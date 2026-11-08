Ванная будет пахнуть как дорогой спа-салон: как сделать дешевый ароматизатор

Приятный запах в ванной комнате можно создать без дорогих освежителей воздуха.

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Как устранить неприятный запах в ванной / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как сделать натуральный ароматизатор для ванной

Какие домашние средства помогут наполнить помещение приятным ароматом

Какие запахи лучше всего подходят для ванной комнаты

Приятный запах в ванной комнате можно создать без дорогих освежителей воздуха и готовых ароматизаторов. Для этого подойдут обычная пищевая сода и эфирное масло.

Главред выяснил, как сделать ароматизатор для ванной из соды и какие ещё натуральные средства можно использовать.

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Почему магазинные освежители воздуха - не лучший выбор

Готовые освежители воздуха и ароматизаторы для ванной могут содержать синтетические ароматические композиции, летучие органические соединения, консерванты и другие добавки. При использовании эти вещества попадают в воздух, которым люди дышат каждый день, пишет Planeta.pl.

Регулярное вдыхание некоторых компонентов может вызывать раздражение дыхательных путей, головную боль, кашель, чихание и аллергические реакции. У людей с астмой и повышенной чувствительностью отдельные ароматизаторы могут усугублять проблемы с дыханием.

Некоторые компоненты также способны раздражать кожу и слизистые оболочки. Поэтому альтернативой готовым средствам могут стать домашние ароматизаторы с эфирными маслами и сушеными растениями.

Как сделать ароматизатор для ванной из соды

Для приготовления натурального ароматизатора понадобятся всего два ингредиента:

4 столовые ложки пищевой соды;

15 капель любимого эфирного масла.

Соду нужно насыпать в стакан, добавить эфирное масло и тщательно перемешать. После этого емкость следует накрыть тканью, пропускающей воздух, или бумагой с небольшими отверстиями.

Готовый ароматизатор можно поставить на полку в ванной комнате. Каждые несколько дней смесь рекомендуется перемешивать, а когда запах станет слабее - добавлять еще несколько капель эфирного масла.

Какие еще натуральные ароматизаторы можно сделать дома

Есть несколько других простых способов наполнить ванную комнату приятными запахами. Для них понадобятся доступные ингредиенты.

Натуральный освежитель в спрее . Для приготовления нужно смешать 100 мл воды, 2 столовые ложки спирта, 10 капель лавандового эфирного масла, 5 капель лимонного и 5 капель эвкалиптового. Смесь нужно перелить в бутылку с распылителем и хорошо встряхнуть. Домашний ароматизатор с палочками . В небольшую бутылочку нужно налить 50 мл миндального масла и добавить 15 капель любимого эфирного масла. После этого следует вставить ротанговые палочки. Чтобы аромат был более интенсивным, их рекомендуют переворачивать каждые несколько дней. Ароматические мешочки с сухими травами . В небольшие хлопковые мешочки можно положить сушеную лаванду, лепестки роз и мяту. Готовые мешочки можно повесить в ванной комнате или положить в шкаф с полотенцами.

Как сделать приятный запах в доме / Инфографика: Главред

Какие ароматы лучше всего подходят для ванной комнаты

Для ванной лучше всего выбирать свежие, лёгкие и ненавязчивые ароматы, которые ассоциируются с чистотой и отдыхом. Среди удачных вариантов:

Эвкалипт - создает ощущение свежести и напоминает атмосферу спа-салона.

Лимон и мята - придают помещению легкий цитрусовый аромат.

Лаванда - помогает создать спокойную и уютную атмосферу.

Ваниль, корица и гвоздика - подходят для тех, кто любит теплые и сладковатые ароматы.

Сосна, розмарин и чайное дерево - придают выраженные травянистые и древесные ноты.

В то же время не стоит выбирать слишком интенсивные ароматы. Они могут быть неприятными и раздражать дыхательные пути.

Как сделать так, чтобы в ванной всегда приятно пахло

Домашние ароматизаторы помогают наполнить помещение приятными запахами без постоянного использования магазинных средств. Один из самых простых вариантов - смесь пищевой соды и эфирного масла, на приготовление которой уйдет всего несколько минут.

Однако важно помнить, что ароматизаторы не заменяют регулярную уборку и проветривание. Также эфирные масла нужно использовать умеренно и хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.

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