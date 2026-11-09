Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Зачем вешать старые колготки на окна: простой трюк для экономии тепла

Марина Иваненко
9 ноября 2026, 19:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Старые чулки могут помочь уменьшить сквозняки и потери тепла в доме. Узнайте, как сделать из них утеплительный валик и где его разместить.
Старые чулки для утепления окон
Старые чулки для утепления окон / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как сделать утеплительный валик из чулков
  • Где разместить самодельный утеплитель
  • Как уменьшить потери тепла без лишних затрат

Старые чулки, которые уже не используются по назначению, могут пригодиться в холодное время года. Вместо того чтобы выбрасывать их, можно превратить в простой утеплитель для окон и дверей. Такой самодельный валик помогает перекрыть щели, уменьшить сквозняки и сохранить тепло в комнате. Для его изготовления понадобятся лишь ненужные чулки и старый текстиль, поэтому дополнительные расходы будут минимальными. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Blikk.hu, старые чулки можно наполнить ненужными кусками ткани и использовать в качестве теплоизоляционных валиков. Их кладут на подоконник или у двери, чтобы уменьшить проникновение холодного воздуха в дом.

видео дня

Как работает трюк с чулками

Идея проста: старые колготки или чулки разрезают и наполняют мягкими материалами. Для этого подойдут ненужные футболки, полотенца, носки или другие остатки ткани.

Получившийся валик размещают на подоконнике, у нижнего края двери или в других местах, откуда чувствуется сквозняк. Он перекрывает щели, через которые холодный воздух попадает внутрь, а теплый выходит наружу. Благодаря этому в комнате становится уютнее без покупки дорогих утеплительных материалов.

Почему этот способ стал популярным

Метод привлекает внимание благодаря простоте и доступности. На фоне роста расходов на отопление многие люди ищут недорогие способы уменьшить потери тепла. Самодельные валики из чулков имеют сразу несколько преимуществ:

Минимальные затраты

В большинстве домохозяйств найдутся старые чулки и ненужный текстиль, поэтому покупать дополнительные материалы не придется.

Повторное использование вещей

Вместо того чтобы выбрасывать старую одежду, её можно использовать в быту и сократить количество отходов.

Быстрый результат

Валик можно сразу положить у щели, через которую проникает холодный воздух.

Полезность в разное время года

Зимой такой утеплитель помогает уменьшить сквозняки, а летом может препятствовать выходу прохладного воздуха из помещения, где работает кондиционер.

Как сделать собственный теплоизоляционный валик

Для начала найдите чулки или колготки, которые больше не носите. Затем наполните их мягкой тканью, которая уже не нужна в доме. Подойдут старые футболки, полотенца, кухонные салфетки или обрезки ткани, оставшиеся после шитья.

Наполнять чулок нужно достаточно плотно, чтобы валик хорошо держал форму и перекрывал щель. После этого положите его на подоконник, под дверь или в другое место, где ощущается поток холодного воздуха.

Если валик постоянно сдвигается, его можно закрепить двусторонней клейкой лентой или небольшими крючками.

Другие способы уменьшить потери тепла

Чтобы сделать дом теплее, стоит сочетать самодельные утеплители с другими простыми мерами.

1. Установите уплотнительные ленты на окна и двери. Самоклеящиеся уплотнители помогают закрыть небольшие щели, через которые проникает холодный воздух.

2. Правильно используйте жалюзи и шторы. Днем открывайте их, чтобы солнечный свет естественным образом прогревал комнату. Вечером закрывайте окна плотными шторами или опускайте жалюзи, чтобы уменьшить потери тепла.

3. Выбирайте теплую домашнюю одежду. Иногда теплый свитер или одеяло помогают чувствовать себя комфортнее без необходимости повышать температуру отопления.

4. Проверьте скрытые щели. Холод может проникать не только через окна и двери, но и через отверстия вокруг труб, вентиляционных каналов и другие негерметичные места. Для их устранения можно использовать соответствующие герметики или монтажную пену.

Видео о том, как утеплить окна на зиму, можно посмотреть здесь:

Небольшая хитрость, которая поможет сохранить тепло

Трюк с чулками не требует специальных навыков и дорогих материалов. К изготовлению утеплительных валиков можно привлечь даже детей, превратив обычное домашнее дело в совместный творческий проект.

Главное преимущество такого решения - возможность повторно использовать старые вещи и уменьшить сквозняки в доме. В то же время важно помнить, что самодельные валики перекрывают лишь небольшие щели и не заменяют полноценного утепления окон и дверей.

