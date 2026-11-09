Снег и мороз до -4 градусов: известна дата, когда в Украину придет потепление

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине во вторник
- Когда возможно кратковременное потепление
Погода в Украине во вторник, 10 ноября, будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков не предвидится. Лишь вечером в некоторых областях может выпасть мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По её словам, 10 ноября самая холодная ночь ожидается в западных областях Украины, 0…-4 градуса. На остальной территории минимальная температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+6 градусов.
Днём на юге и западе температура составит +4…+9 градусов, в южной части местами +10…+12 градусов. На севере, в центральных областях и на востоке Украины +3…+7 градусов.
"Большую часть суток погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому осадков не предвидится. И только вечером 10 ноября в западных областях атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и мокрого снега", - подчеркнула синоптик.
Она также предупредила, что на Правобережье Украины завтра ожидается сильный ветер юго-западного направления.
Погода в Киеве
В Киеве 10 ноября погода будет ветреной, но осадки маловероятны.
Максимальная температура воздуха будет колебаться около +5…+6 градусов.
Когда в Украине потеплеет
Диденко добавила, что на текущей неделе самая высокая температура воздуха ожидается в южной части Украины, там столбики термометров поднимутся до +10…+14 градусов, а в Крыму до +16 градусов.
"В целом в Украине неделя не будет слишком холодной, а в пятницу, 13 ноября, температура вообще подскочит вверх, везде ожидается кратковременное ощутимое потепление", - говорится в сообщении.
Однако уже в ближайшие выходные, 14 и 15 ноября, температура воздуха в Украине снова начнёт снижаться.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в начале недели будет сухой и относительно теплой. Однако уже со среды на страну надвинутся атмосферные фронты, которые принесут дожди, мокрый снег и порывистый ветер.
Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в первой декаде ноября в отдельных западных областях Украины может выпасть снег, а в высокогорье Карпат снежный покров местами уже достигает 14 сантиметров.
Также известно, что зима 2026–2027 годов в Украине, скорее всего, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, однако морозы до -20 °C и ниже не исключены.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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