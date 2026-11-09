Разделочная доска будет впитывать меньше запахов: чем ее нужно смазывать

После работы с сырым мясом обычного мытья недостаточно, чтобы очистить разделочную доску.

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Как избавиться от запаха на деревянной доске / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

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Как продезинфицировать доску после сырого мяса

Чем удалить пятна и запах чеснока с дерева

Запах чеснока, рыбы или сырого мяса глубоко проникает в деревянную разделочную доску и часто остается заметным даже через несколько дней. Мытье удаляет только поверхностные пятна, поэтому древесина нуждается в регулярной дезинфекции.

Главред решил разобраться, как правильно чистить деревянные разделочные доски.

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Чем следует регулярно мыть деревянные разделочные доски

После контакта с сырым мясом, рыбой или птицей деревянную разделочную доску недостаточно просто помыть средством для посуды, так как её поверхность нужно отдельно продезинфицировать. Лучше всего для этого подходят соль и перекись водорода: соль действует как мягкий скраб, а перекись уничтожает бактерии, пишет Deccoria.

В то же время для ежедневной обработки доски, которая не соприкасалась с сырым мясом, достаточно раствора белого уксуса с водой в пропорции 1:1. Его распыляют на поверхность, выдерживают несколько минут и смывают.

Сушить доску следует в вертикальном положении: её прислоняют к стене или вешают на крючок, чтобы воздух обдувал обе стороны. Доска, лежащая на столешнице, высыхает неравномерно, а влага под ней провоцирует появление плесени по краям.

Как удалить пятна и запах с разделочной доски

Застарелые пятна от свеклы, куркумы или фруктового сока можно вывести пастой из пищевой соды и небольшого количества воды. Её втирают круговыми движениями, а через несколько минут смывают тёплой водой.

Резкий запах чеснока, лука или рыбы можно убрать солью и разрезанным лимоном. Смесь оставляют на 15–20 минут, после чего доску промывают и тщательно сушат. Лимонная кислота нейтрализует запах, а соль вытягивает грязь из пор.

Каким маслом пропитывать доску и как часто

Частое мытье постепенно снимает с древесины естественный защитный слой, и со временем доска быстрее впитывает воду и запахи. Чтобы она дольше служила и оставалась безопасной для продуктов, поверхность периодически пропитывают маслом.

Лучший вариант - пищевое минеральное масло. Оно не имеет цвета и запаха, а в отличие от оливкового или подсолнечного. Альтернативой является пищевое льняное масло холодного отжима: оно глубже проникает в древесину и укрепляет её, однако сохнет дольше и имеет более заметный запах.

Новую доску перед первым использованием смазывают два-три раза, пока дерево не перестанет быстро впитывать масло. Для доски, которая уже находится в употреблении, есть простой тест: если капля воды держится на поверхности бусинкой, защита сохранена, а если быстро впитывается, процедуру пора повторить.

Масло наносят тонким слоем мягкой тканью на всю поверхность и торцы, дают ему впитаться в течение часа, а излишки вытирают чистой тряпкой.

Для лучшей водоотталкивающей способности сверху можно нанести тонкий слой пчелиного воска, разбавленного минеральным маслом. Такая смесь также облегчает последующую чистку.

Когда доску можно восстановить, а когда пора выбросить

Масло не устраняет имеющиеся царапины и глубокие порезы от ножа. Впрочем, прежде чем приступать к шлифовке, стоит оценить состояние доски, ведь мелкие следы от лезвия и локальные изменения оттенка можно исправить самостоятельно.

"Это не касается глубоких трещин, приводящих к расколу доски, тёмных пятен, проникающих в древесину, или стойкого неприятного запаха, который не исчезает, несмотря на тщательную очистку - эти признаки свидетельствуют о том, что доска больше не должна контактировать с пищей", - говорят эксперты.

Восстанавливать поверхность можно вручную. Доску кладут на устойчивую столешницу и шлифуют наждачной бумагой, намотанной на деревянный брусок. Двигаться нужно вдоль волокон, так как движения поперек оставляют новые, ещё более глубокие царапины. Глубокие порезы сначала удаляют наждачной бумагой зернистостью примерно 80–120, а затем выравнивают поверхность бумагой 180–240.

Как отмыть кухонную разделочную доску – видео:

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