Читайте также:

Об источнике: Blikk Rúzs

Blikk Rúzs - популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим лёгким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Четыре цели перед переговорами в Абу-Даби — Кушнер раскрыл план Трампа

Четыре цели перед переговорами в Абу-Даби — Кушнер раскрыл план Трампа

19:26Политика
В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

16:24Политика
Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

16:04Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

Кухонные полотенца снова станут мягкими и пушистыми: домашний способ без химии

Кухонные полотенца снова станут мягкими и пушистыми: домашний способ без химии

Последние новости

19:50

Секрет тёплого дома: одна хитрость заметно улучшит работу радиаторов

19:37

Быстрые закуски на Новый год: три праздничных идеи, которые готовятся за 15 минут

19:26

Четыре цели перед переговорами в Абу-Даби — Кушнер раскрыл план Трампа

19:17

Зачем вешать старые колготки на окна: простой трюк для экономии тепла

19:10

628 тел за 1 км²: Коваленко раскрыл цену наступления РФ в начале ноябрямнение

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
18:31

Утюг покрылся чёрным нагаром: простое кухонное средство поможет его очистить

18:29

Рисовая вода для растений: чем она полезна и почему не заменит удобрения

18:25

Какие страны на прицеле Кремля: политолог предупредил о риске новой войны

17:58

"Бронь сняли": звезда "Парочки слідчих" в слезах рассказала о мобилизации мужа

Реклама
17:58

Картофель не долежит до весны: с каким овощем его нельзя хранить

17:26

Большинство делает это неправильно: чем на самом деле нужно взбивать яйца

17:23

Брат Подоляка был полковником армии РФ: где и при каких обстоятельствах он погиб

17:15

Стилистка показала 5 моделей брюк для модных и теплых зимних образов 2027Видео

17:13

Одна ошибка при стирке портит белые простыни: как этого избежать

16:57

В доме станет заметно теплее без лишних затрат: раскрыта простая хитростьВидео

16:41

В Музее Гончара стартовала выставка работ победителей всеукраинского конкурса "Я – Мамай" - Игнат Коробко

16:40

Почему 10 ноября нельзя выносить из дома мусор: какой церковный праздник

16:33

Кто лоббирует поставки китайской техники для сил обороны Украины - СМИ

16:29

Плесень в вазонах и мелкие мошки исчезнут: поможет обычная кухонная специя

16:24

В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

Реклама
16:23

"Боль этой утраты": известный украинский актер умер от тяжелой болезни

16:21

Наступает благоприятный период для пяти знаков зодиака: кому повезет больше всего

16:09

Не только записка в шампанском: 12 способов загадать желание на Новый год

16:04

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

15:58

В семье известного украинского танцора произошло горе – что случилось

15:30

Лавров назвал главную тему мирных переговоров в Абу-Даби

15:14

Известная блогерша упала на сцене "Голосу країни" — чем закончилось выступлениеВидео

15:08

Трамп может пойти на крупную сделку с Путиным: в Европе опасаются последствий – СМИ

15:03

Заварник будет словно новый: как убрать даже застарелый чайный налетВидео

14:41

Гиацинты пышно зацветут весной: когда сажать и нужно ли выкапывать луковицы

14:38

ЕС выбил себе место на переговорах по Украине - кто поедет в Абу-Даби

14:19

Гороскоп Таро на завтра 10 ноября: Близнецам - меньше говорить, Водолеям - отвлечься

14:11

Два ведра и одна морозная ночь: как сделать роскошный ледяной фонарь для двораВидео

14:01

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

13:55

ВСУ поразили важное звено в производстве российских ракет - что известно

13:50

Копия отца: сын Шварценеггера показал фигуру и мускулы

13:44

Политический эксперт О. Постернак заявил о глубоком кризисе добросовестности украинской антикоррупционной среды

13:22

Мелания Трамп оказалась в центре неприятной ситуации: что произошло

13:16

Почему "Искандеры" попадают в мосты: "Флеш" раскрыл секрет точных ударов РФ

13:15

"Верю, что справимся": Ребрик высказалась о переезде из Киева с тремя детьми

Реклама
13:12

Картонные рулоны от туалетной бумаги не стоит выбрасывать — как их использовать

13:11

В Кремле заговорили об изменении границ Украины после слов Трампа о "другой форме"

13:10

Кормушка из сосновой шишки: чем наполнить, чтобы птицы слеталисьВидео

12:50

Главная ошибка в ресторане: куда нельзя класть салфетку по этикету

12:36

Снег и мороз до -4 градусов: известна дата, когда в Украину придет потепление

12:29

Россия атаковала Одессу: трое человек погибли, женщина - в тяжелом состоянии

12:23

Волочкова приняла жесткое решение в отношении родной дочери

12:10

Что будет с Украиной без поддержки США: названы три самых уязвимых места

12:05

Облегчение наступит неожиданно: четырех знаков зодиака ждут приятные перемены

12:01

РФ хочет большего от Трампа: в Кремле раскрыли планы после дизельного соглашения

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять