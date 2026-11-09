Снег и мороз до -4 градусов: известна дата, когда в Украину придет потепление

Синоптик предупредила, что в некоторых областях ожидается сильный ветер юго-западного направления.

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Прогноз погоды в Украине на 10 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине во вторник

Когда возможно кратковременное потепление

Погода в Украине во вторник, 10 ноября, будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков не предвидится. Лишь вечером в некоторых областях может выпасть мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, 10 ноября самая холодная ночь ожидается в западных областях Украины, 0…-4 градуса. На остальной территории минимальная температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+6 градусов.

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Днём на юге и западе температура составит +4…+9 градусов, в южной части местами +10…+12 градусов. На севере, в центральных областях и на востоке Украины +3…+7 градусов.

"Большую часть суток погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому осадков не предвидится. И только вечером 10 ноября в западных областях атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и мокрого снега", - подчеркнула синоптик.

Она также предупредила, что на Правобережье Украины завтра ожидается сильный ветер юго-западного направления.

Погода в Украине 10 ноября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 10 ноября погода будет ветреной, но осадки маловероятны.

Максимальная температура воздуха будет колебаться около +5…+6 градусов.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

Когда в Украине потеплеет

Диденко добавила, что на текущей неделе самая высокая температура воздуха ожидается в южной части Украины, там столбики термометров поднимутся до +10…+14 градусов, а в Крыму до +16 градусов.

"В целом в Украине неделя не будет слишком холодной, а в пятницу, 13 ноября, температура вообще подскочит вверх, везде ожидается кратковременное ощутимое потепление", - говорится в сообщении.

Однако уже в ближайшие выходные, 14 и 15 ноября, температура воздуха в Украине снова начнёт снижаться.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в начале недели будет сухой и относительно теплой. Однако уже со среды на страну надвинутся атмосферные фронты, которые принесут дожди, мокрый снег и порывистый ветер.

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в первой декаде ноября в отдельных западных областях Украины может выпасть снег, а в высокогорье Карпат снежный покров местами уже достигает 14 сантиметров.

Также известно, что зима 2026–2027 годов в Украине, скорее всего, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, однако морозы до -20 °C и ниже не исключены.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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