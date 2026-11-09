Зачем вешать старые колготки на окна: простой трюк для экономии тепла

Старые чулки могут помочь уменьшить сквозняки и потери тепла в доме. Узнайте, как сделать из них утеплительный валик и где его разместить.

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Старые чулки для утепления окон / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как сделать утеплительный валик из чулков

Где разместить самодельный утеплитель

Как уменьшить потери тепла без лишних затрат

Старые чулки, которые уже не используются по назначению, могут пригодиться в холодное время года. Вместо того чтобы выбрасывать их, можно превратить в простой утеплитель для окон и дверей. Такой самодельный валик помогает перекрыть щели, уменьшить сквозняки и сохранить тепло в комнате. Для его изготовления понадобятся лишь ненужные чулки и старый текстиль, поэтому дополнительные расходы будут минимальными. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Blikk.hu, старые чулки можно наполнить ненужными кусками ткани и использовать в качестве теплоизоляционных валиков. Их кладут на подоконник или у двери, чтобы уменьшить проникновение холодного воздуха в дом.

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Как работает трюк с чулками

Идея проста: старые колготки или чулки разрезают и наполняют мягкими материалами. Для этого подойдут ненужные футболки, полотенца, носки или другие остатки ткани.

Получившийся валик размещают на подоконнике, у нижнего края двери или в других местах, откуда чувствуется сквозняк. Он перекрывает щели, через которые холодный воздух попадает внутрь, а теплый выходит наружу. Благодаря этому в комнате становится уютнее без покупки дорогих утеплительных материалов.

Почему этот способ стал популярным

Метод привлекает внимание благодаря простоте и доступности. На фоне роста расходов на отопление многие люди ищут недорогие способы уменьшить потери тепла. Самодельные валики из чулков имеют сразу несколько преимуществ:

Минимальные затраты

В большинстве домохозяйств найдутся старые чулки и ненужный текстиль, поэтому покупать дополнительные материалы не придется.

Повторное использование вещей

Вместо того чтобы выбрасывать старую одежду, её можно использовать в быту и сократить количество отходов.

Быстрый результат

Валик можно сразу положить у щели, через которую проникает холодный воздух.

Полезность в разное время года

Зимой такой утеплитель помогает уменьшить сквозняки, а летом может препятствовать выходу прохладного воздуха из помещения, где работает кондиционер.

Как сделать собственный теплоизоляционный валик

Для начала найдите чулки или колготки, которые больше не носите. Затем наполните их мягкой тканью, которая уже не нужна в доме. Подойдут старые футболки, полотенца, кухонные салфетки или обрезки ткани, оставшиеся после шитья.

Наполнять чулок нужно достаточно плотно, чтобы валик хорошо держал форму и перекрывал щель. После этого положите его на подоконник, под дверь или в другое место, где ощущается поток холодного воздуха.

Если валик постоянно сдвигается, его можно закрепить двусторонней клейкой лентой или небольшими крючками.

Другие способы уменьшить потери тепла

Чтобы сделать дом теплее, стоит сочетать самодельные утеплители с другими простыми мерами.

1. Установите уплотнительные ленты на окна и двери. Самоклеящиеся уплотнители помогают закрыть небольшие щели, через которые проникает холодный воздух.

2. Правильно используйте жалюзи и шторы. Днем открывайте их, чтобы солнечный свет естественным образом прогревал комнату. Вечером закрывайте окна плотными шторами или опускайте жалюзи, чтобы уменьшить потери тепла.

3. Выбирайте теплую домашнюю одежду. Иногда теплый свитер или одеяло помогают чувствовать себя комфортнее без необходимости повышать температуру отопления.

4. Проверьте скрытые щели. Холод может проникать не только через окна и двери, но и через отверстия вокруг труб, вентиляционных каналов и другие негерметичные места. Для их устранения можно использовать соответствующие герметики или монтажную пену.

Видео о том, как утеплить окна на зиму, можно посмотреть здесь:

Небольшая хитрость, которая поможет сохранить тепло

Трюк с чулками не требует специальных навыков и дорогих материалов. К изготовлению утеплительных валиков можно привлечь даже детей, превратив обычное домашнее дело в совместный творческий проект.

Главное преимущество такого решения - возможность повторно использовать старые вещи и уменьшить сквозняки в доме. В то же время важно помнить, что самодельные валики перекрывают лишь небольшие щели и не заменяют полноценного утепления окон и дверей.

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Об источнике: Blikk Rúzs Blikk Rúzs - популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим лёгким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.

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