Отдельно финский президент обратил внимание на масштаб российских потерь.

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Стубб оценил вероятность завершения войны в Украине до конца года / Коллаж: Главред, фото: 53 омбр, president.gov.ua

Кратко:

Стубб не рассчитывает на окончание войны в ближайшие недели

Стубб напомнил о советско-афганской войне

Война России против Украины, вероятнее всего, не завершится до конца 2026 года. Поэтому Украине необходимо готовиться к сложному зимнему периоду, в частности усиливать противовоздушную оборону, защищать энергетическую инфраструктуру и обеспечивать финансовую поддержку. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет онлайн-издание Clash Report.

По словам финского лидера, он не рассчитывает на окончание войны в ближайшие недели.

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"Оптимистично ли я настроен в отношении того, что эта война закончится до конца года? Я так не думаю. А это означает, что нам придется готовиться к суровой зиме в Украине, что, по сути, означает противовоздушную оборону, энергетические объекты и финансы", – отметил Стубб.

Вместе с тем президент Финляндии признался, что сохраняет осторожный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования. Среди факторов, которые дают основания для такой оценки, он назвал свой совместный телефонный разговор с Владимиром Путиным, а также встречу представителей США, Украины и России в Абу-Даби.

Стубб также высоко оценил результаты Украины в противостоянии российской агрессии. Говоря о ситуации на фронте, он охарактеризовал происходящее как войну на истощение, в которой российская армия не добивается существенного продвижения, тогда как украинские силы возвращают часть утраченных территорий.

Отдельно финский президент обратил внимание на масштаб российских потерь.

"С точки зрения самих боевых действий, это в значительной степени война на истощение. Это тупик. Россия не продвигается. Украина немного отвоевывает территории. Потери колоссальны. Приведу цифру, которую мы получаем от украинцев: в октябре только с российской стороны было 53 000 убитых или раненых", – заявил он.

Для сравнения Стубб напомнил о советско-афганской войне, которая продолжалась десять лет. По его словам, за все это время Советский Союз потерял 18 тысяч человек, тогда как нынешние потери российской армии за один месяц, согласно приведенным украинской стороной данным, значительно превышают эту цифру.

"Так что речь идет о человеческой трагедии", – подытожил президент Финляндии.

Могут ли США самостоятельно определить сроки завершения войны: мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду отметил, что Вашингтон не может в одиночку диктовать ход переговоров, ведь на них все больше влияют Европа и Украина.

"Нет, они не определяют ход переговоров самостоятельно, поскольку на переговоры начали влиять Европа и Украина, в отличие от того, как это планировал Трамп в 2025 году", - подчеркнул эксперт.

По словам аналитика, в случае трехстороннего формата Киев будет сидеть за столом переговоров не один, а вместе с европейскими партнерами.

"Зеленский последние несколько дней постоянно говорит, что в переговорах будет участвовать Европа. Если будет трехсторонний формат "Украина - США - Россия", то Украина там будет не одна, а вместе с Европой", - пояснил Клочок.

В то же время эксперт признал, что такая поддержка имеет для Украины и обратную сторону.

"Мы зависим от Европы, Европа это понимает и очень часто использует в своих интересах", - добавил он.

Прогнозы об окончании войны - главное

Как писал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что завершение войны до 1 января 2027 года было бы чудом, хотя Украина будет работать над этим. Так он ответил на вопрос о новом сроке завершения войны, который, по данным западной прессы, хочет установить администрация президента США Дональда Трампа.

Оснований ожидать скорого прекращения российской военной агрессии против Украины на сегодняшний день нет. Такую оценку озвучил народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По мнению политика, Москва продолжает рассчитывать на достижение своих целей посредством военного давления. Российские войска не прекращают атаковать украинскую территорию, а удары беспилотниками и угрозы энергетической инфраструктуре рассматриваются Кремлем как инструменты воздействия на украинское руководство и население.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил о возможности скорого мира. Он заявил о "окне возможностей" для завершения войны до конца года. Давид Арахамия после раунда переговоров в Абу-Даби также выразил надежду, что решение удастся найти до конца года.

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