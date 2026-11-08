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Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

Руслана Заклинская
8 ноября 2026, 11:11
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В группу Мединского вошли заместители главы МИД, руководитель военной разведки и генерал Генштаба - издание отмечает интерес и к военным вопросам.
Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg
Путин привлек к переговорам новых представителей / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, t.me/news_kremlin

Главное:

  • Делегацию РФ в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский
  • В её состав вошли Рябков, Галузин, Костюков и Жигарловский
  • Bloomberg видит в этом готовность к предметному разговору

Страна-агрессор Россия направляет на трехсторонние переговоры в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды. Состав российской делегации может свидетельствовать о готовности Москвы к более содержательным переговорам. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на американское агентство Bloomberg.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в состав делегации РФ в Объединенных Арабских Эмиратах войдут заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, руководитель военной разведки Игорь Костюков и высокопоставленный офицер Генштаба Юрий Жигарловский. Возглавит делегацию помощник Путина Владимир Мединский.

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Почему состав российской делегации указывает на более серьёзные переговоры

Как отмечает Bloomberg, Рябков - главный российский дипломат, курирующий отношения с США и Ираном, а также переговоры по контролю над вооружениями. Мединский участвует в переговорах с Украиной еще со времен стамбульских встреч 2022 года.

Костюков также возглавлял российскую делегацию в Абу-Даби в январе. В пятницу, 6 ноября, Путин обсудил подготовку к переговорам на заседании Совбеза РФ, где, по данным Кремля, присутствовали все члены делегации.

Кто будет представлять Украину на переговорах в Абу-Даби

Украинскую делегацию возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав также входят руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее сообщил, что обсуждения 10–11 ноября будут посвящены послевоенным договоренностям в сфере безопасности, деэскалации, гуманитарным мерам и дальнейшим шагам на пути к миру. Его заявление передала "Европейская правда".

"Мы надеемся развить успехи, достигнутые в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, на пути к заключению всеобъемлющего и устойчивого мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений", - написал Уиткофф.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Готов ли Кремль к реальным уступкам в Абу-Даби

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду обратил внимание, что позиция Вашингтона по поводу войны в последнее время заметно сместилась в пользу Москвы.

"Трамп "переключился" в вопросе войны между Россией и Украиной: он стал открыто подыгрывать Москве и действовать в интересах своего "хорошего друга" Путина", - подчеркнул дипломат.

В то же время, оценивая роль Европы в переговорном процессе, Огрызко отметил, что европейские столицы до сих пор не определились со своим представительством за столом переговоров.

"Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах", - пояснил Огризко.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры в Абу-Даби не будут последними. Накануне в ОП раскрыли позицию Киева перед встречей с российской и американской сторонами. Украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров.

Аналитики заранее разобрали ожидания сторон. В материале объясняется, чего хочет Украина и на что готова Россия на встрече в ОАЭ.

Кремль тем временем ищет дополнительные инструменты давления. В Financial Times раскрыли расчет Путина относительно нового рычага давления на Украину. Переговоры в Абу-Даби запланированы на 10–11 ноября.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), поставщик финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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