Популярный украинский фразеологизм изначально имел совершенно иное значение и использовался для насмешки над неудачником.

https://glavred.info/culture/zovsim-ne-kompliment-shcho-naspravdi-oznachav-visliv-sobaku-z-jiv-10815671.html Ссылка скопирована

Что означает это выражение / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что означает выражение "собаку съел"

Как звучала полная народная пословица

Почему со временем значение фразеологизма изменилось

В украинском языке существует немало фразеологизмов, которые люди используют в повседневной жизни, даже не задумываясь об их происхождении. Одним из таких является популярное выражение "собаку съел", которым сегодня характеризуют опытного человека, хорошо разбирающегося в определенном деле. Однако раньше это выражение имело совсем другое значение. Главред расскажет подробнее.

Авторы украинского проекта КБК в TikTok рассказали о забытой истории этого фразеологизма и объяснили, почему изначально он был насмешкой над неудачником.

видео дня

Откуда происходит выражение "собаку съел"

Полная народная пословица звучала так: "Собаку съел, а хвостом подавился".

Изначально это выражение имело ироническое значение. Так говорили о человеке, который смог справиться с самой сложной частью работы, преодолел серьезные трудности, но потерпел неудачу из-за незначительной мелочи.

Суть пословицы заключалась в контрасте между масштабом проделанной работы и причиной неудачи. Человек приложил немало усилий, чтобы достичь цели, однако не смог успешно завершить начатое из-за последнего, гораздо более простого препятствия.

Таким образом, это выражение не было комплиментом. Наоборот, оно подчеркивало нелепость ситуации, когда все предыдущие усилия оказывались напрасными из-за досадной ошибки в конце.

Видео о том, что означает выражение "собаку съел", можно посмотреть здесь.

Почему выражение "собаку съел" изменило своё значение

Со временем в повседневной речи стали использовать сокращённый вариант пословицы - "собаку съел". Вторая часть, придававшая ей иронический оттенок, осталась без внимания.

Без упоминания о хвосте, которым человек подавился, акцент сместился с неудачи на способность выполнить сложную задачу.

В результате сокращенное выражение приобрело положительное значение и стало ассоциироваться с большим опытом, мастерством и профессиональными навыками человека.

Что означает фразеологизм "собаку съел" сегодня

В современном украинском языке выражение "собаку съел" используют, когда хотят подчеркнуть, что человек обладает значительным опытом в определенной сфере, хорошо разбирается в своей работе и знает все ее особенности.

Например, так можно сказать об опытном мастере, поваре, садовнике или специалисте, который много лет занимается одним делом и умеет решать даже сложные проблемы.

Этот фразеологизм является интересным примером того, как сокращение народной пословицы может существенно изменить её смысл. Выражение, которое когда-то использовали для высмеивания неудачи, сегодня стало способом подчеркнуть опыт и мастерство человека.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред