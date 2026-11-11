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Пепел может заменить сразу несколько средств - как использовать его дома

Руслана Заклинская
11 ноября 2026, 16:41
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Обычная зола, оставшаяся после топления печи, может принести немалую пользу в хозяйстве.
Пепел может заменить сразу несколько средств — как использовать его дома
Способы использования золы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Чем древесная зола полезна для почвы и растений
  • Как использовать золу в саду и для уборки
  • Какие растения нельзя удобрять золой

Не стоит спешить выбрасывать древесную золу после отопления печи или камина. Она содержит калий, кальций и магний, поэтому может стать полезным удобрением для сада, помочь в борьбе с улитками, очистить стекло печи и даже сделать обледенелую дорожку менее скользкой.

Главред выяснил, как использовать древесную золу в саду и доме, для чего она подходит и где может навредить.

видео дня

Подборку полезных способов опубликовало венгерское издание Kertészkedj.hu. По словам авторов материала, чистая древесная зола содержит минералы, которые остаются после сгорания древесины. Основную его часть составляет карбонат кальция, поэтому зола действует подобно садовой извести и повышает pH почвы.

Как использовать древесную золу в качестве удобрения

Древесная зола может быть полезна для кислой почвы, в которой не хватает калия. Этот элемент важен для цветения и плодоношения растений.

Согласно рекомендациям Королевского садоводческого общества (RHS), золу можно рассыпать по поверхности голой почвы, а затем перемешать с землей или добавить в компост. Ориентировочная норма внесения - 70–100 граммов на квадратный метр в год.

Также небольшое количество золы можно добавлять в компост. Однако делать это нужно изредка и тонким слоем, поскольку избыток золы повышает щелочность смеси и может замедлить разложение органических остатков.

Как защитить растения от улиток с помощью золы

Сухую древесную золу можно использовать в качестве временного барьера против улиток. Для этого вокруг растения рассыпают небольшое кольцо золы, через которое вредителям будет неприятно ползти.

Однако такой способ работает только в сухую погоду. После дождя зола теряет свои свойства, поэтому защитный слой придется обновлять.

Чем полезна древесная зола для газона и овощных грядок

Если мох на газоне появился из-за чрезмерной кислотности почвы, древесная зола может помочь уменьшить эту проблему. Она действует как известь и повышает уровень pH.

В то же время перед использованием нужно выяснить причину появления мха. Он может расти не только из-за кислой почвы, но и из-за чрезмерной влажности или уплотнения земли.

Небольшое количество золы также можно вносить на грядки с помидорами, луком и капустой. Эти овощи нуждаются в калии, который содержится в золе. Но такой способ подходит только для почв, не имеющих щелочной реакции.

Как очистить стекло печи древесной золой

Пепел пригодится и при уборке. С его помощью можно очистить стекло печи от копоти без использования специальной бытовой химии.

Для этого нужно смочить бумажное полотенце или тряпку, окунуть её в полностью остывшую золу и осторожно протереть загрязнённую поверхность. Зола обладает слабыми абразивными свойствами, поэтому помогает удалить сажу.

После очистки стекло нужно протереть чистой влажной тряпкой, а затем вытереть насухо.

Можно ли посыпать обледенелую дорожку золой

Древесная зола может заменить песок или соль на скользких дорожках. Благодаря шероховатой структуре она улучшает сцепление обуви с поверхностью, а тёмный цвет помогает поглощать солнечное тепло и ускорять таяние льда.

В отличие от соли, пепел не оказывает такого негативного воздействия на бетон и растения вблизи дорожки. Однако есть и недостаток: его частицы легко занести в дом на обуви.

Какие растения нельзя удобрять древесной золой

Несмотря на пользу, древесная зола подходит не для всех культур. Из-за способности повышать pH почвы её нельзя использовать там, где планируется выращивать картофель. Щелочная среда способствует развитию парши, которая повреждает клубни.

Также золу не рекомендуют вносить возле растений, предпочитающих кислую почву. К ним относятся черника, рододендроны, азалии, вереск и голубые гортензии.

Особенно осторожны должны быть владельцы садов с естественно щелочной почвой. Избыток золы может ухудшить усвоение железа и марганца растениями, из-за чего их листья начнут желтеть. Если вы не знаете кислотности почвы на участке, перед внесением золы стоит воспользоваться специальным тестом на pH.

Важно использовать только чистую золу от необработанной древесины. Зола от окрашенных, лакированных или пропитанных химикатами досок, брикетов и бытового мусора может содержать вредные вещества, поэтому для сада она не подходит.

Хранить золу нужно в металлическом ведре с крышкой, подальше от легковоспламеняющихся материалов. Даже в золе, которая кажется холодной, могут оставаться горячие углики. Использовать её в саду можно только после полного остывания. Также не стоит хранить золу во влажном месте, ведь вода вымывает из неё часть полезного калия.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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