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Ванная будет пахнуть как дорогой спа-салон: как сделать дешевый ароматизатор

Руслана Заклинская
8 ноября 2026, 10:50
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Приятный запах в ванной комнате можно создать без дорогих освежителей воздуха.
Ванная будет пахнуть как дорогой спа-салон: как сделать дешевый ароматизатор
Как устранить неприятный запах в ванной / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Как сделать натуральный ароматизатор для ванной
  • Какие домашние средства помогут наполнить помещение приятным ароматом
  • Какие запахи лучше всего подходят для ванной комнаты

Приятный запах в ванной комнате можно создать без дорогих освежителей воздуха и готовых ароматизаторов. Для этого подойдут обычная пищевая сода и эфирное масло.

Главред выяснил, как сделать ароматизатор для ванной из соды и какие ещё натуральные средства можно использовать.

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Почему магазинные освежители воздуха - не лучший выбор

Готовые освежители воздуха и ароматизаторы для ванной могут содержать синтетические ароматические композиции, летучие органические соединения, консерванты и другие добавки. При использовании эти вещества попадают в воздух, которым люди дышат каждый день, пишет Planeta.pl.

Регулярное вдыхание некоторых компонентов может вызывать раздражение дыхательных путей, головную боль, кашель, чихание и аллергические реакции. У людей с астмой и повышенной чувствительностью отдельные ароматизаторы могут усугублять проблемы с дыханием.

Некоторые компоненты также способны раздражать кожу и слизистые оболочки. Поэтому альтернативой готовым средствам могут стать домашние ароматизаторы с эфирными маслами и сушеными растениями.

Как сделать ароматизатор для ванной из соды

Для приготовления натурального ароматизатора понадобятся всего два ингредиента:

  • 4 столовые ложки пищевой соды;
  • 15 капель любимого эфирного масла.

Соду нужно насыпать в стакан, добавить эфирное масло и тщательно перемешать. После этого емкость следует накрыть тканью, пропускающей воздух, или бумагой с небольшими отверстиями.

Готовый ароматизатор можно поставить на полку в ванной комнате. Каждые несколько дней смесь рекомендуется перемешивать, а когда запах станет слабее - добавлять еще несколько капель эфирного масла.

Какие еще натуральные ароматизаторы можно сделать дома

Есть несколько других простых способов наполнить ванную комнату приятными запахами. Для них понадобятся доступные ингредиенты.

  1. Натуральный освежитель в спрее. Для приготовления нужно смешать 100 мл воды, 2 столовые ложки спирта, 10 капель лавандового эфирного масла, 5 капель лимонного и 5 капель эвкалиптового. Смесь нужно перелить в бутылку с распылителем и хорошо встряхнуть.
  2. Домашний ароматизатор с палочками. В небольшую бутылочку нужно налить 50 мл миндального масла и добавить 15 капель любимого эфирного масла. После этого следует вставить ротанговые палочки. Чтобы аромат был более интенсивным, их рекомендуют переворачивать каждые несколько дней.
  3. Ароматические мешочки с сухими травами. В небольшие хлопковые мешочки можно положить сушеную лаванду, лепестки роз и мяту. Готовые мешочки можно повесить в ванной комнате или положить в шкаф с полотенцами.
Как сделать приятный запах в доме инфографика
Как сделать приятный запах в доме / Инфографика: Главред

Какие ароматы лучше всего подходят для ванной комнаты

Для ванной лучше всего выбирать свежие, лёгкие и ненавязчивые ароматы, которые ассоциируются с чистотой и отдыхом. Среди удачных вариантов:

  • Эвкалипт - создает ощущение свежести и напоминает атмосферу спа-салона.
  • Лимон и мята - придают помещению легкий цитрусовый аромат.
  • Лаванда - помогает создать спокойную и уютную атмосферу.
  • Ваниль, корица и гвоздика - подходят для тех, кто любит теплые и сладковатые ароматы.
  • Сосна, розмарин и чайное дерево - придают выраженные травянистые и древесные ноты.

В то же время не стоит выбирать слишком интенсивные ароматы. Они могут быть неприятными и раздражать дыхательные пути.

Как сделать так, чтобы в ванной всегда приятно пахло

Домашние ароматизаторы помогают наполнить помещение приятными запахами без постоянного использования магазинных средств. Один из самых простых вариантов - смесь пищевой соды и эфирного масла, на приготовление которой уйдет всего несколько минут.

Однако важно помнить, что ароматизаторы не заменяют регулярную уборку и проветривание. Также эфирные масла нужно использовать умеренно и хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.

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Об источнике: Planeta.pl

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