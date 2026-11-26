Вы узнаете:
- Какие периоды мольфарка назвала самыми тяжелыми для украинцев
- Когда, по её прогнозу, атаки России пойдут на спад
Мольфарка Елена Стеценко предупредила украинцев о сложной зиме и весне 2027 года. По ее прогнозу, этот период будет сопровождаться сильными магнитными бурями, возможными опасными солнечными явлениями и новыми атаками России. В то же время летом ситуация, по её словам, должна начать улучшаться. Победительница 13-го сезона "Битвы экстрасенсов" озвучила своё видение ближайшего года в интервью для YouTube-канала"Астрофеномен".
На что именно она советует обратить внимание, рассказывает Главред.
Какими будут магнитные бури весной 2027 года: прогноз мольфарки
Говоря о главных предостережениях на ближайший год, Елена Стеценко обратила внимание на солнечные явления. Она связывает с ними потенциальные опасности для людей.
"На ближайший год серьёзное предупреждение украинцам связано с энергиями Солнца. Поражение может быть тепловым, а также могут произойти взрывы - какие-то солнечные взрывы", - отметила Елена Стеценко.
Особое внимание мольфарка уделила весне 2027 года. Именно в этот период, по её словам, люди могут ощущать негативное влияние природных явлений на самочувствие.
"Весной будут очень сильные магнитные бури, когда люди будут чувствовать себя очень плохо", - предупредила мольфарка.
Будут ли новые атаки России зимой и весной 2027 года
Еще одна часть прогноза Елены Стеценко касается военной ситуации в Украине. Она связывает предстоящую зиму и весну с продолжением опасных для страны событий.
"Зимой и весной также очень многое будет связано со взрывами, с нашей войной, с нападениями нашего противника - России", - подчеркнула Стеценко.
По словам мольфарки, эти угрозы будут приходиться на тот же период, что и описанные ею солнечные явления. Наиболее напряженными она считает зимние и весенние месяцы.
Когда ситуация в Украине может улучшиться
Елена Стеценко также назвала сезон, когда, по её предсказанию, интенсивность опасных событий начнёт снижаться. В то же время она призвала украинцев заранее позаботиться о собственной безопасности.
"Это очень-очень тяжелые периоды. Летом уже наступит спад этих атак, и людям нужно беречься, подготовиться к зиме и к весне 2027 года", - посоветовала мольфарка.
Прогноз Елены Стеценко на зиму и весну - видео:
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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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