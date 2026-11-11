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Вместо освежителя воздуха: 4 комнатных растения с приятным запахом

Марина Иваненко
11 ноября 2026, 13:38
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Ароматные комнатные растения могут наполнить дом приятным запахом. Какие цветы пахнут ванилью и жасмином, когда цветут, и где их лучше поставить?
Комнатные растения с ароматом
Комнатные растения с ароматом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие комнатные растения приятно пахнут
  • Когда они цветут
  • Где лучше разместить ароматные цветы

Комнатные растения обычно выбирают за красивую листву или эффектные цветы. Однако есть ещё одна особенность, на которую стоит обратить внимание, - аромат. Некоторые виды во время цветения источают настолько приятный запах, что способны изменить атмосферу во всем помещении. Главред расскажет об этом подробнее.

Одни растения обладают нежным сладким ароматом, другие напоминают ваниль или жасмин, а некоторые отличаются насыщенными цветочными нотками. В то же время не всем нравятся сильные запахи, поэтому важно учитывать не только внешний вид цветка, но и интенсивность его аромата.

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Как отмечает венгерское издание Meglepetés, при выборе ароматных комнатных растений стоит учитывать, насколько хорошо сочетаются их ароматы, особенно если несколько видов будут стоять рядом.

Не стоит сразу собирать целую коллекцию ароматных цветов

Несмотря на желание превратить дом в душистый сад, не следует спешить покупать сразу много растений с ярко выраженным ароматом. Лучше начать с одного вида, оценить его запах, а затем постепенно пополнять коллекцию.

Например, комнатный жасмин и венковый бегун могут хорошо сочетаться, ведь оба растения обладают ярко выраженным цветочным ароматом. Однако прежде чем ставить их рядом, стоит убедиться, что запахи не будут слишком интенсивными.

Важно учитывать и размер помещения. Аромат, который приятно ощущается в просторной гостиной, может оказаться слишком сильным в небольшой комнате.

Самые ароматные комнатные растения

Среди комнатных растений, которые ценят за приятный запах, есть несколько особенно интересных видов. Они отличаются не только ароматом, но и внешним видом, а также требованиями к условиям выращивания.

Почему некоторые комнатные растения так приятно пахнут

Аромат цветов возник не для того, чтобы наполнять дом приятными запахами. Это естественный способ привлекать опылителей.

Восковой цветок, гардения и комнатный жасмин происходят из тропических или субтропических регионов. Их белые или бледно-розовые цветы могут быть менее заметны среди растительности, чем яркие желтые или красные соцветия. Поэтому выраженный запах помогает им привлекать внимание насекомых-опылителей.

Комнатные растения от влажности
Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Аромат зависит от периода цветения

Несмотря на привлекательные свойства, большинство душистых комнатных растений не наполняют помещение ароматом в течение всего года. Чаще всего запах исходит именно от цветов, поэтому почувствовать его можно преимущественно во время цветения.

Период появления бутонов зависит от вида растения. На него также влияют освещение, температура и уход. Поэтому перед покупкой стоит выяснить не только то, насколько интенсивно пахнут цветы, но и когда именно растение обычно цветет.

  • Комнатный жасмин обычно расцветает в более прохладный период года.
  • Венценосный бегун (Stephanotis floribunda) чаще цветет весной и летом.
  • Гардения при благоприятных условиях может цвести дольше.
  • Восковой цветок (хоя) обычно образует ароматные соцветия в тёплый и светлый период.

Стоит помнить, что интенсивность цветения может меняться из года в год. Иногда растение обильно покрывается цветами и наполняет комнату ароматом, а в следующем сезоне цветет гораздо скромнее.

Какое ароматное растение выбрать для гостиной или спальни

При выборе ароматного цветка важно учитывать не только его аромат, но и место, где он будет стоять. То, что приятно ощущается в просторной гостиной, может оказаться слишком насыщенным в небольшой спальне.

Гардения хорошо подходит для светлого места. Она привлекает красивыми цветами и сильным ароматом, однако требует более тщательного ухода.

Венковый бегун (Stephanotis floribunda) любит хорошее освещение. Его белые ароматные цветы и изящные побеги могут стать эффектным украшением гостиной.

Комнатный жасмин (Jasminum polyanthum) стоит выбирать тем, кому нравятся насыщенные цветочные ароматы. В небольшом помещении его аромат может показаться слишком сильным.

Восковой цветок (Hoya) привлекает внимание даже без цветения благодаря мясистым блестящим листьям. Его цветы также обладают приятным запахом, интенсивность которого зависит от вида и сорта.

Если растение предназначено для спальни, лучше сначала поставить его в другом помещении и оценить аромат в течение нескольких дней. Запах, который кажется приятным днем, ночью может оказаться слишком интенсивным.

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Об источнике: Meglepetes

Meglepetes - известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует лёгкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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