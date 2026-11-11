Война может закончиться до конца года: Зеленский заявил об "окне возможностей"

Президент признал, что не слишком верит в конкретные обещания со стороны американцев после их переговоров с россиянами.

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Зеленский назвал срок, к которому Украина хочет завершить войну / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, Кремль

Главное из заявления:

Зеленский видит шанс завершить войну до конца 2026 года

В 2027 году ситуация в Европе и США может измениться

Президент скептически оценил шансы на конкретные шаги со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас есть окно возможностей для достижения договоренностей о завершении войны до конца 2026 года. В следующем году может измениться политическая ситуация в Европе, а определенные изменения уже происходят в США. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.

В то же время глава государства не скрывает скептицизма относительно ближайших шагов. Он надеется, что американские переговорщики после беседы с представителями страны-агрессора вернутся в Дублин с конкретными предложениями, но не слишком в это верит.

видео дня

"Сегодня есть это окно возможностей... Мне бы очень хотелось, чтобы они вернулись в Дублин с конкретными результатами. Я не очень в это верю. Позвольте мне быть скептиком в этой команде. Но надежда все равно есть", - заявил президент.

Почему для мира важно успеть до 2027 года

По словам Зеленского, многое будет зависеть от диалога США с Россией, который должен состояться завтра. Несмотря на неопределенность, Украина будет делать все возможное, чтобы достичь результата до конца года.

"И потому, глядя на все эти детали, мы надеемся получить результат. Безусловно, мы живем с вами во время войны, безусловно, мы хотим достичь результата до конца года и будем для этого все делать" - резюмировал глава государства.

Также президент подчеркнул роль европейских партнеров в мирном процессе.

"Завершать эту войну без участия Европы несправедливо и, честно говоря, невозможно", - сказал Зеленский.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Изменится ли позиция США по войне после выборов в Конгресс

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что промежуточные выборы в США могут ослабить позиции Дональда Трампа, а вместе с ним - и Путина на переговорах.

"Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - подчеркнул дипломат.

В то же время, по оценке Огрызко, эффект от выборов проявится не сразу, а лишь с началом работы нового Конгресса.

"Поэтому после выборов в США действительно многое изменится, в том числе и для Украины", - пояснил Огризко.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, 11 ноября в Абу-Даби завершился второй день трехсторонних переговоров. Зеленский заявил, что переговоры в Абу-Даби дали первый результат - договоренность о подготовке нового обмена пленными. Следующим шагом должна стать поездка американцев в Россию и встреча Украины и США в Дублине.

Российская сторона также подтвердила принципиальную договоренность об обмене. Владимир Мединский заявил о новом масштабном обмене военнопленными, параметры которого должны быть обнародованы позже. Отдельно в Абу-Даби обсуждались архитектура безопасности и гуманитарные вопросы.

Подготовка к раунду в Абу-Даби продолжалась с октября. 20 октября в Осло состоялись переговоры Зеленского и Уиткоффа при участии премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба. После них Уиткофф должен был передать Кремлю предложения, в частности, о частичном прекращении огня в отношении энергетической инфраструктуры.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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