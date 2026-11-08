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Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Марина Иваненко
8 ноября 2026, 15:58
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Как хранить картофель зимой, чтобы он не прорастал и не сморщивался? Немецкие фермеры создают особые условия, которые можно воссоздать даже в подвале.
Как хранить картофель зимой
Как хранить картофель зимой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как сохранить картофель до весны
  • Почему картофель преждевременно прорастает
  • Где правильно хранить картофель зимой

Осенью многие семьи затаскивают в подвал несколько мешков картофеля, но уже к февралю клубни часто сморщиваются, прорастают или зеленеют. В результате часть урожая приходится выбрасывать. В то же время немецкие фермеры умеют хранить картофель свежим вплоть до весны. Секрет заключается не только в правильном месте, но и в соблюдении температуры, влажности и вентиляции. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает Kertészkedj.hu, для длительного хранения картофеля используют специальные хранилища с контролируемыми условиями. Благодаря этому клубни дольше остаются твёрдыми, не теряют влагу и не прорастают преждевременно.

видео дня

Почему картофелю нужно время после сбора урожая

Картофель не отправляют на длительное хранение сразу после выкапывания. Сначала ему нужен период покоя продолжительностью примерно 10–14 дней. В это время клубни держат в тёплом и влажном помещении, чтобы небольшие повреждения кожуры могли зажить. Это помогает уменьшить потерю влаги во время дальнейшего хранения.

Только после этого температуру в хранилище постепенно понижают. Резкое охлаждение нежелательно, поскольку картофелю нужно адаптироваться к новым условиям.

Холод, темнота и влажность: основные условия хранения

Во время хранения урожая фермеры контролируют сразу несколько показателей. Каждый из них влияет на то, как долго клубни будут оставаться пригодными к употреблению.

Основные правила следующие:

  • Столовый картофель хранят при температуре около 3–4 градусов. Сорта, предназначенные для жарки, держат в несколько более тёплых условиях, чтобы в клубнях не накапливалось слишком много сахаров.
  • Относительную влажность поддерживают на уровне 90–95%. Это помогает предотвратить сморщивание картофеля, при этом важно не допускать образования плесени.
  • Помещение должно быть полностью темным. Под воздействием света картофель зеленеет, а в его тканях образуется соланин.
  • Между ящиками должен свободно циркулировать воздух. Для этого используют вентиляторы и регулярно проветривают хранилище, чтобы не скапливался углекислый газ.

Наибольшую опасность для запасов представляют резкие колебания температуры. Они могут пробуждать почки и способствовать образованию конденсата на поверхности клубней. Из-за избыточной влаги возрастает риск порчи урожая.

Еще одна распространенная ошибка - хранить ранние и поздние сорта вместе. Также не стоит мыть картофель перед укладкой на длительное хранение.

Что любит и чего не любит картофель
Что любит и чего не любит картофель / Инфографика: Главред

Как фермеры предотвращают преждевременное прорастание

Для длительного хранения фермеры выбирают сорта картофеля с более длительным периодом естественного покоя. Это позволяет отсрочить появление ростков без дополнительного вмешательства.

Раньше для сдерживания прорастания широко использовался хлорпрофам (CIPC), однако в Европейском Союзе его применение больше не разрешено. Вместо этого используют альтернативные средства, в частности мятное масло и 1,4-диметилнафталин.

По данным ирландского сельскохозяйственного исследовательского института Teagasc, такие средства также могут быть эффективными. Однако их нужно применять правильно и с соблюдением соответствующих рекомендаций.

Видео о том, как хранить картофель, можно посмотреть здесь:

Как хранить картофель дома, чтобы он не прорастал

Не у каждого есть специальное охлаждаемое хранилище с вентиляцией, как в фермерских хозяйствах. Однако основные принципы можно применить и в обычном подвале или кладовой.

Прежде всего, картофель нужно разместить в темном, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Лучше всего использовать деревянные ящики или специальные контейнеры с отверстиями для циркуляции воздуха. Не стоит просто высыпать весь урожай на пол.

Также важно соблюдать несколько простых правил:

  • Не ставьте картофель рядом с котлом, отопительными трубами или другими источниками тепла.
  • Не оставляйте клубни у окна, где на них может попадать солнечный свет.
  • Не накрывайте картофель материалами, препятствующими циркуляции воздуха.
  • Проверяйте запасы еженедельно и сразу удаляйте поврежденные, размягченные или подгнившие клубни.
  • По возможности используйте термометр и влагомер, чтобы контролировать условия в помещении.

Особенно важно, чтобы место хранения было защищено от мороза. Слишком низкая температура также может негативно влиять на качество картофеля.

Если создать подходящие условия дома не удается, лучше покупать меньшие запасы, но чаще. Так удастся уменьшить количество испорченных клубней и не придется выбрасывать значительную часть урожая.

Правильная температура, темнота, умеренная вентиляция и регулярный осмотр помогут сохранить осенний урожай до весны. Тогда в марте не придется постоянно перебирать картофель и отламывать ростки.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвященный садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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