противника - России", - подчеркнула Стеценко.

По словам мольфарки, эти угрозы будут приходиться на тот же период, что и описанные ею солнечные явления. Наиболее напряженными она считает зимние и весенние месяцы.

Когда ситуация в Украине может улучшиться

Елена Стеценко также назвала сезон, когда, по её предсказанию, интенсивность опасных событий начнёт снижаться. В то же время она призвала украинцев заранее позаботиться о собственной безопасности.

"Это очень-очень тяжелые периоды. Летом уже наступит спад этих атак, и людям нужно беречься, подготовиться к зиме и к весне 2027 года", - посоветовала мольфарка.

Прогноз Елены Стеценко на зиму и весну - видео:

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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